Duy Mạnh phẫu thuật thành công tại Mỹ

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hải Phòng vs Ninh Bình 05/09/26 - Trực tiếp
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
1
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
0
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội 05/09/26 - Trực tiếp
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
1
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
0
Newcastle United vs Bournemouth 05/09/26 - Trực tiếp
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
1
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
2
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brighton & Hove Albion vs Leeds United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester City vs Coventry City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Napoli
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Hull City vs Aston Villa
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Schalke 04 vs Bayern Munich
Logo Schalke 04 - S04 Schalke 04
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Roma vs Atalanta
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Nice vs Le Mans
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Le Mans - LEM Le Mans
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Bắc Ninh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Everton vs Manchester United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Juventus vs Milan
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Olympique Marseille vs Paris FC
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-

Duy Mạnh phẫu thuật thành công tại Mỹ

Sự kiện: Bóng đá

Trung vệ CLB Hà Nội Đỗ Duy Mạnh vừa phẫu thuật thành công chấn thương sụn chêm, cho biết sẽ tích cực tập hồi phục để sớm trở lại sân cỏ.

   

"Tôi từng gặp rất nhiều khó khăn từ trước, và đây là khoảng khó khăn nữa trong sự nghiệp. Nhưng bằng tất cả sự cố gắng, nỗ lực, tôi sẽ sớm vượt qua được thôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người luôn yêu thương, quan tâm động viên, ủng hộ, cổ vũ", Duy Mạnh bày tỏ, sáng 5/9.

Duy Mạnh phẫu thuật thành công tại Mỹ - 1

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đăng tải hình ảnh đã phẫu thuật thành công chấn thương sụn chêm tại Mỹ sáng 5/9.

Dự kiến, sau khi phẫu thuật, Duy Mạnh cần 6-9 tháng tập phục hồi trước khi có thể trở lại thi đấu.

Trước đó, Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh gửi hai con cho gia đình ở Việt Nam trông nom, theo chồng sang Mỹ từ hôm 29/8 để chăm sóc.

Đỗ Duy Mạnh từng gặp chấn thương nặng ở đầu gối phải hồi tháng 3/2020, khi đứt dây chằng chéo trước trong trận Siêu cúp Quốc gia. Sau nhiều năm thi đấu, đầu gối của trung vệ Hà Nội FC tiếp tục phát sinh vấn đề ở sụn chêm ngay trước đợt tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Trận đấu gần nhất anh ra sân trong màu áo Hà Nội FC là cuộc đối đầu với Ninh Bình hồi cuối tháng 4; kể từ đó, trung vệ 30 tuổi chủ yếu tập vật lý trị liệu chứ không thi đấu.

Dù không thể cùng các đồng đội chiến đấu, cựu thủ quân tuyển Việt Nam vẫn thường xuyên xuất hiện trên khán đài hay các buổi tập để cổ vũ cho "Những chiến binh sao vàng".

Duy Mạnh phẫu thuật thành công tại Mỹ - 2

Hai Long và Xuân Mạnh giơ áo số 2 của Đỗ Duy Mạnh trước ống kính, sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, bày tỏ tình cảm với đàn anh.

Ở chung kết lượt về với Thái Lan tối 26/8, Duy Mạnh có mặt trên khán đài cùng gia đình để cổ vũ đội tuyển. Khi Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch, Hai Long và Xuân Mạnh cùng mang chiếc áo số 2 có tên Duy Mạnh ra sân, giơ lên trước ống kính tri ân người đồng đội vắng mặt vì chấn thương.

Hai Long sau đó gửi lời nhắn rất xúc động: "Bọn em chiến đấu thay phần anh Mạnh, mong anh sẽ có tinh thần mạnh mẽ để hồi phục và sớm trở lại".

Đỗ Duy Mạnh sinh năm 1996, là trung vệ của CLB Hà Nội và đội tuyển Việt Nam. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội, từng cùng đội bóng thủ đô giành nhiều danh hiệu trong nước và là thành viên đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Duy Mạnh được biết đến với lối chơi quyết liệt, tinh thần thi đấu máu lửa và nhiều năm giữ vai trò quan trọng ở hàng phòng ngự.

Duy Mạnh phẫu thuật thành công tại Mỹ - 3

Gia đình nhỏ của Duy Mạnh.

Về đời tư, anh kết hôn với Quỳnh Anh năm 2020 và có hai con. Vợ Duy Mạnh là con gái thứ hai của ông Nguyễn Giang Đông (cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn) và là em vợ của tiền đạo Văn Quyết.

8

Arsenal - Chelsea 06.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 06/09
Thể lệ

Dàn cầu thủ tuyển Việt Nam hôn vợ, khoe cúp gây bão mạng
Dàn cầu thủ tuyển Việt Nam hôn vợ, khoe cúp gây bão mạng

Sau khi tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 để bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup, các cầu thủ đồng loạt chia sẻ hình ảnh nâng cúp, khoe...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Duk Sun ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2026 10:42 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN