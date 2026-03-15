Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Crystal Palace vs Leeds United
Manchester United vs Aston Villa
Nottingham Forest vs Fulham
Barcelona vs Sevilla
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Real Betis vs Celta de Vigo
Stuttgart vs RB Leipzig
Lazio vs Milan
Rennes vs Lille
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Arteta trổ tài dụng binh như thần, Arsenal đua vô địch Ngoại hạng Anh dễ thở gấp bội

Arsenal thể hiện bản lĩnh ông lớn vào thời khắc quyết định ở cuộc đối đầu Everton thuộc vòng 30 Ngoại hạng Anh.

   

Arteta trổ tài dụng binh

Giống như trận đấu vào tháng 12/2025, Gyokeres một lần nữa ghi bàn quyết định trước Everton và cứu Arsenal khỏi trận hòa. Đường chuyền vòng cung của Dowman vượt qua Jordan Pickford, bóng chạm Piero Hincapie rồi đến chân Gyokeres cho pha dứt điểm dễ dàng nhất sự nghiệp của anh.

Gyokeres giúp Arsenal thoát khỏi thế bế tắc ở phút 89

Nhưng đến hết trận, nhân vật chính lại là Dowman. Khi Pickford dâng cao tham gia phạt góc cuối trận, Arsenal đoạt bóng bởi Martinelli. Trong khi đó, Dowman bứt tốc từ giữa sân, vượt qua đối thủ và dễ dàng dứt điểm vào lưới trống.

Havertz bỏ lỡ cơ hội thể hiện bản thân khi được ưu tiên hơn Gyokeres cho vị trí đá chính ở trận này. Tiền đạo 26 tuổi không tung nổi cú sút nào trong gần một giờ thi đấu trước khi bị thay bằng Gyokeres. Madueke cũng nhường chỗ cho Martinelli. Một ngày nữa hàng công Arsenal chưa đạt sự mượt mà tối ưu.

Trong khi đó, HLV Arteta đã cho thấy khả năng đọc trận đấu ấn tượng của mình. 4 trên 5 quyết định thay người của ông ở trận này đều phát huy tác dụng. Gyokeres và Dowman có bàn thắng, còn Hincapie và Martinelli có cho riêng mình kiến tạo. 

Ngôi sao 16 tuổi viết lịch sử

Nếu Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, họ sẽ nhớ mãi trận đấu này giống như 1 trong những thời khắc then chốt nhất. Dowman, cậu thiếu niên trưởng thành từ lò đào tạo của "Pháo thủ" đã tìm ra giải pháp mà các ngôi sao dày dạn kinh nghiệm không làm được.

Dowman chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Ngoại hạng Anh (16 tuổi, 73 ngày). Anh mang tới sự trẻ trung và tinh thần phiêu lưu cần thiết. Anh chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở Ngoại hạng Anh (16 tuổi, 73 ngày). 

Khoảnh khắc Dowman bỏ lại tất cả phía sau để ghi bàn

HLV Arteta đã truyền cảm hứng để Dowman mang tới những khoảnh khắc đặc biệt. Chiến lược gia này chia sẻ sau trận: "Tôi nói với Dowman rằng hãy ra sân và tạo ra khoảnh khắc của riêng cậu, từ đó giúp chúng ta thắng trận. Cậu ấy chơi đúng với phong cách của chính mình".

Điều đó cho thấy niềm tin tuyệt đối của Arteta vào Dowman, khi ông chọn ngôi sao sinh năm 2009 thay vì Gabriel Jesus. 

Cuộc đua vô địch thuận lợi của Arsenal

Vị thế của Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh quá vững chắc. Đã có một vài dấu hỏi đặt lên họ, nhưng đoàn quân HLV Arteta vẫn đang giành chiến thắng.

Trong khi đó, Man City sảy chân ở trận thứ 2 liên tiếp. "The Citizens" hòa 1-1 trước West Ham, đội hiện vất vả trụ hạng. Khoảng cách giữa Arsenal và Man City hiện lên tới 9 điểm.

HLV Arteta có thể an tâm với tình hình đua vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal

Tất nhiên Man City đá ít hơn 1 trận, chưa kể họ còn đó 1 cuộc đối đầu trực tiếp Arsenal tại vòng 33 Ngoại hạng Anh. Nhưng ai dám khẳng định Man City sẽ toàn thắng cho đến hết mùa giải, nhất là khi nhìn vào phong độ bất ổn của đoàn quân HLV Pep Guardiola hiện tại? Kể cả khi điều đó có xảy ra, họ cũng chưa chắc lật đổ được ngôi đầu của Arsenal.

Man City không giống như đội bóng đã giành 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp. Còn Arsenal không hề lung lay trong cuộc đua vô địch. Nửa xanh thành Manchester coi như giơ cờ trắng, do vậy "Pháo thủ" phải chớp lấy thời cơ ngàn vàng này.

Nóng rực bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal bỏ xa Man City, Chelsea lo văng khỏi top 5
Nóng rực bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal bỏ xa Man City, Chelsea lo văng khỏi top 5

2 đội bóng thành London là Arsenal và Chelsea giành những kết quả trái ngược nhau tại vòng 30 Ngoại hạng Anh.

-15/03/2026 05:19 AM (GMT+7)
