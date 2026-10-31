Kịch bản dễ xảy ra nhất trận Chelsea - MU: Bàn thắng tới sớm, 2 bên cùng thủng lưới

Trận đấu sớm nhất của vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27 cũng là một trong những cuộc đối đầu mong đợi nhất của giải đấu, Chelsea đối đầu với Man United trên sân Stamford Bridge (19h30, 31/10). Chelsea vừa để thua Liverpool sau loạt luân lưu trước Liverpool tại League Cup cách đây vài ngày.

MU đối đầu với Chelsea là trận cầu cực "nóng"

Mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng thể lực của các cầu thủ Chelsea sẽ phần nào bị ảnh hưởng. Trong khi đó, MU đang chìm sâu trong khủng hoảng với chuỗi 8 trận toàn hòa và thua. Vậy kịch bản nào dễ xảy ra nhất trong trận đấu này?

Kịch bản đầu tiên: Hai đội cùng có bàn thắng

Hàng thủ đang là vấn đề nhức nhối của cả Chelsea lẫn Man United. Đội chủ sân mới chỉ giữ sạch lưới được 2/11 trận đã đấu trong mùa giải này. Hồi giữa tuần, Liverpool chỉ chơi với toàn cầu thủ trẻ trên hàng công nhưng Chelsea vẫn để thủng lưới ngay trong hiệp một.

Hàng thủ của Chelsea và MU đều khá lỏng lẻo

Thêm vào đó, một trong hai trung vệ được đánh giá cao nhất của Chelsea lúc này là Lacroix dính chấn thương và sớm rời sân. Cầu thủ người Pháp sẽ khó lòng ra sân nên Alonso sẽ phải dùng cặp Colwill – Fofana khi đối đầu với MU. Đó có thể là điểm yếu mà “Quỷ đỏ” có thể khai thác.

Ở chiều hướng ngược, hàng thủ của MU cũng chẳng khá hơn gì. Tuyến giữa không cầm được bóng khiến 4 hậu vệ của “Quỷ đỏ” liên tục bị gây áp lực. Tuần trước, họ mắc hẳn 3 sai lầm trước Bournemouth và chẳng có điều gì đảm bảo rằng tình hình sẽ được cải thiện trong tuần này.

Đó là lý do các chuyên gia dự đoán cũng để mức cược khả năng hai đội cùng ghi bàn khá thấp trong trận đấu này (2 ăn 1). Trong khi tỉ lệ hai đội không cùng ghi bàn (hoặc cả 2 đều không ghi bàn) là 1 ăn 2,3.

Kịch bản thứ hai: Hiệp một có ít nhất 1 bàn thắng

Một điểm đáng chú ý là Chelsea có thói quen ghi bàn sớm khi được đá trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này. Ngoại trừ trận đấu với Tottenham hồi cuối tuần trước, “The Blues” luôn tìm được mảnh lưới của Bournemouth, Hull City hay Brighton trước khi trận đấu bước sang phút thứ 10.

Cả Chelsea và MU đều có thói quen để thủng lưới trong hiệp một

MU là đội bắt nhịp khá chậm nên khả năng có bàn thắng sớm của đội bóng này là khá ít. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” lại đang dần có thói quen để thủng lưới sớm. Họ để Atletico ghi bàn chỉ sau 48 giây, còn sang đến trận Como, con số khá khẩm hơn 1 chút là 118 giây.

Do Palmer đã bị treo giò trong trận League Cup hồi giữa tuần nên cầu thủ này sẽ trở lại trong trận đấu cuối tuần. Palmer và Rogers sẽ là hai ngòi nổ đáng chú ý của Chelsea trong trận đấu này. Trong khi đó, MU thi đấu với đội hình như thế nào vẫn là câu hỏi khó trả lời.

Khả năng thắng hòa thua

Chuyên trang thống kê Opta đã chạy giả lập 10.000 lần theo dữ liệu mới nhất của Chelsea và Man United để tìm ra đội bóng nào có khả năng chiến thắng cao hơn. Kết quả là Chelsea áp đảo với kết quả 51,8% khả năng chiến thắng. Trong khi đó, Man United chỉ có khoảng 23,7% khả năng chiến thắng. Còn khả năng hai đội hòa nhau rơi vào khoảng 24,5%.

Opta dự đoán Chelsea có tỉ lệ giành chiến thắng lên tới 51,8%

Các chuyên gia dự đoán cũng thiên về khả năng Chelsea thắng nhiều hơn khi đặt tỉ lệ 1 ăn 0,82 cho khả năng này. Trong khi đó, khả năng Man United giành chiến thắng có tỉ lệ lên tới 1 ăn 2,8. Khả năng hai đội rời sân với tỉ số hòa cũng không được đánh giá với tỉ lệ 1 ăn 2,7.