Đỉnh cao tennis Thượng Hải Masters: Tsitsipas quyết đấu, "trai hư" Tomic tái xuất

Coppejans - Tsitsipas: 11h ngày 8/10 (Vòng 1 Thượng Hải Masters)

Stefanos Tsitsipas sẽ bắt đầu chiến dịch tại Thượng Hải Masters 2026 bằng cuộc đối đầu Kimmer Coppejans, tay vợt phải vượt qua vòng loại để góp mặt ở vòng đấu chính. Đây là lần đầu hai người chạm trán nhau.

Tsitsipas trở lại Thượng Hải với mục tiêu tiến sâu sau những tín hiệu tích cực gần đây

Coppejans đang đứng ngoài top 230 ATP và mới có lần đầu xuất hiện ở một trận đấu thuộc hệ thống ATP Tour mùa này. Tay vợt người Bỉ lần lượt đánh bại Nishesh Basavareddy và Dane Sweeny ở vòng loại để giành vé vào vòng chính. Kinh nghiệm ở cấp Challenger giúp Coppejans có khả năng duy trì những pha bóng bền, nhưng khoảng cách về chất lượng và cường độ thi đấu là rất lớn.

Tsitsipas đang trở lại top 50 thế giới sau giai đoạn sa sút. Tay vợt Hy Lạp từng đứng số 3 ATP và đã tạo dấu hiệu tích cực tại US Open khi lần đầu vào vòng 4. Sau đó, anh vượt qua Tomas Martin Etcheverry tại Japan Open trước khi thua Valentin Vacherot.

Trên mặt sân cứng, Tsitsipas có lợi thế rõ rệt với cú giao bóng, thuận tay và khả năng chủ động chiếm vị trí trong sân. Nếu duy trì được chất lượng cú thuận tay và hạn chế những lỗi trái tay một tay, anh đủ sức kiểm soát trận đấu ngay từ những game đầu.

Dự đoán kết quả: Tsitsipas 2-0 Coppejans.

Hurkacz - Duckworth: Khoảng 12h30, 8/10 (Vòng 1 Thượng Hải Masters)

Tay vợt Ba Lan đang đứng hạng 39 ATP và sở hữu thành tích đối đầu toàn thắng 2-0 trước Duckworth, trong đó có chiến thắng gần nhất tại Halle năm 2024.

Hurkacz sở hữu lợi thế đối đầu 2-0 trước Duckworth và đang có phong độ tốt trên sân cứng

Hurkacz vừa trải qua một hành trình khá dài tại Bắc Kinh. Anh lần lượt đánh bại Learner Tien, Arthur Gea và Karen Khachanov trước khi dừng bước trước Alex De Minaur ở bán kết. Chuỗi trận này cho thấy Hurkacz đang có cảm giác bóng tốt, đặc biệt ở khả năng giao bóng và những loạt tie-break.

Sở trường của Hurkacz vẫn là cú giao bóng thuộc nhóm mạnh nhất ATP. Trên mặt sân cứng, anh thường chủ động tìm điểm kết thúc sớm bằng cú đánh đầu tiên sau giao bóng, đồng thời rất nguy hiểm khi trận đấu bước vào những game quyết định. Tuy nhiên, việc vừa trải qua nhiều trận đấu tại Bắc Kinh cũng có thể khiến thể lực trở thành vấn đề.

Duckworth lại bước vào Thượng Hải Masters với phong độ đáng lo ngại. Tay vợt Australia đã thua Lorenzo Sonego tại Chengdu và Kamil Majchrzak ở Davis Cup, sau đó bị loại sớm tại US Open trước Yibing Wu. Khả năng giao bóng và đánh bóng sớm vẫn là vũ khí của Duckworth, nhưng anh cần đạt hiệu suất cao để tránh bị Hurkacz kiểm soát.

Với ưu thế đối đầu, sức mạnh giao bóng và phong độ gần đây, Hurkacz có cơ sở để chiếm thế chủ động ngay từ đầu.

Dự đoán kết quả: Hurkacz 2-0 Duckworth.

Tomic - Arnaldi: Khoảng 12h10, 8/10 (Vòng 1 Thượng Hải Masters)

Bernard Tomic sẽ có màn tái xuất đáng chú ý tại Thượng Hải Masters khi chạm trán Matteo Arnaldi ở vòng 1. Hai tay vợt chưa từng gặp nhau, nhưng sự chênh lệch thứ hạng và phong độ hiện tại khiến Arnaldi được đánh giá cao hơn.

Tomic vượt qua vòng loại để trở lại sân khấu ATP, nhưng phải đối đầu Arnaldi ở vòng 1

Tomic đang đứng hạng 185 ATP, song bước vào trận đấu với sự tự tin sau khi vượt qua vòng loại tại Thượng Hải. Tay vợt Australia lần lượt đánh bại Fajing Sun, Yuta Shimizu, Terence Atmane và Timofey Skatov để giành vé vào vòng chính. Đáng chú ý, Tomic thắng Atmane và Skatov trong hai trận liên tiếp, cho thấy khả năng giao bóng và những cú đánh sớm vẫn là vũ khí đáng kể.

Trong khi đó, Arnaldi đang đứng hạng 38 ATP và vừa có mặt tại tứ kết Japan Open. Tay vợt Italia thắng Rei Sakamoto trước khi thua Carlos Alcaraz 6-7, 1-6. Arnaldi sở hữu lối đánh khá toàn diện, đặc biệt hiệu quả ở khả năng di chuyển, đánh bóng sâu và duy trì áp lực từ cuối sân.

Điểm đáng chú ý là Tomic đã thi đấu liên tục để vượt qua vòng loại, trong khi Arnaldi có nền tảng thi đấu ở cấp độ ATP ổn định hơn. Nếu Arnaldi kiểm soát tốt những pha bóng dài và khai thác khả năng di chuyển của Tomic, tay vợt Italia có thể chiếm ưu thế.

Dự đoán kết quả: Tomic 0-2 Arnaldi.

Lịch thi đấu tennis ngày 8/10