MU thua Man City dù đá hơn người: Carrick thụ động khó hiểu, Fernandes bị "lột mặt nạ"

Lỗ hổng ở cả 2 cánh

Luke Shaw đã sa sút phong độ nghiêm trọng ở mùa này dù ở mùa trước anh đá chính tới 38 trận cho MU. Patrick Dorgu được chọn lựa để thay thế khi chạm trán Man City, nhưng rồi cầu thủ này mắc sai lầm dẫn đến bàn thắng của Man City.

Ở cánh đối diện, Diogo Dalot thi đấu không thuyết phục ở cả hai phần sân. Hậu vệ người Bồ Đào Nha không đón được đường chuyền tinh tế của Bruno Fernandes và sau đó hai lần tự gây khó khăn cho đội nhà bằng những pha chuyền bóng ngớ ngẩn.

Dorgu chơi không tốt

Dalot cũng bị trọng tài phất cờ việt vị một cách thiếu cẩn trọng. Bruno Fernandes và Matheus Cunha lập tức khiển trách ngôi sao này.

Đây là trận đấu thứ 250 của Dalot cho MU và anh đang có mùa giải thứ 9 tại "Quỷ đỏ". Đội chủ sân Old Trafford chưa có một hậu vệ phải nào đạt đến đẳng cấp hàng đầu kể từ khi Gary Neville giải nghệ.

Noussair Mazraoui đã không thể hiện được phong độ thuyết phục trong cả hai trận đá chính gặp Hull City và Sabah, và Dalot khoác áo số 2 là có lý do. Điều này càng chứng minh rằng MU cần phải tìm kiếm 1 hậu vệ phải và 1 hậu vệ trái đẳng cấp vào mùa hè tới.

Carrick phản ứng thụ động

Các cổ động viên của MU đã hát vang tên Benjamin Sesko theo giai điệu bài hát cũ của Andy Cole khi tiền đạo người Slovenia khởi động trong hiệp hai. Michael Carrick phớt lờ họ.

Sesko không được xuất hiện ngay lập tức. Vào thời điểm đó, Erling Haaland đã đưa Man City vượt lên dẫn trước và MU. Trong khi đấy, Fernandes không thể tạo ra đột phá, Rashford bị kiềm chế và Cunha chơi không hiệu quả, trong khi Mbeumo bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn.

Sesko chỉ vào sân ở phút 67

Rõ ràng trong hiệp một, MU lại thiếu điểm tựa vững chắc. Carrick có 22 phút để đánh giá đối thủ chỉ còn 10 người trước giờ nghỉ giữa 2 hiệp và rồi lại quyết định tiếp tục để toàn đội thi đấu với đội hình không có tiền đạo cắm thực thụ.

Đã có ý kiến ​​cho rằng nên tung Sesko vào sân trong giờ nghỉ giữa hiệp. Nhưng vì tuân theo quan niệm "hãy cho học trò 15 phút để tỏa sáng", Carrick đã thay người quá muộn.

"Lột mặt nạ" của Fernandes

Các trọng tài hầu như luôn xem nhẹ Bruno Fernandes khi anh nằm trên sân, nhưng không thể bỏ qua phản ứng của Phil Foden. Fernandes đã có vài pha bóng khó chịu với Foden khi anh đang nằm trên sân, khiến Foden phản ứng thiếu suy nghĩ và xứng đáng nhận thẻ đỏ.

Tuy nhiên, điều đó không tiếp thêm động lực cho Fernandes, người có những pha dứt điểm thiếu chính xác và không còn tạo ra tầm ảnh hưởng mạnh mẽ như trong trận đấu tương tự mùa trước. Ngôi sao người Bồ Đào Nha thi đấu dưới phong độ tốt nhất và may mắn là anh không bị phạt vì chơi tiểu xảo với Phil Foden.

Fernandes đánh mất chính mình

Thậm chí, Fernandes dường như hơi bối rối trước những lời chế giễu từ các cổ động viên Man City khi anh chuẩn bị thực hiện quả phạt góc trước mặt họ. Cuối cùng, Fernandes đã nổi nóng ở phút 78 khi anh quát mắng Dorgu vì một đường chuyền sai lầm.

Bộ mặt đáng quên của MU

Thẳng thắn mà nói, MU đã chơi tệ hại. Họ thiếu niềm tin, sự sáng tạo, bản năng tấn công và quá nhiều cầu thủ lại biến mất khi đáng lẽ phải đứng lên và nắm quyền kiểm soát trận đấu. Họ không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Man City và không thể trở thành một đội bóng chủ động, kiểm soát bóng.

MU dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc 2 lần. Marcus Rashford và Kobbie Mainoo là những người khiến fan "Quỷ đỏ" mừng hụt. Họ cũng là số ít cầu thủ MU được coi là chơi ở mức tròn vai trở lên. Không có họ, MU trở nên thiếu nguy hiểm, chơi quá thiếu sắc bén, điều đó thật bất ngờ.

Mainoo là điểm sáng hiếm hoi của MU

Câu hỏi dành cho HLV Michael Carrick rất đơn giản: ông đang cố gắng làm gì với đội bóng này? Liệu họ chỉ có thể dựa vào những pha phản công?

MU có màn trình diễn thảm họa. Đây là bài học điển hình về việc không biết tận dụng lợi thế. Và giờ đây, MU sẽ phải chịu đựng thêm nhiều lời chễ giễu từ Man City sau khi bị áp đảo trên sân nhà như thế này.

Phải chăng đó là sự tự mãn? Phải chăng đó là sự bất tài? Phải chăng đó là sự thiếu can đảm, tự tin, thậm chí là thiếu niềm tin trầm trọng? Trên sân và trên băng ghế huấn luyện, MU đã quá thụ động. Đây không phải là cách đội bóng lớn thi đấu và Carrick cần phải tỉnh giấc.

Cựu tiền vệ này đã làm rất tốt mùa giải trước khi giúp MU giành vé dự Cúp C1. Nhưng cho đến nay, trong mùa giải này, ông lại tạo ấn tượng rằng công việc của mình đã hoàn thành. Thay vào đó, công việc lớn nhất hiện mới bắt đầu.