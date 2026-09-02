Cao thủ Trung Quốc xuất thân Thiếu Lâm Tự thắng em họ Khabib, mơ vô địch UFC

Ngày 29/8, sự kiện UFC Fight Night đã diễn ra vô cùng sôi động tại Thượng Hải, Trung Quốc. Trận đấu đáng chú ý trong sự kiện hôm đó là cuộc đối đầu ở hạng cân Bantamweight giữa ngôi sao Trung Quốc Tống Á Đông (Song Yadong), đang xếp hạng 6 UFC và võ sĩ người Nga Umar Nurmagomedov, xếp hạng 3.

Võ sĩ Trung Quốc hạ gục em họ của huyền thoại UFC

Umar từng có chuỗi 18 trận thắng liên tiếp. Thành tích của anh tại UFC là 8 thắng, 1 thua. Trận thua duy nhất đến vào tháng 1/2025, khi anh thất bại bằng tính điểm trước Merab, người khi đó đang giữ đai vô địch hạng gà. Umar cũng là em họ của huyền thoại UFC, nhà vô địch bất bại Khabib Nurmagomedov. Khả năng vật và địa chiến của Umar cực kỳ xuất sắc. Trước trận đấu, trong các dự đoán trên những nền tảng dữ liệu và truyền thông lớn, Umar nhận được gần 90% tỷ lệ ủng hộ.

Tống Á Đông đánh bại Umar Nurmagomedov

Theo trang Jfdaily, 16.188 khán giả đã đổ xô đến nhà thi đấu, lập kỷ lục về số lượng khán giả đông nhất tại một đêm thi đấu UFC khu vực châu Á, đồng thời phá kỷ lục về số lượng khán giả trong một sự kiện đơn lẻ tại Trung tâm Thể thao Phương Đông, nơi diễn ra trận đấu của Tống Á Đông.

Hiệp 1 diễn ra khá thận trọng. Đến giữa hiệp, Umar chủ động vật ngã và đè sàn thành công, nhưng Tống Á Đông đã thoát ra và đưa trận đấu trở lại tư thế đánh đứng. Hiệp 1 kết thúc đúng như kịch bản được nhiều người dự đoán.

Bước sang hiệp 2, hai võ sĩ tiếp tục thăm dò nhau trong những pha trao đổi đòn đứng. Tống Á Đông chớp đúng thời điểm Umar cúi người lao vào tìm cách ôm vật, tung một cú móc trúng đích khiến đối thủ ngã xuống. Ngay sau đó, Tống Á Đông lao xuống tung loạt đòn đấm bồi trên mặt sàn, hoàn tất màn KO và kết thúc trận đấu.

Tống Á Đông muốn giành chức vô địch UFC

Màn trình diễn ấn tượng này đã nhận được những tràng pháo tay và tiếng reo hò vang dội. Sau trận, Tống Á Đông tuyên bố muốn thách đấu đai vô địch UFC tiếp theo và hứa sẽ trở thành nhà vô địch nam UFC đầu tiên của Trung Quốc.

“Tôi chỉ muốn nói 4 từ thôi. Còn ai nữa không? Ai cũng bảo tôi không đánh lại nhóm Khabib (Team Eagle), giờ thì sao? Tôi cam đoan sẽ trở thành nhà vô địch thế giới nam đầu tiên của Trung Quốc!”, Tống Á Đông tuyên bố.

Tống Á Đông nhấn mạnh: “Kỹ thuật của tôi không thua bất kỳ ai. Tôi và đội ngũ đều tin rằng tôi có thể KO Umar, có thể KO tất cả những người ở hạng cân này. 9 năm trước, tôi muốn chứng minh rằng tôi thuộc về UFC! 9 năm sau, tôi muốn chứng minh tôi là người giỏi nhất thế giới ở hạng cân này!”.

Tờ The Paper viết: “Vượt qua ngọn núi lớn này, trận đấu mà Tống Á Đông kiên trì theo đuổi suốt 9 năm qua, trận đấu tranh đai vô địch, rất có thể sắp trở thành hiện thực”.

“Đây là trận đấu mà Tống Á Đông cần nhất. Merab (đang xếp hạng 1) sẽ có trận tái đấu lần ba với đương kim vô địch Petr Yan vào tháng 10. O’Malley (xếp hạng 2) vừa đụng độ Tống Á Đông hồi tháng 1 và tuyên bố không có kế hoạch lên đài trước tháng 10. Vì vậy, trong số những đối thủ mà Tống Á Đông có thể lựa chọn ở hạng này, Umar là người có thứ hạng cao nhất. Nếu giành chiến thắng, khả năng Tống Á Đông bước vào trận tranh suất thách đấu đai vô địch, thậm chí được trao cơ hội tranh đai trực tiếp, sẽ trở nên rất sáng sủa”, tờ The Paper viết.

