Arsenal phòng ngự "vững như bàn thạch", bản lĩnh nhà vô địch Ngoại hạng Anh

Phòng ngự kiên cố

Ngay sau khi Bukayo Saka đưa Arsenal khai thông bế tắc ngay trước thời điểm trận đấu bước sang phút 60, kết quả dường như đã được định đoạt. Chiến thắng 1-0 trước Aston Villa mang về thêm 3 điểm cùng một trận giữ sạch lưới nữa cho Arsenal. “Pháo thủ” kiểm soát thế trận trong tầm tay mà không cần phải thực sự bung hết sức.

Saka ghi bàn thắng duy nhất giúp Arsenal đánh bại Aston Villa

Aston Villa thậm chí không tung ra nổi một cú sút trúng đích. Đội chủ nhà cố gắng gây sức ép lên Arsenal trong các pha tranh chấp và biến trận đấu thành một cuộc chiến, nhưng đó lại là điều “Pháo thủ” hoàn toàn ưa thích.

10 ngày giữa chiến thắng 3-0 trước tân binh Coventry City và chuyến hành quân đến Villa Park tràn ngập những tin đồn chuyển nhượng cùng những cuộc bàn luận về những gì Arsenal có thể thực hiện.

Tuy nhiên, trận đấu này là màn phô diễn rõ ràng về bản sắc của Arsenal: một đội bóng phòng ngự như những “quái vật” và là ứng viên vô địch hiển nhiên.

Theo Opta, thủ môn David Raya có lần thứ 50 giữ sạch lưới tại Premier League trong màu áo Arsenal, sau 109 lần ra sân. Kể từ khi gia nhập Arsenal ở mùa giải 2023/24, Raya là thủ môn có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất trong số các thủ môn tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Arsenal phô diễn sức mạnh

Trong phần lớn thời gian của trận đấu, Arsenal tiếp tục thể hiện hình ảnh quen thuộc, nối dài công thức đã giúp họ lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước.

Hiệp một gần như không có gì đáng kể. Đoàn quân của Arteta cực kỳ chắc chắn ở hàng phòng ngự và gần như không để Aston Villa có cơ hội, nhưng sức tấn công vẫn chưa đủ mạnh.

Sức mạnh phòng ngự vẫn là điểm mạnh lớn nhất của Arsenal

Trong bối cảnh thiếu tốc độ để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ và phần lớn các pha lên bóng đều diễn ra trước hàng phòng ngự Aston Villa, Arsenal thực sự có thể đã cần đến một cầu thủ sở hữu tốc độ như Gabriel Martinelli.

Martinelli sẽ hoàn tất vụ chuyển đến Al Hilal trước hạn chót chuyển nhượng vào rạng sáng 2/9 (giờ Việt Nam), trong khi vẫn chưa rõ Arsenal có tăng cường hàng công trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại hay không.

Mùa trước, Arsenal dựa vào sức mạnh phòng ngự thay vì một siêu sao trên hàng công, và điều đó một lần nữa được thể hiện ở trận đấu này. Những câu hỏi về việc “Pháo thủ” thiếu một bản hợp đồng đình đám trên hàng công vẫn sẽ còn đó.

Tuy nhiên, đây tiếp tục là bằng chứng cho thấy Arteta đang sở hữu một đội hình mạnh đến mức nào, ngay cả khi ngày cuối kỳ chuyển nhượng diễn ra trong im ắng.

Eberechi Eze vào sân và lập tức giúp cánh trái Arsenal trở nên hiệu quả hơn. Bruno Guimaraes thay đổi cách Arsenal triển khai bóng bằng những đường chuyền hướng lên phía trước, tạo cơ hội cho Bukayo Saka và Kai Havertz.

Mikel Merino liên tục kiếm về những quả phạt và thoát pressing khéo léo, Martin Zubimendi được tung vào sân ở những phút cuối và có một pha can thiệp quan trọng để ngăn chặn tình huống phản công. Việc đưa tân binh Ezri Konsa, bản hợp đồng trị giá 55 triệu bảng, vào sân thay Cristhian Mosquera sau khi trung vệ trẻ người Tây Ban Nha tập tễnh rời sân cũng là một màn phô diễn khác về sức mạnh của Arsenal.

Eze đứng lên từ chính nơi vấp ngã

Mùa trước, chính tại Villa Park, Eze đá chính ở vị trí tiền vệ cánh trái trước khi bị thay ra ngay sau hiệp một. Anh bỏ quên Matty Cash ở cột xa trong tình huống Aston Villa ghi bàn, và có cảm giác Eze chưa bao giờ thực sự lấy lại được niềm tin của Arteta dành cho anh ở vị trí cầu thủ chạy cánh.

Nhưng khi tân binh Christos Tzolis gặp khó khăn trong trận đấu này và Martinelli chuẩn bị chuyển đến Saudi Arabia, Eze đã có cơ hội mang đến một trải nghiệm tích cực hơn tại Villa Park.

Và anh đã tận dụng triệt để cơ hội đó. Ngay trước thời điểm trận đấu bước sang phút 60, Eze tìm thấy khoảng trống ngay trong vòng cấm, thực hiện đường chuyền thông minh cho Calafiori, trước khi Saka băng vào đón đường căng ngang của hậu vệ người Italia và mở tỷ số.

Eberechi Eze thay đổi cục diện trận đấu sau khi được tung vào sân đầu hiệp hai

Eze tiếp tục cho thấy sự sắc bén khi khống chế tuyệt vời một đường bóng khó từ phía trên, bứt tốc bỏ lại cầu thủ theo kèm và suýt chút nữa đã tạo cơ hội cho Kai Havertz.

Tuy nhiên, có những thời điểm cuối trận có thể khiến Arteta lo lắng. Khi Arsenal muốn kiểm soát những phút cuối, Eze đôi lúc không giữ bóng chắc chắn như kỳ vọng của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Dẫu vậy, màn trình diễn này đủ để cho thấy Eze xứng đáng được trao nhiều cơ hội hơn ở vị trí tiền vệ cánh trong phần còn lại của mùa giải năm nay.

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