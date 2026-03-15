Nam sinh lớp 11 giúp Arsenal tiến sát ngôi vương, lập kỳ tích Ngoại hạng Anh

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal

Pha lập công quyết định trước Everton không chỉ giúp Arsenal xây chắc ngôi đầu bảng, mà còn đưa Max Dowman vào lịch sử Ngoại hạng Anh.

   

Khoảnh khắc lịch sử của nam sinh 16 tuổi

Max Dowman đã ghi dấu ấn đậm nét với pha lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho Arsenal trước Everton ở vòng 30 Ngoại hạng Anh. Tình huống diễn ra vào khoảng thời gian bù giờ, thời điểm Dowman nhận bóng từ sân nhà, vượt qua 2 cầu thủ Everton trước khi bứt tốc từ vạch giữa sân và dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, do thủ môn Jordan Pickford đã dâng lên tham gia tấn công.

Ở thời điểm ghi bàn, Dowman mới 16 tuổi 73 ngày. Đây cũng chỉ là trận đấu thứ 3 của anh tại Ngoại hạng Anh, sau 2 lần trước đó vào sân từ băng ghế dự bị.

Max Dowman trở thành kỷ lục gia Ngoại hạng Anh dù vẫn cắp sách đến trường

Max Dowman trở thành kỷ lục gia Ngoại hạng Anh dù vẫn cắp sách đến trường

Đáng nói hơn, với bàn thắng này, anh chính thức phá kỷ lục cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, vượt qua kỷ lục trước đó thuộc về cựu cầu thủ Everton James Vaughan, người ghi bàn khi mới 16 tuổi 270 ngày vào năm 2005.

Huấn luyện viên Arsenal Mikel Arteta mô tả khoảnh khắc này là đặc biệt với toàn đội. Ông chia sẻ trong buổi họp báo:

“Đó là một khoảnh khắc phi thường. Trước trận đấu, chúng tôi đã nói với nhau rằng phải thi đấu với khát khao mãnh liệt để giành chiến thắng trong từng pha bóng, và phải tin rằng chúng tôi sẽ tìm ra cách để làm được điều đó. Sự nỗ lực, chất lượng chuyên môn và tinh thần cống hiến của các cầu thủ là tuyệt vời. Và rồi trận đấu kết thúc theo cách mà có lẽ không ai trong chúng tôi nghĩ tới. Đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng trải qua cùng nhau tại Emirates".

Quyết định đưa Dowman vào sân và bước ngoặt trận đấu

Trước trận gặp Everton, Dowman đã không ra sân tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 9. Trong trận đấu này, khi tỷ số vẫn đang là 0-0, HLV Arteta mới quyết định tung cầu thủ trẻ vào sân ở phút 74.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết quyết định đó đến từ cảm giác cá nhân sau khi quan sát Dowman tập luyện trong những ngày trước trận: “Có lẽ trong đầu tôi đã có một linh cảm. Trong những ngày gần đây cậu ấy tập luyện rất tốt và tôi cảm thấy đây là thời điểm dành cho cậu ấy.

Có lẽ bởi vì cậu ấy không hề bị áp lực bởi hoàn cảnh, thời điểm hay đối thủ. Cậu ấy chơi bóng rất tự nhiên. Cậu ấy đưa ra những quyết định để tạo ra điều gì đó trên sân và những gì cậu ấy thể hiện thật đáng kinh ngạc.”

Thông điệp mà Arteta gửi tới Dowman trước khi vào sân cũng rất đơn giản: “Hãy vào sân và chơi theo cách của cậu, rồi giành chiến thắng cho chúng ta. Tôi nói rằng đây là những thời điểm trong mùa giải mà điều gì đó đặc biệt phải xảy ra. Cậu ấy biết mình có khả năng đó, và nhiệm vụ của tôi là trao cho cậu ấy cơ hội, còn cậu ấy sẽ làm được".

Nhân tố thay đổi cục diện trận đấu

Dowman không chỉ ghi bàn mà còn đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Arsenal. Chính anh là người thực hiện quả tạt dẫn đến bàn mở tỷ số của Viktor Gyokeres khi trận đấu chỉ còn 1 phút.

Theo HLV Arteta, sự xuất hiện của Dowman đã mang lại nguồn năng lượng mới cho toàn đội cũng như khán đài: “Tôi nghĩ cậu ấy đã tạo ra một nguồn năng lượng khác cho cả sân vận động. Không chỉ là bàn thắng mà cậu ấy ghi được. Tôi nghĩ cậu ấy đã thay đổi trận đấu.

Mỗi lần có bóng, cậu ấy đều tạo ra điều gì đó. Trông chúng tôi nguy hiểm hơn hẳn. Làm được điều đó ở độ tuổi này, trong hoàn cảnh như vậy và dưới áp lực lớn như vậy, thật sự không bình thường.”

Chiến thắng trước Everton giúp Arsenal nới rộng khoảng cách lên 10 điểm so với đội đứng thứ hai là Manchester City, dù đội bóng thành London đã thi đấu nhiều hơn hai trận. Arsenal vì thế tiến thêm một bước trong cuộc đua tới chức vô địch Premier League đầu tiên sau 22 năm.

Kỷ lục gia Ngoại hạng Anh vẫn phải... đi học

Dù tạo nên kỳ tích lịch sử ở Ngoại hạng Anh, Dowman vẫn đang là học sinh lớp 11, trường trung học Brentwood và phải cắp sách đến lớp hàng tuần. Cuối tháng 1, trang Instagram chính thức của trường Brentwood đăng tải bài viết chúc mừng Dowman nhân sự kiện anh ký hợp đồng sơ bộ với Arsenal, trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp vào tháng 12 - thời điểm tròn 17 tuổi.

Theo quy định của Ngoại hạng Anh đối với cầu thủ dưới 18 tuổi, Dowman phải thay đồ trước các buổi tập và trận đấu tại phòng thay đồ riêng, tách biệt với các cầu thủ đội một. Trước đó, khi mới 14 tuổi, anh được HLV Mikel Arteta gọi lên tập luyện cùng đội một Arsenal.

Arteta trổ tài dụng binh như thần, Arsenal đua vô địch Ngoại hạng Anh dễ thở gấp bội
Arteta trổ tài dụng binh như thần, Arsenal đua vô địch Ngoại hạng Anh dễ thở gấp bội

Arsenal thể hiện bản lĩnh ông lớn vào thời khắc quyết định ở cuộc đối đầu Everton thuộc vòng 30 Ngoại hạng Anh.

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh (tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

-15/03/2026 08:34 AM (GMT+7)
