Muốn Pochettino rời tuyển Mỹ để thay Carrick, MU phải mất bao nhiêu tiền?

Pochettino trở thành ứng viên số một của MU

Mauricio Pochettino từng khẳng định Premier League là “môi trường lý tưởng” để ông làm việc. Phát biểu này đang được chú ý trở lại trong bối cảnh nhà cầm quân người Argentina được liên hệ với chiếc ghế HLV trưởng Manchester United.

HLV Pochettino có thể thay thế Carrick tại MU

Cựu thuyền trưởng Tottenham và Chelsea hiện nổi lên như ứng viên sáng giá nhất thay thế Michael Carrick, người được cho là sắp bị MU sa thải.

Sau trận hòa 4-4 trên sân nhà trước Aston Villa, “Quỷ đỏ” rơi xuống nhóm xuống hạng và sẽ phải trải qua quãng nghỉ quốc tế tháng 11 trong tình cảnh đáng thất vọng.

Theo truyền thông Anh, MU dự kiến thay đổi HLV trước chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool vào lúc 23h30 ngày 22/11 (giờ Hà Nội). Pochettino hiện vượt lên dẫn đầu cuộc đua, xếp trên Eddie Howe và Julian Nagelsmann.

Nhà cầm quân Argentina muốn trở lại nước Anh

Đây không phải lần đầu Pochettino được liên hệ với vị trí HLV trưởng tại Old Trafford. Trong quãng thời gian dẫn dắt Tottenham, chiến lược gia 54 tuổi từng nhiều lần được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng của MU.

Liệu Pochettino có sẵn sàng trở lại Premier League nếu cơ hội xuất hiện trong thời gian tới? Những chia sẻ của ông trong cuộc phỏng vấn với tờ L'Equipe hồi đầu năm cho thấy câu trả lời khá rõ ràng.

“Tôi nhớ bầu không khí bóng đá ở Anh. Tôi yêu đất nước này, văn hóa nơi đây và cả văn hóa bóng đá”, Pochettino chia sẻ.

Ông nói thêm: “Với bất kỳ ai có tinh thần cạnh tranh, muốn so tài với người khác và thử thách giới hạn của bản thân, đây là môi trường lý tưởng. Ở Anh, bạn luôn phải nỗ lực hết mình”.

HLV Pochettino từng dẫn dắt Chelsea và Tottenham

Hợp đồng với tuyển Mỹ là rào cản lớn

Dù bày tỏ nỗi nhớ bóng đá Anh, Pochettino vẫn có những ràng buộc đáng kể với đội tuyển quốc gia Mỹ (USMNT). Đây có thể là trở ngại khiến MU gặp khó nếu quyết định tiếp cận nhà cầm quân người Argentina.

Sau khi giúp tuyển Mỹ lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026, một thành tích được đánh giá tích cực, Pochettino đã ký hợp đồng mới hồi tháng 8 để tiếp tục dẫn dắt đội bóng này. Theo một số nguồn tin, “Quỷ đỏ” phải mất tới 7 triệu bảng để giải phóng hợp đồng cho Pohettino. Đây rõ ràng là số tiền lớn, trong bối cảnh đội bóng cũng phải mất một khoản không nhỏ để sa thải Carrick.

Thỏa thuận giữa hai bên có thời hạn đến hết World Cup 2030. Vì vậy, nếu muốn đưa Pochettino về Old Trafford, MU nhiều khả năng sẽ phải tìm cách giải quyết những ràng buộc hợp đồng với chiến lược gia 54 tuổi.