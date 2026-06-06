Roland Garros hóa sàn diễn thời trang: Khi "bộ cánh" rực rỡ không cứu được phong độ

Paris những ngày này không chỉ có bụi đỏ khô khốc mà còn đậm đà phong cách thời trang. Người ta thấy các ngôi sao vắt kiệt chất xám để biến lối đi từ phòng thay đồ ra sân đấu thành những sàn catwalk triệu đô. Thế nhưng, giải đấu năm nay đã giáng đòn chí mạng vào những ảo tưởng hào nhoáng, trên mặt sân đất nện nghiệt ngã này, chiếc áo vĩnh viễn không làm nên thầy tu.

Osaka bước ra sân như một nhân vật hoạt hình bước ra đời thực

Sàn diễn triệu đô và những chiếc áo lộng lẫy

Chưa năm nào người ta thấy các tay vợt chăm chút cho vẻ bề ngoài như năm nay. Xu hướng "Art of the entrance" (Nghệ thuật bước ra sân) được đẩy lên như một thứ tôn giáo mới, nơi cái đẹp lấn át cả tiếng nẩy của banh nỉ.

- Naomi Osaka: Khiến vạn người ngoái nhìn trong bộ váy cao cấp lấy cảm hứng từ Tháp Eiffel. Cô bước ra sân như một nhân vật hoạt hình bước ra đời thực, vai đeo chiếc túi vợt đính nơ khổng lồ.

- Novak Djokovic: Khẳng định quyền lực tối thượng bằng chiếc áo khoác bomber mang sắc đỏ gạch nguyên bản của đất nện Paris, một thiết kế được đo ni đóng giày cho bậc đế vương.

- Aryna Sabalenka: Khiến khán đài lóa mắt khi diện bộ váy cắt xẻ táo bạo, nhưng điểm nhấn lại nằm ở bộ trang sức kim cương lấp lánh trị giá 2,7 tỷ đồng.

Sabalenka và bộ thời trang, trang sức đắt giá

- Jannik Sinner & Coco Gauff: Đại diện cho hơi thở thanh xuân của thế hệ mới. Sinner lịch lãm với sắc tím loang nhẹ, còn Gauff như một đóa hoa oải hương di động trong chiếc váy hai mảnh màu tím đầy mộng mơ.

Tất cả họ đều khoác lên mình những chiếc áo lộng lẫy nhất của những nhà tạo mốt hàng đầu. Nhưng ngặt nỗi, tennis không viết bằng lụa là, và chiếc cúp bạc cũng không được trao cho người mặc đẹp nhất.

Khi "thầy tu" bất lực nhìn áo rách, kim cương rơi

Khi tiếng trọng tài vang lên, lớp vỏ bọc hào nhoáng biến mất, nhường chỗ cho cuộc chiến sinh tồn bào mòn từng thớ cơ. Và đó cũng là lúc người ta nhận ra, chiếc áo đẹp không thể đánh bóng thay người.

Bộ váy cao cấp lấy cảm hứng từ Tháp Eiffel của Naomi Osaka gây ấn tượng với cấu trúc xếp nếp bất đối xứng, mô phỏng các tầng tháp đan xen đầy kiêu hãnh. Dù nổi bật trên mặt trận truyền thông, thiết kế diêm dúa này không giúp cô vượt qua sự kỵ giơ trước Iga Swiatek, khiến tay vợt Nhật Bản hụt hơi và dừng bước ở vòng 2.

Chiếc áo khoác đầy quyền lực của Djokovic không thể bảo vệ được cái đầu gối đã quá tải ở tuổi 39. Dẫn trước đối thủ trẻ Joao Fonseca (Brazil) tới 2 set, tưởng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay Nole. Nhưng sự sa sút thể lực thể thảm ở các set sau đã khiến huyền thoại người Serbia thua ngược 2-3 đầy cay đắng, biến chiếc bomber mang màu đất nện thành chứng nhân cho một cuộc lật đổ lịch sử.

Djokovic thua tại vòng 3

Kim cương triệu đô vỡ vụn trước "ngựa ô" nước Nga tại tứ kết: Sabalenka bước ra sân lấp lánh như một nữ hoàng, nhưng bản lĩnh của cô tại giải năm nay lại dễ vỡ hơn thủy tinh. Chạm trán Diana Shnaider ở vòng tứ kết, lối chơi nóng nảy cùng những lỗi tự đánh hỏng liên tiếp đã khiến hạt giống số 1 sụp đổ hoàn toàn. Kim cương rất cứng, nhưng nó không mua được sự bình tĩnh cho Sabalenka trước một tay vợt đàn em đang hừng hực khí thế.

Sắc tím u sầu của hai nhà vô địch: Cả Sinner và Gauff đều mang sắc tím thời thượng đến Paris với tư cách là những kẻ thống trị thế hệ mới. Nhưng đất nện Paris đã dạy cho họ một bài học. Cựu vô địch Coco Gauff bất ngờ bị "phế truất" sớm tại vòng 3, trong khi nhà đương kim số 1 thế giới Jannik Sinner thậm chí còn tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất giải đấu khi gục ngã ngay từ vòng 2, trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Juan Manuel Cerundolo.

Chiếc áo đấu loang màu rất hợp mốt, nhưng nó không thể gánh vác thay họ áp lực thể lực khốc liệt dưới cái nắng Paris.

Gauff có trang phục rất đẹp...

...Sinner cũng vậy, nhưng cả hai không thể tiến sâu ở Grand Slam đất nện Paris năm nay

Bụi đỏ Paris chỉ chọn người xứng đáng nhất

Roland Garros có thể là giải đấu lãng mạn nhất thế giới, nhưng mặt sân đất nện của nó lại thực dụng và tàn nhẫn đến gai người. Sân đấu này giống như kẻ "mù thời trang". Nó không quan tâm bạn mặc đồ của nhà thiết kế nào, túi vợt của bạn đính bao nhiêu chiếc nơ, hay bộ trang sức trên người bạn đáng giá bao nhiêu tiền.

Nó chỉ đo lường giá trị của một tay vợt bằng những bước chạy đến mòn đế giày, những vết bẩn của bụi đỏ bám chặt vào da thịt, và một tinh thần thép không bị khuất phục dưới cái nóng thiêu đốt của mùa hè Paris.

Các thương hiệu có thể biến Roland Garros thành một sàn diễn thời trang đỉnh cao để bán hàng, nhưng chiếc cúp bạc danh giá vĩnh viễn chỉ chọn người thực sự xứng đáng, những tay vợt mang dòng máu chiến binh và những giọt mồ hôi nguyên bản.