MU - Amorim mơ bứt phá 5 vòng tới, đua top 4 Ngoại hạng Anh được không?

🔥 2 lần MU thoát thua nghẹt thở

Bryan Mbeumo – cầu thủ vừa được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 10 – mở tỷ số cho Man United ở phút 32 sau quả tạt chuẩn xác của Amad Diallo.

De Ligt giúp MU rời sân của Tottenham với 1 điểm

Sang hiệp hai, Senne Lammens trở thành người hùng khi liên tiếp cứu thua trước sức ép từ Tottenham. Dù Brennan Johnson đã đưa bóng vào lưới, bàn thắng bị khước từ vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” không thể đứng vững mãi. Phút 83, Mathys Tel xoay người dứt điểm gọn gàng, gỡ hòa 1-1 cho Spurs.

MU chịu tổn thất kép khi Harry Maguire và Benjamin Sesko cùng dính chấn thương, buộc đội phải chơi thiếu người. Lợi thế ấy giúp "Spurs" vượt lên ở phút bù giờ, sau khi Richarlison kịp chạm bóng từ cú sút của Wilson Odobert.

Nhưng bi kịch với MU không kéo dài lâu. Ở phút 90+6, Matthijs De Ligt bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2, giữ lại 1 điểm quý giá cho thầy trò Ruben Amorim.

Ở vòng 10, MU cũng thoát thua rời sân của Nottingham Forest với tỷ số 2-2. Amad Diallo ghi bàn phút 81, giúp đội bóng của HLV Amorim ra về với 1 điểm. Điều đáng nói, trong cả 2 trận đấu này MU đều chơi tốt trong hiệp 1, mang đến hy vọng về một trận thắng. Tuy nhiên, hiệp 2 với "Quỷ đỏ" là vấn đề lớn mà HLV Amorim cần điều chỉnh.

📊 Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh cực nóng

Trận hòa khiến cục diện Premier League thêm căng thẳng: Tottenham xếp thứ 5, MU đứng thứ 7, nhưng cả hai vẫn bằng điểm nhau. Chỉ một sai lầm nhỏ ở giai đoạn này có thể khiến vị trí thay đổi chóng mặt.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 11

Hiện tại, ngoại trừ Arsenal đã bứt tốc và bỏ nhóm bám đuổi khoảng cách khá xa, còn lại cuộc đua top 4 hoàn toàn rộng mở. Chelsea dù đang xếp thứ ba, nhưng thực tế chỉ hơn MU 2 điểm (Chelsea 20 điểm, MU 18 điểm). Thầy trò HLV Amorim cách suất dự Champions League mùa tới đúng 1 điểm, trong khi giải đấu còn tới 27 vòng.

📅 5 trận sắp tới, MU bứt phá được không?

Nhìn vào lịch thi đấu 5 vòng tới, MU có vẻ “dễ thở” hơn so với các đối thủ trực tiếp. Ở 5 vòng tiếp theo, MU sẽ lần lượt gặp: Everton (sân nhà, 3h ngày 25/11 - giờ Hà Nội), Crystal Palace (sân khách, 19h ngày 30/11), West Ham (sân nhà, 3h ngày 5/12), Wolves (3h ngày 9/12), Bournemouth (3h ngày 16/12).

- West Ham và Wolves đang sa sút, nên 6 điểm trọn vẹn là mục tiêu khả thi.

- Everton dù được chơi trên sân nhà nhưng cũng không còn là đội bóng khó chịu như trước.

- Hai thử thách đáng gờm hơn sẽ là Bournemouth và Crystal Palace. Cả hai đội bóng này đều đang duy trì phong độ ấn tượng từ đầu mùa. Nhưng cho đến thời điểm giữa tháng 12, rất có thể Bournemouth hay Crystal Palace đã suy yếu, lộ ra những khoảng trống để "Quỷ đỏ" khai thác.

MU nỗ lực đua top 4 Ngoại hạng Anh

MU vẫn còn nhiều cơ hội để đua top 4 Ngoại hạng Anh và nếu làm tốt chặng đường 5 trận kế tiếp, "Quỷ đỏ" hoàn toàn có thể đứng trong top 4 khi năm 2025 dương lịch khép lại. Vấn đề là họ có thể biến lịch thi đấu dễ thành bàn đạp trở lại top 4, hay tiếp tục làm khán giả trong cuộc đua danh giá nhất châu Âu? Câu hỏi lớn này chỉ có HLV Amorim và các học trò mới có thể trả lời.