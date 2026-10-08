Man City trấn an dàn sao, tuyên bố sẽ thắng kiện Ngoại hạng Anh

Man City tự tin thắng kiện

Các đối thủ tại giải đấu hàng đầu nước Anh đang yêu cầu án phạt chưa từng có đối với đội chủ sân Etihad, sau khi Man City bị kết luận vi phạm hơn 100 quy định tài chính của Ngoại hạng Anh.

Nửa xanh thành Manchester tuyên bố sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng để phản đối quan điểm của Ủy ban độc lập Ngoại hạng Anh, đồng thời cáo buộc cơ quan này đã tiếp nhận những “thuyết âm mưu” vô căn cứ liên quan đến CLB và quyết định kháng cáo.

Man City trấn an các cầu thủ trước "tâm bão" đến từ ban tổ chức Ngoại hạng Anh

Trong khi đó, người đại diện của thủ môn Gianluigi Donnarumma cho biết thân chủ của mình cũng như các cầu thủ khác đã nhận được sự đảm bảo rằng “công lý” sẽ được thực thi.

Enzo Railo chia sẻ trên đài phát thanh Italia: “Liệu những hỗn loạn tại Man City có thay đổi điều gì không?Không, chẳng có gì thay đổi. Tin tức liên tục xuất hiện. CLB đã nói chuyện với Donnarumma và mọi người đều bình tĩnh.

Bây giờ Man City phải quan tâm những trận đấu quan trọng với Liverpool và PSG, sau đó công lý sẽ được thực thi. Donnarumma đã nhận được những lời đảm bảo từ Man City".

Những tuyên bố đanh thép của Man City

Man City vẫn kiên quyết khẳng định họ có bằng chứng "toàn diện và không thể bác bỏ”, qua đó giúp phán quyết nói trên phải đảo ngược.

Trong thông báo chính thức xác nhận việc kháng cáo, Man City cho biết: “Man City xác nhận rằng CLB đã chính thức nộp đơn kháng cáo toàn diện đối với quan điểm của Ủy ban độc lập liên quan đến vụ việc kỷ luật tại Ngoại hạng Anh.

Lập trường kiên định của Man City là quan điểm nói trên chứa đựng những sai sót nghiêm trọng và rõ ràng về pháp lý, nguyên tắc cũng như sự thật, đồng thời không thể được xem là phán quyết an toàn.

“Chúng tôi khẳng định đội bóng vô tội trước những cáo buộc do Ngoại hạng Anh đưa ra. Chúng tôi có bằng chứng toàn diện và không thể bác bỏ để củng cố tất cả lập trường của CLB liên quan đến vụ việc này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tôn trọng quy trình tố tụng và phải hạn chế những gì có thể nói thêm cho đến khi toàn bộ quá trình được hoàn tất".

Donnarumma cùng các cầu thủ Man City khác vừa trở về sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Họ trở lại tập luyện vào hôm nay 8/10, quan đó chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Liverpool (22h30, 11/10). Đây cũng sẽ là cơ hội đầu tiên để HLV Enzo Maresca trực tiếp gặp gỡ và nói chuyện với toàn bộ đội hình Man City.