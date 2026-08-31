Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU đại thắng, có vượt qua Arsenal hay không?

Ngày chủ nhật (30/8), Ngoại hạng Anh 2026/27 đã chứng kiến những trận đấu cực kỳ sôi động. Đáng chú ý nhất là hai đại gia của bóng đá Anh là Chelsea và Man United đều thắng và mang lại những trận đấu có nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, cách thắng của họ lại có đôi chút khác biệt.

Chelsea đang tấn công hay dưới thời Xabi Alonso

Chelsea dưới thời Xabi Alonso đang mang lại cảm giác thích thú trong khâu tấn công. Họ chỉ cần 32 phút để chọc thủng lưới Brighton tới 3 lần. Thế nhưng, phòng thủ vẫn đang là điểm yếu của “The Blues”. Vòng trước, họ phải rượt đuổi tỉ số với Fulham và vòng này cũng vậy.

Sau khi dẫn trước 3-0 từ khá sớm, Chelsea cuối cùng cũng chỉ thắng với tỉ số 4-3. Mặc dù vậy, 3 điểm vẫn là 3 điểm. Thầy trò HLV Xabi Alonso đang có khởi đầu khá tốt khi toàn thắng cả hai trận và nhảy lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Họ bằng điểm với tân binh Hull City và Man City nhưng kém hơn về hiệu số.

Brentford cũng có chiến thắng ở vòng trước nhưng họ lại bỏ lỡ cơ hội đua tranh khi bị Leeds United cầm chân ở vòng đấu này. Mặc dù phải làm khách nhưng Brentford cầm bóng nhiều hơn, sút nhiều hơn, mở tỉ số nhưng cuối cùng lại không giữ được thành quả. Mặc dù vậy, họ đang tạm thời chiếm vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 4 điểm/2 trận.

Trong khi đó, Man United đã tìm được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Được thi đấu trên sân nhà nhưng thầy trò Michael Carrick vẫn để đối thủ ghi bàn trước. Tuy nhiên, lần này “Quỷ đỏ” đã biết giải quyết vấn đề. Họ tận dụng tối đa những sai lầm của đối thủ qua đó giành chiến thắng 5-2 chung cuộc.

MU tận dụng tối đa của đối thủ

Chiến thắng đậm đà này giúp người hâm mộ tạm quên đi trận thua 0-2 trước Hull City ở vòng trước. Chính trận thua này khiến “Quỷ đỏ” vẫn đang phải đứng dưới đương kim vô địch Arsenal, dù “Pháo thủ” vẫn chưa thi đấu vòng 2.

Thầy trò HLV Michael Carrick có được 3 điểm như Arsenal nhưng hiệu số bàn thắng/thua chỉ là +1. Trong khi đó, đội chủ sân Emirates đang có hiệu số là +3, bằng với Brighton, đội vừa thua Chelsea. Bởi vậy, MU vẫn đang phải chấp nhận vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/27 ngày 31/8