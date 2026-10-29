Manchester United cần phản ứng sau thảm bại 1-4 trước Como ở cúp C1, nhưng cuộc tiếp đón Bournemouth lại mang đến kết quả tồi tệ chẳng kém. Đội chủ sân Old Trafford thua 0-3, nối dài chuỗi trận không thắng lên tám trận trên mọi đấu trường.

Đáng chú ý, Bruno Fernandes không có tên trong đội hình xuất phát. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có thời điểm khởi động bên đường biên, làm dấy lên hy vọng được tung vào sân, nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi ngoài đến hết trận.

Carrick lựa chọn Carlos Baleba thay Fernandes trong đội hình xuất phát, đồng thời trao băng đội trưởng cho Harry Maguire. Ngay cả khi MU gặp khó khăn và cần những điều chỉnh để tìm kiếm bàn thắng, Fernandes vẫn không được sử dụng.