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Trực tiếp tennis Chwalinska - Andreeva: Chào đón tân nữ hoàng (CK Roland Garros)

Sự kiện: Roland Garros 2026 Trực tiếp + video tennis hôm nay

(20h, 6/6, chung kết đơn nữ) Trận đấu lịch sử giữa 2 tay vợt vào tối nay sẽ tìm ra chủ nhân mới của chiếc cúp Roland Garros danh giá.

  

Trực tiếp tennis Chwalinska - Andreeva: Chào đón tân nữ hoàng (CK Roland Garros) - 1
Set 1
Chwalinska 0(0)
Andreeva 0(0)
Trực tiếp tennis Chwalinska - Andreeva: Chào đón tân nữ hoàng (CK Roland Garros) - 1
Lịch thi đấu Thông tin trước trận Kết quả

Nhận định về trận đấu trên kênh thể thao quốc tế, giới chuyên môn đánh giá đây là cuộc đối đầu cực kỳ khó lường, đại diện cho hai trường phái tennis đối lập hoàn toàn.

Dù Chwalinska đang viết nên câu chuyện cổ tích khó tin nhất Roland Garros 2026 khi từ vòng loại tiến thẳng tới chung kết, Mirra Andreeva vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự ổn định, sức mạnh tấn công vượt trội và kinh nghiệm ở những trận cầu lớn.

Tay vợt người Nga mới thua đúng 1 set từ đầu giải, đồng thời liên tục áp đảo các đối thủ mạnh bằng lối đánh cuối sân đầy uy lực. Trong khi đó, Chwalinska sở hữu lối chơi biến hóa, nhiều cú cắt bóng và bỏ nhỏ khó chịu, nhưng việc phải thi đấu liên tục 9 trận tại Paris có thể ảnh hưởng đáng kể tới thể lực.

Nếu Andreeva duy trì được khả năng giao bóng và áp đặt nhịp độ như ở bán kết gặp Marta Kostyuk, rất khó để "nàng Lọ Lem" Chwalinska tạo thêm một cú sốc nữa trên sân Philippe-Chatrier.

Theo bạn tay vợt nào sẽ vô địch Roland Garros 2026?

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Theo DA (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/06/2026 12:50 PM (GMT+7)
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