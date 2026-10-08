Djokovic - Alcaraz rực lửa đại chiến cuối mùa, Zverev ung dung "tọa sơn quan hổ đấu"

Quyết định khép lại mùa giải 2026 của Jannik Sinner để điều trị chấn thương đầu gối đã tạo ra một cơn địa chấn, tái định hình hoàn toàn cục diện quần vợt thế giới từ nay đến cuối năm. Trong khi ngôi số 1 thế giới cuối năm đã sớm tìm được chủ nhân mới, chặng nước rút sắp tới vẫn hứa hẹn hấp dẫn nhờ cuộc đua giữa Novak Djokovic và Carlos Alcaraz tại những sân khấu danh giá.

Sinner quyết định nghỉ phần còn lại 2026 để dưỡng thương

Lịch trình chặng nước rút cuối năm 2026

Mùa giải tennis đang bước vào giai đoạn cân não với chuỗi giải đấu có mật độ dày đặc trên mặt sân cứng, nơi quy tụ những khoản tiền thưởng cùng quỹ điểm thưởng cao để định đoạt thứ hạng cuối năm:

- Thượng Hải Masters (Masters 1000): Đang diễn ra vô cùng gay cấn tại Trung Quốc, kéo dài đến ngày 13/10. Đây là mặt sân cứng ngoài trời tốc độ cao, mang tính bản lề cho cả tour châu Á.

- Các giải ATP 500 (Basel và Vienna): Diễn ra đồng thời từ ngày 19/10 đến 25/10 tại châu Âu, đóng vai trò như bước chạy đà quan trọng trước thềm các siêu giải đấu.

- Paris Masters (Masters 1000): Giải Masters cuối cùng trong năm diễn ra từ ngày 26/10 đến 1/11 tại Pháp, tổ chức trên mặt sân cứng trong nhà. Đây thường là nơi chứng kiến những cú bứt phá nghẹt thở cuối cùng cho tấm vé đi tiếp.

- Nitto ATP Finals (Turin): Siêu giải đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất năm, diễn ra từ ngày 15/11 đến 22/11 tại Ý, nơi nhà vô địch có thể bỏ túi tối đa 1.500 điểm thưởng.

Alexander Zverev thong dong giữ đỉnh ATP

Lợi ích lớn nhất từ bước ngoặt chấn thương của Sinner thuộc về Zverev. Ngôi sao người Đức đang dẫn đầu cuộc đua Race to Turin dự ATP Finals và đã bỏ túi hai danh hiệu Grand Slam trong năm nay. Việc đối thủ lớn nhất rút lui đồng nghĩa với việc vị trí số 1 thế giới cuối năm 2026 đã nằm chắc trong tay Zverev.

Zverev rảnh rang khi đã nắm chắc vị trí số 1 vào cuối năm 2026

Cục diện này cho phép Zverev bước vào Thượng Hải Masters, Paris Masters hay ATP Finals với một tâm lý cực kỳ thong dong. Không còn áp lực cày ải điểm số hay nỗi lo bị bám đuổi, tay vợt Đức hoàn toàn có thể thi đấu với tinh thần thử nghiệm, phân phối sức lực tối đa và "vừa đánh vừa chơi" mà vẫn ung dung ngồi ngai vàng ATP khi mùa giải hạ màn.

Novak Djokovic và Carlos Alcaraz hăng hái cày điểm

Trái ngược với sự thong thả của Zverev, hai cái tên Djokovic và Alcaraz lại đang hừng hực khí thế dồn toàn lực cho chặng nước rút cuối cùng này, dù mục tiêu và toan tính của cả hai có phần khác nhau.

Từ nay tới cuối mùa Djokovic...

...và Alcaraz sẽ hăng hái cày điểm hơn Zverev

Djokovic đang cho thấy sự trỗi dậy đầy già rơ và đáng sợ của bản lĩnh kinh nghiệm. Chức vô địch China Open đầy thuyết phục vừa qua chứng minh Nole vẫn là khắc tinh lớn nhất của thế hệ trẻ. Ở tuổi 39, Djokovic không còn thiết tha đua tranh thứ hạng cày ải mệt mỏi cả năm, nhưng anh lại cực kỳ khát điểm ở giai đoạn này để đảm bảo một vị trí hạt giống cao, tránh việc phải đụng độ những đối thủ mạnh quá sớm ở các vòng đầu.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ tại tour châu Á cho thấy khi thể trạng được đảm bảo và thể thức chỉ là 3 set thắng 2, Djokovic hoàn toàn đủ khả năng bóp nghẹt mọi đối thủ nhằm thâu tóm thêm những danh hiệu Masters 1000 danh giá vào bộ sưu tập vĩ đại của mình.

Trong khi đó, Alcaraz bước vào chặng cuối với khát vọng thể hiện bản thân tìm lại phong độ cao nhất. Sau khi lấy lại nhịp độ thi đấu đỉnh cao sau chấn thương với danh hiệu Japan Open, tay vợt 23 tuổi người Tây Ban Nha đang hướng tới Thượng Hải và Paris với quyết tâm cao độ để quét sạch các danh hiệu lớn.

Không còn một Sinner duyên nợ ngáng đường, Alcaraz chắc chắn sẽ bung 100% năng lượng và khát khao của tuổi trẻ để cày điểm, nhằm tiếp cận vị trí số 2 thế giới, đồng thời hướng tới mục tiêu lần đầu tiên lên ngôi tại Nitto ATP Finals ở Turin để tạo bàn đạp tâm lý hoàn hảo trước khi bước sang mùa giải mới.