9 tân binh Việt kiều tại V.League 2026/2027 gồm những ai, có gì đáng chú ý?

9 tân binh Việt kiều tại V.League 2026/2027 gồm những ai?

1. Lenn Minh-Tran – CLB Công an TP.HCM

Lenn Minh-Tran sinh năm 2007, cao 1m69 và thi đấu ở vị trí hậu vệ phải. Cầu thủ trẻ này sẽ khoác áo CLB Công an TP.HCM tại V.League 2026/2027. Với việc được đăng ký thi đấu ở giải đấu cao nhất Việt Nam khi mới 19 tuổi, Lenn Minh-Tran được xem là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý trong nhóm cầu thủ Việt kiều mùa này.

2. Aymeric Faurand-Tournaire – Hà Nội FC

Sinh năm 2004, Aymeric Faurand-Tournaire sở hữu chiều cao 1m81 và chơi ở vị trí tiền đạo. Hà Nội FC là đội bóng mà cầu thủ Việt kiều này lựa chọn cho mùa giải 2026/2027. Sự góp mặt của Aymeric Faurand-Tournaire giúp đội bóng Thủ đô có thêm một phương án trên hàng công, đồng thời tạo nên sự đa dạng về nguồn nhân sự cho mùa giải mới.

Ảnh minh hoạ.

3. Tyler Crawford – Thép xanh Nam Định

Tyler Crawford sinh năm 2004, cao 1m73 và đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải. Cầu thủ này sẽ gia nhập Thép Xanh Nam Định, đội bóng giàu tham vọng tại V.League. Việc sở hữu một hậu vệ trẻ có nguồn gốc Việt kiều giúp Nam Định tăng thêm chiều sâu đội hình, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh ở vị trí hành lang phải trong mùa giải 2026/27.

4. Van-Alessandro Nguyen Skyriotis – Thép xanh Nam Định

Cùng khoác áo Thép Xanh Nam Định, Van-Alessandro Nguyen Skyriotis là tiền vệ sinh năm 2006, cao 1m70. Đây là một trong những cầu thủ trẻ nhất trong danh sách 9 tân binh Việt kiều được đăng ký. Sự xuất hiện của Van-Alessandro Nguyen Skyriotis mang tới thêm một lựa chọn trẻ trung cho tuyến giữa Nam Định và cũng mở ra cơ hội để cầu thủ này tích lũy kinh nghiệm tại sân chơi chuyên nghiệp.

5. Reece Minh-Kai Gaylor – Bắc Ninh FC

Reece Minh-Kai Gaylor sinh năm 2004, cao 1m77 và thi đấu ở vị trí hậu vệ phải. Anh sẽ khoác áo Bắc Ninh FC tại V.League 2026/27. Với chiều cao tốt hơn một số cầu thủ cùng vị trí trong danh sách, Reece Minh-Kai Gaylor có thể mang đến thêm lựa chọn cho hàng phòng ngự đội bóng. Mùa giải mới cũng là cơ hội để anh khẳng định khả năng trong môi trường bóng đá Việt Nam.

6. Lawrence Caruso – Thể Công Viettel

Lawrence Caruso sinh năm 2004 và có chiều cao 1m84, thi đấu ở vị trí thủ môn. Cầu thủ Việt kiều này sẽ gia nhập Thể Công Viettel, qua đó bổ sung thêm một lựa chọn cho vị trí trấn giữ khung thành. Ở độ tuổi 22, Lawrence Caruso vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Việc được đăng ký tại một CLB giàu truyền thống như Thể Công Viettel sẽ là thử thách đáng chú ý.

7. Bryan Ly – SHB Đà Nẵng

Bryan Ly là tiền vệ sinh năm 2003, cao 1m78 và sẽ khoác áo SHB Đà Nẵng ở mùa giải 2026/27. So với nhiều cái tên trẻ trong danh sách, Bryan Ly có lợi thế về tuổi đời khi đã bước sang giai đoạn có thể hướng tới sự ổn định về chuyên môn. Sự xuất hiện của anh giúp đội bóng sông Hàn có thêm một lựa chọn cho tuyến giữa trong hành trình chuẩn bị cho mùa giải mới.

8. Thuan Jacob Ian Mai – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Thuan Jacob Ian Mai sinh năm 2004, cao 1m78 và chơi ở vị trí hậu vệ. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ là điểm đến của cầu thủ này tại V.League 2026/27. Với việc có thể thi đấu ở hàng phòng ngự, Thuan Jacob Ian Mai được kỳ vọng mang đến thêm chiều sâu cho đội bóng miền Trung. Đây cũng là cơ hội để cầu thủ trẻ Việt kiều làm quen và khẳng định mình tại sân chơi chuyên nghiệp Việt Nam.

9. Abdel Amine Tran Duc Vinh – SLNA

Abdel Amine Tran Duc Vinh sinh năm 2005, cao 1m74 và thi đấu ở vị trí tiền vệ. Sông Lam Nghệ An sẽ trao cơ hội cho cầu thủ trẻ này tại V.League 2026/2027. Việc xuất hiện trong đội hình một CLB có truyền thống đào tạo trẻ như SLNA có thể giúp Abdel Amine Tran Duc Vinh có môi trường phù hợp để phát triển, đồng thời bổ sung thêm sức trẻ cho tuyến giữa đội bóng xứ Nghệ.

Sự xuất hiện của 9 tân binh Việt kiều ở V.League 2026/2027 cho thấy nguồn cầu thủ có gốc Việt đang ngày càng trở nên đa dạng. Không phải tất cả đều đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, nhưng việc được các CLB đăng ký là bước khởi đầu quan trọng để họ chứng minh năng lực. Trong số này, những cầu thủ trẻ như Lenn Minh-Tran, Van-Alessandro Nguyen Skyriotis hay Lawrence Caruso sẽ đặc biệt được chờ đợi, trong khi các gương mặt lớn tuổi hơn có thể hướng tới việc cạnh tranh vị trí ngay từ mùa giải đầu tiên.