Tuyển nữ Việt Nam "chạy nước rút" cho ASIAD 2026

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập huấn tại Tô Châu từ ngày 2-9 đến 11-9. Trong những ngày đầu, ban huấn luyện sẽ tập trung củng cố nền tảng thể lực, hoàn thiện các phương án chiến thuật và duy trì sự ổn định về phong độ cho các cầu thủ sau quá trình thi đấu tại giải vô địch quốc gia.

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc dự kiến có hai trận đấu giao hữu trong thời gian tập huấn tại Trung Quốc: gặp CLB nữ Jiangsu Nanjing ngày 5-9 và gặp đội tuyển nữ Trung Quốc ngày 9-9.

Đây là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá sự chuẩn bị của các học trò, đồng thời tiếp tục hoàn thiện đội hình và các phương án thi đấu trước khi bước vào ASIAD.

Tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Trung Quốc tập huấn sáng 2-9 (Ảnh: VFF)

Sau đợt tập huấn tại Tô Châu, các cô gái Việt Nam sẽ di chuyển sang Nhật Bản tham dự ASIAD 2026. Môn bóng đá nữ của đại hội chính thức khởi tranh từ ngày 14-9.

Tại ASIAD 2026, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu giàu tính cạnh tranh khi có sự góp mặt của chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14-9. Kế đó, đội gặp Nhật Bản (17-9) và Thái Lan (21-9).

Với lịch thi đấu liên tiếp trước những đối thủ mạnh, công tác chuẩn bị về chuyên môn và thể lực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đợt tập huấn tại Tô Châu vì vậy được kỳ vọng sẽ giúp tuyển nữ Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng bước vào hành trình tại ASIAD 2026.

Trong lịch sử các kỳ ASIAD, thành tích tốt nhất của bóng đá nữ Việt Nam là hạng tư đại hội năm 2014 diễn ra tại Hàn Quốc.