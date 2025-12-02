MU tự tin chiêu mộ Adam Wharton 70 triệu bảng, sao trẻ đưa ra "tối hậu thư"

🎯 Mục tiêu số 1 của Ruben Amorim: Quên Anderson đi, Wharton mới là chân ái

Theo Sunday Mirror, Man Utd đã vạch sẵn kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, và cái tên được khoanh đỏ trong danh sách của HLV Ruben Amorim chính là Adam Wharton của Crystal Palace.

Dù có những liên hệ với Elliot Anderson (Nottingham Forest), nhưng Wharton mới là ưu tiên tuyệt đối. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tin rằng phẩm chất kỹ thuật và tư duy chơi bóng của tiền vệ 21 tuổi này là "mảnh ghép hoàn hảo" cho triết lý mà ông đang xây dựng tại Old Trafford.

HLV Amorim xác định Adam Wharton là mục tiêu ưu tiên số 1

📉 Báo động đỏ tuyến giữa: Casemiro già nua, Ugarte "mất tích"

Sự cấp thiết trong thương vụ Wharton xuất phát từ cuộc khủng hoảng âm ỉ nơi tuyến giữa "Quỷ đỏ".

Casemiro: Dù vẫn là lựa chọn hàng đầu cho vị trí số 6, nhưng gánh nặng tuổi tác đã lộ rõ. Sự hạn chế về khả năng di chuyển và cường độ hoạt động của ngôi sao người Brazil đang biến anh thành "tử huyệt" trước các đội bóng chơi tốc độ.

Manuel Ugarte: Từng được kỳ vọng lớn, nhưng tiền vệ người Uruguay hiện được xem là một bản hợp đồng thất bại. Anh không cung cấp được giải pháp mà Amorim cần và gần đây đã hoàn toàn bị HLV ngó lơ.

Man Utd đang khao khát một sự nâng cấp trẻ trung, năng động và hiện đại hơn. Và Wharton chính là câu trả lời.

Adam Wharton là mảnh ghép hoàn hảo mà HLV Ruben Amorim tìm kiếm

💎 Adam Wharton: Cỗ máy thu hồi bóng và kiến thiết từ xa

Tại sao lại là Wharton với mức giá 70 triệu bảng? Số liệu thống kê đã chứng minh giá trị của cựu cầu thủ Blackburn Rovers

Khả năng phòng ngự: Wharton sở hữu tư duy chọn vị trí ấn tượng, thực hiện trung bình 4 pha thu hồi bóng và gần 2 cú tắc bóng mỗi trận trong mùa giải này.

Khả năng chuyền bóng: Không chỉ chuyền an toàn, Wharton có biệt tài tung ra những đường chuyền tịnh tiến (forward passes) chất lượng cao, giúp đội nhà chuyển trạng thái tấn công nhanh chóng – điều mà Casemiro hay Ugarte đang thiếu sót.

Man Utd tự tin rằng mức phí 70 triệu bảng (có thể trả góp theo từng giai đoạn) không phải là vấn đề đối với tiềm lực tài chính của họ.

Chướng ngại lớn nhất ngăn cản "Quỷ đỏ" có được Wharton chính là tấm vé dự Champions League

⚠️ "Tối hậu thư" từ Wharton: Không cúp châu Âu, không hợp đồng

Tuy nhiên, tiền không phải là tất cả. Thương vụ này đang đứng trước một "hòn đá tảng" lớn. Dù Wharton rất cởi mở với việc trở lại vùng Tây Bắc nước Anh (nơi anh từng trưởng thành tại Blackburn), nhưng anh có một điều kiện tiên quyết: Được chơi ở đấu trường châu Âu

Nguồn tin khẳng định Wharton sẽ không rời Crystal Palace để đến một CLB không thể tham dự cúp châu Âu (Champions League hoặc Europa League) trong mùa giải 2026/27.

Đây là một áp lực khổng lồ lên vai Ruben Amorim và các học trò trong phần còn lại của mùa giải. Dù Amorim từng tuyên bố ông không muốn những cầu thủ chỉ biết ưu tiên giải đấu, nhưng thực tế phũ phàng là Man Utd cần tấm vé châu Âu như một "giấy thông hành" để thu hút những ngôi sao đẳng cấp như Wharton. Nếu không lọt vào top dự cúp châu Âu, 70 triệu bảng cũng trở nên vô nghĩa.