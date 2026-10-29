MU đón tin dữ về Sesko, nghỉ hết năm 2026

Sesko nghỉ thi đấu dài hạn

Theo talkSPORT, Sesko phải nghỉ thi đấu thêm một khoảng thời gian đáng kể, dự kiến kéo dài đến đầu năm 2027. Ngôi sao này đã trải qua giai đoạn đầu mùa giải 2026/27 đầy thất vọng khi chưa có lần nào đá chính tại Ngoại hạng Anh. Lần gần nhất chân sút này ra sân trong một trận đấu chính thức cho "Quỷ đỏ" là thất bại đáng quên trước Brighton, khiến MU bị loại khỏi League Cup vào ngày 16/9.

Sesko khiến MU lo lắng

Với thời điểm trở lại sớm nhất của Sesko bị lùi đến tháng 1, MU sẽ phải vượt qua lịch thi đấu mùa đông dày đặc mà không có một trong những phương án tấn công chủ lực. Đội ngũ y tế của MU hiện đánh giá liệu chấn thương mới nhất có liên quan đến vấn đề ở ống chân từng ảnh hưởng đến Sesko trong giai đoạn cuối mùa giải trước hay không. Khi ấy, tiền đạo người Slovenia gặp chấn thương sau pha va chạm mạnh với Ibrahima Konate trong trận đấu với Liverpool hồi tháng 5.

Cuộc khủng hoảng chấn thương xảy ra vào thời điểm vô cùng nhạy cảm đối với Carrick, người đang chịu sức ép lớn sau hàng loạt kết quả nghèo nàn. MU hiện đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, đánh dấu khởi đầu tệ nhất từ trước đến nay của đội bóng trong một mùa giải ở hạng đấu cao nhất nước Anh.

Bài toán thiếu tiền đạo

Sự vắng mặt của Sesko phơi bày rõ ràng tình trạng thiếu chiều sâu trên hàng công MU, đặc biệt sau kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 mà đội bóng không thể chiêu mộ thêm một trung phong mới.

Ban lãnh đạo MU từng hy vọng thanh lý Joshua Zirkzee để giải phóng chỗ cho những sự bổ sung cần thiết. Tuy nhiên, tiền đạo người Hà Lan vẫn ở lại Old Trafford, bất chấp sự quan tâm vào phút chót từ Everton và Fiorentina.

Mùa giải trước, thành công của MU được xây dựng trên hàng công có hiệu suất ghi bàn ấn tượng, khi Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha đều ghi ít nhất 10 bàn tại giải VĐQG. Nhưng khi không có sự phục vụ của chân sút người Slovenia, gánh nặng ghi bàn đã dồn đáng kể lên vai Mbeumo. Tiền đạo này hiện là một trong những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho MU, với 4 pha lập công.

Đầu tư khổng lồ, hiệu quả ghi bàn đáng thất vọng

Tình trạng thiếu hụt bàn thắng của hàng công MU càng trở nên đáng lo ngại khi xét đến số tiền khổng lồ mà đội bóng đã đầu tư vào đội hình.

Trong hai kỳ chuyển nhượng mùa hè liên tiếp, MU đã chi tổng cộng 108,5 triệu bảng để chiêu mộ Rasmus Hojlund và Zirkzee. Đến năm ngoái, đội chủ sân Old Trafford tiếp tục bỏ ra thêm 74 triệu bảng để đưa Sesko từ Leipzig về Old Trafford

Trước khi dính chấn thương, Sesko đã có 6 lần ra sân trên mọi đấu trường cho MU ở mùa giải này, ghi được 2 bàn thắng. Tính tổng cộng kể từ khi gia nhập "Quỷ đỏ", tiền đạo người Slovenia đã thi đấu 38 trận và ghi 14 bàn.