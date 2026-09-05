Duy Mạnh phẫu thuật thành công tại Mỹ

"Tôi từng gặp rất nhiều khó khăn từ trước, và đây là khoảng khó khăn nữa trong sự nghiệp. Nhưng bằng tất cả sự cố gắng, nỗ lực, tôi sẽ sớm vượt qua được thôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người luôn yêu thương, quan tâm động viên, ủng hộ, cổ vũ", Duy Mạnh bày tỏ, sáng 5/9.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đăng tải hình ảnh đã phẫu thuật thành công chấn thương sụn chêm tại Mỹ sáng 5/9.

Dự kiến, sau khi phẫu thuật, Duy Mạnh cần 6-9 tháng tập phục hồi trước khi có thể trở lại thi đấu.

Trước đó, Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh gửi hai con cho gia đình ở Việt Nam trông nom, theo chồng sang Mỹ từ hôm 29/8 để chăm sóc.

Đỗ Duy Mạnh từng gặp chấn thương nặng ở đầu gối phải hồi tháng 3/2020, khi đứt dây chằng chéo trước trong trận Siêu cúp Quốc gia. Sau nhiều năm thi đấu, đầu gối của trung vệ Hà Nội FC tiếp tục phát sinh vấn đề ở sụn chêm ngay trước đợt tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Trận đấu gần nhất anh ra sân trong màu áo Hà Nội FC là cuộc đối đầu với Ninh Bình hồi cuối tháng 4; kể từ đó, trung vệ 30 tuổi chủ yếu tập vật lý trị liệu chứ không thi đấu.

Dù không thể cùng các đồng đội chiến đấu, cựu thủ quân tuyển Việt Nam vẫn thường xuyên xuất hiện trên khán đài hay các buổi tập để cổ vũ cho "Những chiến binh sao vàng".

Hai Long và Xuân Mạnh giơ áo số 2 của Đỗ Duy Mạnh trước ống kính, sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, bày tỏ tình cảm với đàn anh.

Ở chung kết lượt về với Thái Lan tối 26/8, Duy Mạnh có mặt trên khán đài cùng gia đình để cổ vũ đội tuyển. Khi Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch, Hai Long và Xuân Mạnh cùng mang chiếc áo số 2 có tên Duy Mạnh ra sân, giơ lên trước ống kính tri ân người đồng đội vắng mặt vì chấn thương.

Hai Long sau đó gửi lời nhắn rất xúc động: "Bọn em chiến đấu thay phần anh Mạnh, mong anh sẽ có tinh thần mạnh mẽ để hồi phục và sớm trở lại".

Đỗ Duy Mạnh sinh năm 1996, là trung vệ của CLB Hà Nội và đội tuyển Việt Nam. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội, từng cùng đội bóng thủ đô giành nhiều danh hiệu trong nước và là thành viên đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Duy Mạnh được biết đến với lối chơi quyết liệt, tinh thần thi đấu máu lửa và nhiều năm giữ vai trò quan trọng ở hàng phòng ngự.

Gia đình nhỏ của Duy Mạnh.

Về đời tư, anh kết hôn với Quỳnh Anh năm 2020 và có hai con. Vợ Duy Mạnh là con gái thứ hai của ông Nguyễn Giang Đông (cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn) và là em vợ của tiền đạo Văn Quyết.