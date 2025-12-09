Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

MU thắng đậm Wolves: Mason Mount thăng hoa, Amorim vẫn bị chỉ trích

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

Người hâm mộ "Quỷ đỏ" vẫn không hài lòng với HLV Amorim vì không sử dụng Mainoo sớm hơn.

   

MU thắng đậm, fan vẫn chưa hài lòng với Amorim

Mặc dù MU vừa giành chiến thắng đậm đà 4-1 trước Wolves ở vòng 15 Ngoại hạng Anh nhưng người hâm mộ của "Quỷ đỏ" vẫn chưa hài lòng với Ruben Amorim. Nguyên nhân là bởi ông thầy người Bồ Đào Nha không chịu dùng những cầu thủ trẻ từ sớm khi đội nhà đã có lợi thế lớn.

CĐV Man United đứng dậy vỗ tay khích lệ Mainoo khi cầu thủ này vào sân từ ghế dự bị

CĐV Man United đứng dậy vỗ tay khích lệ Mainoo khi cầu thủ này vào sân từ ghế dự bị

Đầu tiên là trường hợp của Kobbie Mainoo. Tài năng trẻ người Anh chỉ được vào sân từ phút 78. Các CĐV Man United đã đứng dậy vỗ tay khích lệ tinh thần của Mainoo khi cầu thủ này bước vào sân. 

Thứ hai là trường hợp của Shea Lacey. Tài năng trẻ người Anh thi đấu ở vị trí tiền tiền đạo cánh. Với việc Amad Diallo và Mbeumo sắp về thi đấu giải vô địch châu Phi, cơ hội ra sân của Lacey trong thời gian tới là cực cao. Theo ý kiến của nhiều CĐV MU, Amorim nên tạo cơ hội cho chàng trai trẻ này trong những phút cuối khi gặp Wolves.

“Kết quả hôm nay thật tuyệt nhưng tôi vẫn cảm thấy không vui vì Lacey. Cậu ấy nên được ra mắt Ngoại hạng Anh khi tỉ số đã là 4-1. Chính Amorim nói rằng Lacey đã sẵn sàng chơi ở cấp độ cao nhất nhưng lại không cho cậu ấy cơ hội. Mbeumo và Amad sắp rời đội về châu Phi nhưng Amorim không chuẩn bị gì cho Lacey. Thật kỳ lạ”. Một CĐV của MU bày tỏ sự bức xúc.

Mason Mount tỏa sáng, Amorim bớt lo

Mason Mount vừa đoạt giải “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” trong cuộc đối đầu giữa Wolves và Man United. Tiền vệ người Anh có một bàn thắng và rất nhiều lần khiến hàng thủ của đối phương rơi vào tình trạng báo động. Đây có thể nói là mùa giải tốt nhất của Mount kể từ khi chuyển sang MU. Hiện tại, cầu thủ này đã có 3 bàn thắng, bằng tổng số bàn ghi được trong 2 mùa trước đó.

Mason Mount tỏa sáng trước Wolves

Mason Mount tỏa sáng trước Wolves

Chấn thương liên tục khiến Mason Mount không tìm được phong độ vốn có. Cầu thủ này bỏ lỡ tới 52 trận trong 3 mùa giải gần nhất. Tuy nhiên, mùa giải này đang là câu chuyện khác khi tiền vệ người Anh góp mặt trong 12/15 trận Ngoại hạng Anh của MU.

Sự trở lại của Mason Mount có thể nói là cực kỳ đúng lúc bởi Mbeumo và Diallo sẽ vắng mặt khoảng 1 tháng tới để dự CAN Cup. Amorim từng khẳng định tiền vệ người Anh là mảnh ghép tuyệt vời cho vị trí số 10 trong đội hình 3-4-2-1. Mason Mount có thể đá dạt ra như một tiền vệ cánh nhưng cũng có thể bó vào trong tung ra những đường chọc khe chuẩn xác. Không những vậy, cựu sao Chelsea còn có khả năng chơi quay lưng về phía khung thành đối thủ.

Hiện tại, Amorim thường xuyên cho Mount đá trung phong cắm do Sesko chấn thương. Tuy nhiên, khi Mbeumo vắng mặt, tiền vệ người Anh nhiều khả năng sẽ trám vào vị trí này. Với phong độ hiện tại của Mount, Amorim sẽ đỡ đau đầu hơn rất nhiều.  

8

U22 Việt Nam - U22 Malaysia 11.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U22 Việt Nam
U22 Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 16:00 ngày 11/12
Thể lệ
MU ghi bàn nhiều thứ 3 Ngoại hạng Anh: Dấu ấn Fernandes, Amorim đã tìm ra "công thức vàng"?
MU ghi bàn nhiều thứ 3 Ngoại hạng Anh: Dấu ấn Fernandes, Amorim đã tìm ra "công thức vàng"?

Hàng công MU đã tạo ra một màn trình diễn ấn tượng trước Wolves để mang về trận thắng đậm đầu tiên của đội từ đầu mùa.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/12/2025 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN