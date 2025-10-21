Kết quả bóng đá West Ham - Brentford: Sao Brazil hụt cú đúp vì VAR (Ngoại hạng Anh)

Dù được tiếp đón Brentford trên sân nhà, West Ham tỏ ra lép vế hoàn toàn so với đối thủ sau tiếng còi khai cuộc. Dù rất nỗ lực, thầy trò HLV Nuno Santo chỉ đứng vững tới phút 43, thời điểm Igor Thiago ghi bàn mở tỷ số cho Brentford. Đây cũng là pha lập công thứ 5 sau 7 trận của tiền đạo người Brazil.

Igor Thiago giúp Brentford đánh bại West Ham

Phút 45+9, Igor Thiago lần thứ 2 đưa bóng vào lưới West Ham, chỉ tiếc rằng trọng tài và VAR lại không công nhận bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, tình hình không mấy khả quan hơn với West Ham, bất chấp HLV Nuno Santo thực hiện nhiều sự điều chỉnh về nhân sự, chiến thuật. Phút 90+5, Mathias Jensen chấm dứt mọi hy vọng giành điểm của đội chủ nhà bằng bàn ấn định tỷ số 2-0.

Với chiến thắng này, Brentford vươn lên hạng 13 (10 điểm/8 trận), còn West Ham chôn chân ở vị trí thứ 19 (4 điểm), đồng thời chưa biế mùi chiến thắng sau 3 trận dưới thời HLV Nuno Santo.

Chung cuộc: West Ham 0-2 Brentford

Ghi bàn (Kiến tạo)

Thiago 43' (Schade), Jensen 90+6' (Lewis-Potter)

Đội hình xuất phát:

West Ham: Areola, Scarles, Todibo, Kilman, Walker-Peters, Soucek, Irving, Bowen, Summerville, Fernandes, Paqueta

Brentford: Kelleher, Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer, Henderson, Yarmolyuk, Ouattara, Damsgaard, Schade, Thiago