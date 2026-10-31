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Nghịch lý Chelsea đứng thứ 5 Ngoại hạng Anh nhưng chơi tệ hơn MU

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester United Chelsea

Đứng thứ 5 ở Premier League, Chelsea đang có khởi đầu ấn tượng hơn Manchester United. Tuy nhiên, theo mô hình điểm số kỳ vọng của Opta, đội bóng thành London thực chất còn thể hiện kém hơn đối thủ.

     

Chelsea đứng thứ 5 nhưng thực lực chỉ ở mức trung bình

HLV Michael Carrick sẽ đến Stamford Bridge vào thứ Bảy (19h30 ngày 31/10 - giờ Hà Nội) trong bối cảnh tương lai tại Manchester United ngày càng bất định. Tuy nhiên, bất chấp MU đứng thứ năm từ dưới lên, còn Chelsea xếp thứ năm từ trên xuống, mô hình điểm số kỳ vọng của Opta lại đánh giá đội chủ nhà thấp hơn đối thủ.

Chelsea ghi bàn vượt xa chỉ số bàn thắng kỳ vọng

Chelsea ghi bàn vượt xa chỉ số bàn thắng kỳ vọng

Theo dữ liệu này, Chelsea thực chất chỉ là đội bóng mạnh thứ 12 Premier League. Vị trí thứ năm hiện tại chủ yếu đến từ khả năng tận dụng cơ hội vượt trội.

Chelsea đã ghi nhiều hơn 6,7 bàn so với số bàn thắng kỳ vọng (xG), chỉ đứng sau Brighton (6,8 bàn). Đáng chú ý, họ ghi tới năm bàn từ 10 cú sút trong chiến thắng Bournemouth. Đây là hiệu suất hiếm gặp tại Premier League.

Jordan Henderson cũng ghi hai bàn từ năm cú sút xa, trong khi trước đó anh chỉ ghi trung bình 1 bàn sau 20 cú dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm. Pedro Neto có ba bàn, chỉ kém thành tích tốt nhất trong một mùa giải Premier League của anh hai bàn. Morgan Rogers cũng đang vượt chỉ số xG tới 1,87 bàn.

Joao Pedro là mắt xích không thể thiếu

Nếu tính cả Joao Pedro, Chelsea có tới bốn cầu thủ ghi nhiều hơn chỉ số bàn thắng kỳ vọng không tính phạt đền (npxG) ít nhất 1,5 bàn.

Thống kê cho thấy Joao Pedro đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành hàng công Chelsea

Thống kê cho thấy Joao Pedro đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành hàng công Chelsea

Đáng chú ý, hai trận tiền đạo người Brazil vắng mặt vì chấn thương cũng là hai trận Chelsea không ghi bàn, trước Brentford và Tottenham. Đội bóng chỉ tạo ra tổng cộng 1,3 xG trong hai cuộc đối đầu này.

Joao Pedro không chỉ đóng góp bàn thắng mà còn là điểm tựa quan trọng cho hàng công. Theo Gradient Sports, anh có trung bình 5,7 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương mỗi 90 phút, cao nhất trong nhóm trung phong đã thi đấu ít nhất 400 phút tại Premier League.

Estevao Willian cũng đạt thống kê 5,8 lần, dù thường xuyên chơi ở cánh. Việc tài năng trẻ này chưa được sử dụng thường xuyên càng đáng chú ý khi Chelsea đang thiếu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến trong vòng cấm.

Khả năng kiểm soát bóng sa sút

Một vấn đề khác của Chelsea là khả năng kiểm soát bóng và duy trì sức ép tấn công. Sau bốn vòng đầu tiên, họ đứng thứ ba Premier League về số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, nhưng hiện đã tụt xuống thứ tám.

Khả năng kiểm soát bóng của Chelsea đang rất đáng báo động

Khả năng kiểm soát bóng của Chelsea đang rất đáng báo động

Trong khi các đội chủ nhà tại giải đấu có trung bình 27 lần chạm bóng trong vòng cấm mỗi trận, Chelsea chỉ đạt 17 lần ở hai trận sân nhà gần nhất.

Dưới thời Alonso, Chelsea đã có ba trận chỉ kiểm soát bóng tối đa 38%. Trong gần ba năm dẫn dắt Bayer Leverkusen, ông chỉ trải qua bốn trận tương tự. Đáng nói, đây không đơn thuần là hệ quả của việc chủ động nhường thế trận sau khi dẫn trước.

Tại Leverkusen, Alonso từng xây dựng đội bóng dẫn đầu Bundesliga về tỷ lệ kiểm soát bóng với 61,8%. Ông cũng thừa nhận Chelsea cần cải thiện khía cạnh này trước trận thua Liverpool tại Carabao Cup: "Chúng tôi cần chơi tự tin hơn khi có bóng".

Với tỷ lệ kiểm soát bóng hiện tại chỉ 46,5%, Chelsea khó có thể yên tâm về khả năng cạnh tranh vé Champions League. Trong 12 mùa giải gần nhất, chỉ Leicester trong hành trình vô địch thần kỳ là đội bóng kết thúc trong top 4 với tỷ lệ kiểm soát bóng thấp hơn mức này.

Alonso cần sớm tìm ra công thức ổn định

Chelsea vẫn còn nhiều vấn đề về chiến thuật và nhân sự. Alonso liên tục thay đổi giữa sơ đồ 3-4-3 và 4-2-3-1, nhưng chưa sử dụng hệ thống nào quá ba trận liên tiếp. Chỉ Tottenham có số lần thay đổi đội hình xuất phát nhiều hơn họ tại Premier League.

HLV Alonso vẫn còn nhiều việc phải làm với Chelsea

HLV Alonso vẫn còn nhiều việc phải làm với Chelsea

Chelsea cũng đã sử dụng ba thủ môn khác nhau từ đầu mùa. Sự thiếu ổn định phần nào lý giải việc họ có tỷ lệ thủng lưới vượt mức bàn thua kỳ vọng cao thứ hai giải đấu.

Tình hình có thể cải thiện khi các ý tưởng chiến thuật của Alonso được thấm nhuần và đội hình dần ổn định. Tuy nhiên, Chelsea không thể mãi dựa vào khả năng tận dụng cơ hội xuất sắc để duy trì vị trí hiện tại.

8

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/nghich-ly-chelsea-dung-thu-5-ngoai-hang-anh...

-31/10/2026 07:50 AM (GMT+7)
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