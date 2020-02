Cú sốc nhà Ed Woodward bị phóng hỏa: MU tố báo Anh tiếp tay vụ tấn công

Thứ Bảy, ngày 08/02/2020 10:06 AM (GMT+7)

MU đã gửi văn bản về việc tờ The Sun có liên quan tới vụ tấn công nhà phó chủ tịch Ed Woodward.

CLB Manchester United đã gửi một văn bản chính thức lên Tổ chức Uy tín báo chí độc lập (IPSO) để phàn nàn về việc tờ The Sun, một trong những tờ nhật báo nổi tiếng tại Anh, đã đưa tin về vụ nhà của phó chủ tịch MU, Ed Woodward, bị một nhóm người lạ tấn công trong lúc ông và gia đình đang vắng nhà.

Nhà riêng của phó chủ tịch MU Ed Woodward bị một nhóm fan MU bao vây cuối tháng 1 vừa qua

Ngày 29/1 vừa qua, tờ The Sun đã đăng tải bài viết có tựa đề “Ed Quỷ dữ: Fan MU ném pháo sáng vào nhà của Ed Woodward trong lúc cuộc phản đối ban giám đốc MU đang leo thang”. Vụ việc diễn ra không lâu sau khi MU có chuỗi trận sa sút đầu năm mới và sự chỉ trích được tập trung vào Woodward, người được cho là đã nắm công tác chuyển nhượng của CLB kể từ năm 2013.

Văn bản của MU đã tố cáo rằng phía tờ The Sun không phải đưa tin một cách tình cờ về vụ tấn công trên, mà tờ này thậm chí đã được biết trước thông tin về thời gian xảy ra vụ việc để cử phóng viên tới hiện trường. MU cho rằng chất lượng các bức ảnh đã cho thấy rõ rằng phóng viên ảnh đã được chuẩn bị sẵn để chụp hình sự việc.

MU cho biết họ không thể để yên sự việc này, bởi nếu The Sun biết trước thì họ không những không báo cảnh sát để ngăn chặn mà có vẻ còn khuyến khích vụ tấn công xảy ra để được đăng tin giật gân. Thậm chí dù không thể nói ra trong một văn bản pháp lý, nhưng phía MU hàm ý rằng chính The Sun giúp dàn dựng vụ tấn công.

Phía The Sun đã phản hồi trước những cáo buộc này. “Chúng tôi hoàn toàn không ủng hộ hành động tấn công vào nhà riêng của ông Woodward và rất vui lòng hợp tác với cảnh sát. Tuy nhiên The Sun, cũng như mọi tờ báo khác, có quyền được đưa tin và sẵn sàng bảo vệ quyền được đưa tin đó”, người phát ngôn của tờ này viết.

Bức ảnh tờ The Sun chụp bên ngoài cửa nhà riêng của ông Woodward

“Sau khi nhận được lời cảnh báo sẽ có một cuộc biểu tình từ một nguồn tin nặc danh, một phóng viên của chúng tôi đã tới hiện trường và đưa tin chính xác diễn biến sự việc. Không ở bất cứ thời điểm nào phóng viên của chúng tôi biết cụ thể điều gì sắp xảy ra và cũng không khuyến khích hành động phạm tội. Bài viết đã làm rõ quan điểm rằng đó là một hành động không thể chấp nhận”.

Ngay cả việc có một cuộc tụ tập đám đông để phản đối trước nhà riêng của ai đó cũng là một hành động trái luật. MU cho biết họ có thể sẽ yêu cầu cảnh sát vào cuộc nếu chứng minh được là The Sun biết trước, rằng cảnh sát sẽ yêu cầu tờ báo này phải cung cấp cho họ ai là nguồn tin để kiểm chứng.

The Sun là một trong những tờ báo tai tiếng nhất tại Anh, tờ này đã bị cấm lưu hành hoàn toàn tại Liverpool sau khi vu khống CĐV Liverpool trong thảm họa Hillsborough năm 1989, và nhiều phóng viên làm việc cho ấn bản ngày chủ nhật của tờ này là người cũ của tờ News of the World, tờ báo đã bị đóng cửa năm 2011 sau vụ scandal nghe trộm điện thoại & hối lộ cảnh sát để đưa tin giật gân.

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/cu-soc-nha-ed-woodward-bi-phong-hoa-mu-to-bao-anh-tiep-tay-vu-tan-con...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/cu-soc-nha-ed-woodward-bi-phong-hoa-mu-to-bao-anh-tiep-tay-vu-tan-cong-c9a755626.html