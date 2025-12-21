MU vắng Mbeumo - Diallo: Thời cơ vàng cho Sesko & hệ thống mới của Amorim

🔴 Ngán ngẩm câu chuyện trung phong ở Old Trafford

Trong nhiều năm qua, vai trò trung phong tại Man United luôn là thử thách khắc nghiệt. Joshua Zirkzee không tạo được sự thuyết phục, còn Rasmus Hojlund phải rời Old Trafford để sang Napoli, nơi anh dần tìm lại bản năng săn bàn sau quãng thời gian chật vật tại Anh.

Sesko chưa tỏa sáng tại MU

Benjamin Sesko được HLV Ruben Amorim đưa về từ RB Leipzig trong kỳ chuyển nhượng hè, đang có dấu hiệu đi vào đúng “vết xe đổ” ấy. Sau 13 lần ra sân đầu tiên, tiền đạo người Slovenia mới ghi được 2 bàn thắng.

Những con số phần nào phản ánh khó khăn của Sesko: 18 cú sút sau 12 trận Premier League, trong đó riêng trận gặp Brentford đã chiếm tới 6 cú dứt điểm, cùng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ ở mức 2,1. Điều này cho thấy Sesko không hẳn phung phí cơ hội, mà vấn đề cốt lõi nằm ở việc anh không được “tiếp đạn” đủ nhiều.

🔁 Bài toán mang tính hệ thống

Thực tế ấy gợi nhớ đến Hojlund trước đây, người thường xuyên bày tỏ sự thất vọng vì thiếu những đường chuyền quyết định. Điều đó đặt ra dấu hỏi lớn: đây có thể là vấn đề mang tính hệ thống của Man United, chứ không đơn thuần là lỗi cá nhân của một tiền đạo.

Trong bức tranh có phần ảm đạm đó, Bryan Mbeumo nổi lên như một ngoại lệ tích cực. Kể từ khi chuyển đến từ Brentford, anh nhanh chóng trở thành đầu tàu trên hàng công Man United. Với 6 bàn thắng sau 16 trận cùng xG đạt 5,5, Mbeumo cho thấy sự hiệu quả và khả năng tạo khác biệt rõ rệt ở 1/3 sân đối phương, vượt trội so với Sesko.

Mbeumo (bên trái) sẽ vắng mặt thời gian tới

🧩 Mbeumo vắng mặt, cơ hội cho Sesko

Tuy nhiên, việc Mbeumo lên đường dự CAN 2025 buộc Man United phải tìm phương án thay thế. Đây được xem là thời điểm bản lề để Sesko khẳng định giá trị. Trước áp lực đó, HLV Ruben Amorim tỏ ra thận trọng khi nói về cậu học trò, đồng thời hé lộ khả năng điều chỉnh cách tiếp cận chiến thuật.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận Man United không thể vận hành lối chơi cũ khi thiếu những cầu thủ có đặc điểm như Mbeumo hay Amad Diallo. Ông coi đây là cơ hội để thử nghiệm một hệ thống mới, nhiều khả năng là sơ đồ 4-3-3, nhằm tạo thêm không gian và cơ hội cho tiền đạo mũi nhọn.

🔍 Áp lực và kỳ vọng song hành

Sesko mới chỉ có 22 phút thi đấu trước Bournemouth nhưng đã góp công trong bàn thắng của Matheus Cunha. Nếu được trao suất đá chính ở trận gặp Aston Villa (23h30 ngày 21/12 - giờ Hà Nội), đó sẽ là thước đo rõ ràng hơn cho tiền đạo 21 tuổi. Quãng nghỉ vì chấn thương đầu gối vừa qua cũng có thể giúp Sesko “reset” lại bản thân, nhìn lại khởi đầu chưa trọn vẹn tại Old Trafford và điều chỉnh những điểm còn thiếu.

HLV Amorim phải giúp đỡ Sesko tốt hơn

Sesko chắc chắn cần ghi nhiều bàn thắng hơn, nhưng để điều đó xảy ra, Man United cũng phải tạo ra nhiều cơ hội hơn cho anh. Những tuần lễ sắp tới, đặc biệt trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc mùa lễ hội, sẽ là phép thử lớn.

Và Man United đang chờ câu trả lời: liệu bản hợp đồng trị giá 74 triệu bảng có thể vươn lên trở thành thủ lĩnh mới trên hàng công, hay tiếp tục là một chương dang dở nữa ở Old Trafford?