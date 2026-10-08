HLV Guardiola trở lại Man City giữa khủng hoảng, "tiếp lửa" đội cũ đại chiến PSG

Guardiola trở lại Etihad giữa tâm điểm khủng hoảng

Theo Daily Mail, HLV Pep Guardiola sẽ có mặt tại sân Etihad trong trận Man City tiếp đón PSG tại Champions League (2h, 15/10). Động thái này được xem là lời khẳng định mạnh mẽ về sự ủng hộ của ông dành cho đội bóng cũ.

Man City đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng sau khi một ủy ban độc lập kết luận CLB có nhiều vi phạm trên diện rộng liên quan đến các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh.

Pep đứng về phía Man City giữa lùm xùm

Sự hiện diện của Guardiola được kỳ vọng sẽ tiếp thêm tinh thần cho người hâm mộ Man City, trong bối cảnh CLB đang cố gắng vượt qua giai đoạn đầy biến động và tập trung trở lại vào bóng đá.

Man City vẫn quyết bảo vệ danh dự của CLB

Man City tiếp tục khẳng định quyết tâm chứng minh mình trong sạch và bác bỏ những cáo buộc liên quan đến các vi phạm tài chính, bất chấp phần lớn các cáo buộc đã được cơ quan độc lập xác nhận.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị HLV trưởng Man City hồi tháng 5, Guardiola từng để ngỏ khả năng trở lại CLB sau khi phán quyết được đưa ra: "Tôi có thể trở lại, nhưng chỉ khi các bạn tìm được tôi", Guardiola từng nói, theo cách đầy ẩn ý.

Sau khi khép lại hành trình 10 năm đáng nhớ trên cương vị HLV trưởng Man City, Guardiola vẫn tiếp tục gắn bó với City Football Group trong vai trò đại sứ.

"Tôi luôn đứng sau CLB của mình"

Trong thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội tuần trước, Guardiola khẳng định ông vẫn hoàn toàn đứng về phía Man City: "Tôi muốn mọi người hâm mộ Man City trên toàn thế giới biết rằng tôi vẫn ở đây, hơn bao giờ hết.

Tôi luôn đứng sau CLB của mình, chủ sở hữu, chủ tịch, Ferran Soriano, các cầu thủ, ban huấn luyện, Enzo Maresca và tất cả các bạn – những người hâm mộ đặc biệt của chúng ta. Hãy để tôi nói rõ: chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Tôi yêu tất cả các bạn".