Từ Thiếu Lâm Tự tới MMA và UFC

Tống Á Đông, sinh ngày 2/12/1997 tại quận Hô Lan, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). Hồi nhỏ, Tống Á Đông từng say mê võ thuật đến mức thuyết phục mẹ khăn gói gửi mình đi tầm sư học đạo tại chân núi Thiếu Lâm, dưới sự chỉ dạy của các bậc thầy kung fu danh tiếng. Khi đó, anh mới chỉ 9 tuổi.

“Tôi đã xem rất nhiều phim võ thuật và muốn trở thành những người hùng như Lý Liên Kiệt”, Tống Á Đông chia sẻ. “Tôi đến Thiếu Lâm và tập luyện, thức dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày. Nó gian khổ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều”, anh nhớ lại. Sau đó, Tống Á Đông dần chuyển qua võ tổng hợp (MMA).

Tống Á Đông từng học võ thuật Thiếu Lâm

Năm 2012, Tống Á Đông ký hợp đồng với Câu lạc bộ võ thuật K-1 Thiên Tân. Anh từng tham gia nhiều giải đấu MMA chuyên nghiệp như RUFF, Real Fight (Chân Võ Hồn), ONE Championship, Wu Lin Feng và UFC.

Tháng 11/2017, anh chính thức ký hợp đồng với UFC. Về việc chuyển sang MMA, Tống Á Đông cho biết: “Tôi rời Thiếu Lâm sau hai năm và bắt đầu tìm hiểu về MMA. Tôi thích cảm giác chiến đấu, thích việc mỗi trận đấu đều thử thách bản thân và bạn luôn phải nỗ lực để trở thành võ sĩ giỏi nhất có thể”.

Năm 15 tuổi, Tống Á Đông khao khát trở thành võ sĩ MMA chuyên nghiệp. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, phải đủ 18 tuổi mới có tư cách tham gia. Vì vậy, anh đã sử dụng chứng minh thư giả. “Lúc đó tôi rất máu chiến. Tôi chỉ muốn được thi đấu nên đã dùng giấy tờ giả. Trông tôi rất khỏe mạnh nên họ đã tin”, Tống Á Đông nhớ lại.

Những bức ảnh hồi nhỏ của Tống Á Đông

Trong trận ra mắt tại UFC Fight Night Thượng Hải, Tống Á Đông đã siết khóa (submission) đối thủ Ấn Độ Bharat Khandare và nhận được khoản tiền thưởng “Màn trình diễn xuất sắc nhất” trị giá 50.000 USD.

Ngày 23/06/2018, tại UFC Fight Night 132 ở Singapore, anh đánh bại võ sĩ kỳ cựu người Brazil Felipe Arantes và một lần nữa nhận giải thưởng 50.000 USD.

Trong bài viết của AFP năm 2018, Tống Á Đông đã đổi biệt danh thi đấu từ “The Terminator” thành “The Monkey King” (Hầu Vương hoặc Tề Thiên Đại Thánh), lấy cảm hứng từ nhân vật huyền thoại Tôn Ngộ Không. Anh tin rằng lịch sử võ thuật lâu đời của Trung Quốc mang lại cho đất nước này và các võ sĩ Trung Quốc vị thế thuận lợi khi MMA ngày càng phát triển.

Ngày 10/07/2019, trên bảng xếp hạng chính thức của UFC, Tống Á Đông đứng thứ 13 hạng cân Bantamweight (hạng gà), trở thành nam võ sĩ Trung Quốc đầu tiên lọt vào top 15 của UFC. Ngày 17/05/2020, tại Florida (Mỹ), anh đánh bại võ sĩ Ecuador Marlon Vera, san bằng kỷ lục bất bại của các võ sĩ châu Á tại UFC.

Tờ The Paper bình luận về chiến thắng mới nhất của Tống Á Đông trước Umar Nurmagomedov: “Lấy chiến thắng này làm điểm khởi đầu mới, Tống Á Đông sẽ tiếp tục tiến về phía trước, nhắm tới chiếc đai vô địch trong mơ của mình”.