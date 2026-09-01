Arsenal toàn thắng nhưng chưa toàn diện: Arteta đau đầu giải bài toán "công cùn"

Arsenal thắng nhưng vẫn lo

Arsenal vẫn còn thời gian để bổ sung thêm tiền đạo trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2026 đóng cửa (hạn chót 5h ngày 2/9, giờ VN). Việc họ có làm được điều đó hay không có thể mang ý nghĩa rất quan trọng.

Sau khi bán Leandro Trossard, Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus coi như rời đội, Arsenal rõ ràng đang thiếu những lựa chọn ở tuyến đầu.

Khi được hỏi liệu Arsenal hiện có đủ chiều sâu ở các vị trí tấn công hay không, Arteta nói: “Điều đó còn phụ thuộc vào việc mọi người có khỏe mạnh hay không. Chúng tôi biết rằng chiều sâu đội hình phải thực sự lớn khi bạn cạnh tranh trên 4 đấu trường. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện điều đó”.

Aston Villa là đối thủ mà Arsenal hoàn toàn có thể đánh bại một cách dễ dàng, sau khi đội chủ sân Villa Park bị các đối thủ tại Ngoại hạng Anh “rút ruột” lực lượng. Ngoài ra, họ vẫn phải chờ những tân binh mới đạt trạng thái sẵn sàng thi đấu cũng như hòa nhập với đội bóng.

Thế nhưng Arsenal đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng. Người ta có cảm giác sẽ còn nhiều trận đấu khó khăn tương tự nếu Arteta phải tiếp tục dựa vào lực lượng hiện có, ít nhất cho tới tháng 1.

Chelsea đang cho thấy họ có thể ghi bàn với tốc độ chóng mặt sau khi chi 117 triệu bảng để chiêu mộ Morgan Rogers. Man City tiếp tục gia tăng sức mạnh hàng công với sự xuất hiện của Iliman Ndiaye, trong khi Bradley Barcola đã gia nhập Liverpool.

Arsenal có hàng thủ và tuyến tiền vệ chất lượng, nhưng chưa chắc sở hữu chiều sâu nhân sự cũng như chất lượng trên hàng công ngang bằng các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Christos Tzolis là bản hợp đồng tấn công duy nhất của Arsenal cho tới thời điểm này, và những gì diễn ra tại Villa Park cho thấy sẽ là canh bạc nếu đội bóng thành London phụ thuộc quá nhiều vào cầu thủ chạy cánh người Hy Lạp.

Tzolis bắt đầu cảm nhận được khó khăn ở Ngoại hạng Anh

Tzolis từng có màn khởi đầu đầy hứa hẹn ở trận Community Shield cũng như chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh trước Coventry City. Tuy nhiên, anh phải rời sân ngay sau hiệp một khi đối đầu Aston Villa.

Cựu sao Club Brugge không chỉ gặp khó khăn trong những pha đối đầu với Matty Cash, mà còn trở thành tâm điểm trong các tình huống Aston Villa yêu cầu trọng tài truất quyền thi đấu của anh.

Tzolis đã nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Cash. Đến phút 36, khi Aston Villa tổ chức phản công từ sát vòng cấm của mình, cầu thủ này dường như tiếp tục phạm lỗi với John McGinn.

McGinn lập tức yêu cầu trọng tài rút thẻ vàng thứ hai đối với Tzolis, nhưng trọng tài Jarred Gillett đã bỏ qua và tha cho cầu thủ Arsenal.

Arteta đã sáng suốt khi rút Tzolis ra sân trong giờ nghỉ. Người vào thay anh, Eberechi Eze, sau đó góp công trong bàn thắng quyết định của Arsenal ở phút 59.

Eze chọc khe cho Riccardo Calafiori băng xuống, trước khi Saka vượt lên phía trước Ian Maatsen để đệm bóng sau đường căng ngang sệt của Calafiori. Bàn thắng của Saka cũng là cú sút trúng đích đầu tiên trong cả trận.

Ngay trước khi bàn thắng được ghi, Arsenal tưởng như đã được hưởng một quả phạt đền. Ross Barkley để mất bóng sau đường chuyền cẩu thả, tạo điều kiện để Declan Rice dẫn bóng tiến về phía vòng cấm Aston Villa. Rice chuyền cho Saka và Maatsen đã va chạm từ phía sau với cầu thủ chạy cánh này.

Trọng tài Gillett chần chừ một chút trước khi chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, VAR sau đó xác định tình huống phạm lỗi của Maatsen xảy ra bên ngoài vòng cấm. Martin Odegaard thực hiện quả đá phạt trực tiếp nhưng đưa bóng đi chệch khung thành.

Aston Villa gửi cảnh báo đến Arsenal

Ngoài bàn thắng và quả phạt đền bị hủy, Arsenal gần như không tạo thêm nhiều mối đe dọa đáng kể về phía khung thành Aston Villa, nơi thủ môn Zion Suzuki có trận ra mắt. Suzuki không phải trổ tài cứu thua nhiều, thay vào đó gây ấn tượng với khả năng phân phối bóng.

Chính Aston Villa mới là đội tiến gần bàn mở tỷ số nhất trong hiệp một, với tình huống đến từ 1 trong 5 cầu thủ còn sót lại của đội hình từng vô địch Europa League mùa trước. Emi Buendia tung cú sút từ khoảng cách hơn 18 mét đưa bóng dội xà ngang Arsenal, khi thủ môn David Raya đã hoàn toàn bị đánh bại.

Trước đó, McGinn cũng tung cú sút đưa bóng vượt qua xà ngang của Raya và bay thẳng về phía khu vực công trường, nơi Aston Villa đang tái phát triển khán đài North Stand cũ của CLB.

Raya có ngày thi đấu hú vía

Buendia, McGinn, Cash, Pau Torres và Victor Lindelof là năm cầu thủ duy nhất của Aston Villa từng đá chính trong trận chung kết Europa League vẫn chưa rời đội trong mùa hè này.

Hậu vệ Ezri Konsa là một trong những nhà vô địch Europa League đã chia tay Villa và anh có trận ra mắt Arsenal khi vào sân từ ghế dự bị trong những phút cuối.

Ngoài cú sút dội xà trong 45 phút đầu tiên, Aston Villa còn bỏ lỡ cơ hội đáp trả nhanh chóng sau bàn mở tỷ số của Arsenal. McGinn đã chần chừ thay vì dứt điểm sau khi được Nicolas Jackson đặt vào tư thế thuận lợi.

Jackson thi đấu 71 phút cho Aston Villa trong trận ra mắt được đánh giá khá hứa hẹn. Trong hiệp một, anh có pha bứt tốc bên cánh phải trước khi căng ngang qua khu vực 5m50, nhưng không có đồng đội nào kịp băng vào dứt điểm.

Đây là khởi đầu mà Arteta mong muốn. Tuy nhiên, ở các vị trí tấn công, Arsenal sẽ khép lại kỳ chuyển nhượng với lực lượng yếu hơn so với thời điểm bắt đầu nếu CLB không hoạt động tích cực trong phút chót. Và điều đó có thể khiến "Pháo thủ" phải trả giá rất đắt.