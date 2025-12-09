MU thắng đậm Wolves: Mason Mount thăng hoa, Amorim vẫn bị chỉ trích

MU thắng đậm, fan vẫn chưa hài lòng với Amorim

Mặc dù MU vừa giành chiến thắng đậm đà 4-1 trước Wolves ở vòng 15 Ngoại hạng Anh nhưng người hâm mộ của "Quỷ đỏ" vẫn chưa hài lòng với Ruben Amorim. Nguyên nhân là bởi ông thầy người Bồ Đào Nha không chịu dùng những cầu thủ trẻ từ sớm khi đội nhà đã có lợi thế lớn.

CĐV Man United đứng dậy vỗ tay khích lệ Mainoo khi cầu thủ này vào sân từ ghế dự bị

Đầu tiên là trường hợp của Kobbie Mainoo. Tài năng trẻ người Anh chỉ được vào sân từ phút 78. Các CĐV Man United đã đứng dậy vỗ tay khích lệ tinh thần của Mainoo khi cầu thủ này bước vào sân.

Thứ hai là trường hợp của Shea Lacey. Tài năng trẻ người Anh thi đấu ở vị trí tiền tiền đạo cánh. Với việc Amad Diallo và Mbeumo sắp về thi đấu giải vô địch châu Phi, cơ hội ra sân của Lacey trong thời gian tới là cực cao. Theo ý kiến của nhiều CĐV MU, Amorim nên tạo cơ hội cho chàng trai trẻ này trong những phút cuối khi gặp Wolves.

“Kết quả hôm nay thật tuyệt nhưng tôi vẫn cảm thấy không vui vì Lacey. Cậu ấy nên được ra mắt Ngoại hạng Anh khi tỉ số đã là 4-1. Chính Amorim nói rằng Lacey đã sẵn sàng chơi ở cấp độ cao nhất nhưng lại không cho cậu ấy cơ hội. Mbeumo và Amad sắp rời đội về châu Phi nhưng Amorim không chuẩn bị gì cho Lacey. Thật kỳ lạ”. Một CĐV của MU bày tỏ sự bức xúc.

Mason Mount tỏa sáng, Amorim bớt lo

Mason Mount vừa đoạt giải “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” trong cuộc đối đầu giữa Wolves và Man United. Tiền vệ người Anh có một bàn thắng và rất nhiều lần khiến hàng thủ của đối phương rơi vào tình trạng báo động. Đây có thể nói là mùa giải tốt nhất của Mount kể từ khi chuyển sang MU. Hiện tại, cầu thủ này đã có 3 bàn thắng, bằng tổng số bàn ghi được trong 2 mùa trước đó.

Mason Mount tỏa sáng trước Wolves

Chấn thương liên tục khiến Mason Mount không tìm được phong độ vốn có. Cầu thủ này bỏ lỡ tới 52 trận trong 3 mùa giải gần nhất. Tuy nhiên, mùa giải này đang là câu chuyện khác khi tiền vệ người Anh góp mặt trong 12/15 trận Ngoại hạng Anh của MU.

Sự trở lại của Mason Mount có thể nói là cực kỳ đúng lúc bởi Mbeumo và Diallo sẽ vắng mặt khoảng 1 tháng tới để dự CAN Cup. Amorim từng khẳng định tiền vệ người Anh là mảnh ghép tuyệt vời cho vị trí số 10 trong đội hình 3-4-2-1. Mason Mount có thể đá dạt ra như một tiền vệ cánh nhưng cũng có thể bó vào trong tung ra những đường chọc khe chuẩn xác. Không những vậy, cựu sao Chelsea còn có khả năng chơi quay lưng về phía khung thành đối thủ.

Hiện tại, Amorim thường xuyên cho Mount đá trung phong cắm do Sesko chấn thương. Tuy nhiên, khi Mbeumo vắng mặt, tiền vệ người Anh nhiều khả năng sẽ trám vào vị trí này. Với phong độ hiện tại của Mount, Amorim sẽ đỡ đau đầu hơn rất nhiều.