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Thất bại 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford khiến Michael Carrick chịu thêm sức ép, đồng thời đặt tương lai của Bruno Fernandes trên cương vị đội trưởng Manchester United trước dấu hỏi lớn. Khi bất đồng với ban huấn luyện ngày càng căng thẳng, Fernandes có nguy cơ mất băng thủ quân, bất kể Carrick còn tại vị hay một HLV mới tiếp quản Old Trafford.
Manchester United cần phản ứng sau thảm bại 1-4 trước Como ở cúp C1, nhưng cuộc tiếp đón Bournemouth lại mang đến kết quả tồi tệ chẳng kém. Đội chủ sân Old Trafford thua 0-3, nối dài chuỗi trận không thắng lên tám trận trên mọi đấu trường.
Đáng chú ý, Bruno Fernandes không có tên trong đội hình xuất phát. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có thời điểm khởi động bên đường biên, làm dấy lên hy vọng được tung vào sân, nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi ngoài đến hết trận.
Carrick lựa chọn Carlos Baleba thay Fernandes trong đội hình xuất phát, đồng thời trao băng đội trưởng cho Harry Maguire. Ngay cả khi MU gặp khó khăn và cần những điều chỉnh để tìm kiếm bàn thắng, Fernandes vẫn không được sử dụng.
Quyết định này gây chú ý bởi Fernandes không chỉ là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của MU mà còn giữ vai trò thủ lĩnh. Việc anh bị loại khỏi đội hình xuất phát có thể được lý giải bằng yếu tố chuyên môn, nhưng chuyện không được vào sân dù đã khởi động khiến quyết định của Carrick mang ý nghĩa đáng kể hơn.
Sau những bất đồng công khai giữa hai bên, động thái này cho thấy Carrick sẵn sàng duy trì lựa chọn nhân sự của mình, bất chấp vị thế của người đội trưởng. Fernandes không còn mặc nhiên được bảo đảm suất đá chính chỉ nhờ tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ.
Sau trận thua Bournemouth, câu hỏi không còn đơn thuần là khi nào tiền vệ người Bồ Đào Nha trở lại đội hình xuất phát, mà còn là liệu anh có tiếp tục được tin tưởng trong vai trò thủ lĩnh.
Căng thẳng giữa Fernandes và Carrick gia tăng sau thất bại 1-4 trước Como. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho rằng MU không gây đủ sức ép, đồng thời để đối thủ có quá nhiều thời gian và khoảng trống triển khai bóng.
Fernandes nhấn mạnh đội bóng cần dũng cảm hơn khi pressing tầm cao. Dù không trực tiếp tuyên bố Carrick mắc sai lầm, những phát biểu của anh vẫn bị xem là lời chất vấn cách tiếp cận chiến thuật của ban huấn luyện.
Carrick đáp trả bằng thông điệp cứng rắn, cho rằng bất kể sử dụng hệ thống hay chiến thuật nào, đội bóng cũng không thể chiến thắng nếu cầu thủ thiếu nỗ lực, không tích cực di chuyển lên phía trước và lùi về hỗ trợ đồng đội.
Trước trận Bournemouth, khi được hỏi liệu có cân nhắc tước băng đội trưởng của Fernandes hay không, Carrick không đưa ra lời bảo đảm. “Tôi sẽ luôn làm điều tốt nhất cho CLB”, nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh, đồng thời khẳng định lợi ích tập thể phải được đặt lên trên những vấn đề cá nhân.
Carrick nhấn mạnh MU cần ngừng công khai chỉ trích lẫn nhau và tập trung vào mục tiêu chung.
Trong bối cảnh ấy, việc Fernandes mất suất đá chính rồi không được vào sân trước Bournemouth càng khiến tương lai của anh trở nên khó đoán. Carrick không xem chức đội trưởng là lý do để bảo đảm vị trí cho tiền vệ này.
Dù mới đây có thông tin cho rằng Carrick và Fernandes đã tạm làm hòa, hóa giải mâu thuẫn để giữ sự ổn định cho phòng thay đồ. Nhưng nếu như thành tích của MU không được cải thiện, nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn có thể lại xảy ra.
Thất bại trước Bournemouth khiến tương lai của Carrick thêm bất định. MU tiếp tục gây thất vọng, trong khi những vấn đề về tổ chức lối chơi, khả năng phòng ngự và tinh thần thi đấu chưa được giải quyết.
Nếu ban lãnh đạo quyết định thay HLV, người kế nhiệm sẽ phải khôi phục sự ổn định tại Old Trafford. Nhiệm vụ ấy không chỉ nằm ở chiến thuật mà còn bao gồm việc thiết lập kỷ luật, cải thiện sự gắn kết và xác định những cầu thủ phù hợp để dẫn dắt tập thể.
Trong kịch bản đó, Fernandes khó có thể mặc nhiên giữ nguyên vị thế chỉ vì người đẩy anh lên ghế dự bị không còn tại vị. Một HLV mới sẽ có quyền đánh giá lại vai trò của từng cầu thủ, bao gồm cả người đang giữ băng thủ quân.
Nếu muốn xây dựng tập thể mới hoặc thiết lập lại kỷ luật trong phòng thay đồ, nhà cầm quân kế nhiệm hoàn toàn có thể xem xét thay đổi đội trưởng. Những bất đồng công khai của Fernandes với Carrick, cùng việc anh mất vị trí trong trận gặp Bournemouth, có thể trở thành những yếu tố được cân nhắc.
Dĩ nhiên, Fernandes vẫn sở hữu giá trị chuyên môn đáng kể. Anh từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) và Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh (FWA) mùa trước. Khả năng sáng tạo và tổ chức lối chơi vẫn khiến tiền vệ người Bồ Đào Nha trở thành nhân tố quan trọng.
Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng chuyên môn không đồng nghĩa với việc anh đương nhiên được bảo đảm chiếc băng thủ quân. Một HLV mới có thể tiếp tục tin tưởng Fernandes, nhưng cũng có thể lựa chọn người khác nếu cho rằng đội bóng cần một thủ lĩnh phù hợp hơn với định hướng mới.
Câu chuyện Fernandes phản ánh những bất ổn sâu sắc hơn tại Manchester United. Trước đó, trung vệ Lisandro Martinez cũng công khai chỉ trích ban lãnh đạo sau những bất đồng liên quan đến chính sách chuyển nhượng. Hai vụ việc liên tiếp khiến hình ảnh đoàn kết của đội bóng bị ảnh hưởng.
Carrick từng kêu gọi các học trò trở lại với những giá trị truyền thống như khiêm tốn, chăm chỉ, hy sinh và kiên cường. Ông khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm để các cầu thủ tập trung thi đấu. Tuy nhiên, thất bại 0-3 trước Bournemouth cho thấy những thông điệp ấy chưa tạo ra chuyển biến cần thiết.
Thay đổi đội trưởng có thể là một phần trong quá trình tái lập kỷ luật, nhưng không thể tự mình giải quyết những vấn đề của MU. Đội bóng vẫn cần cải thiện khả năng phòng ngự, tổ chức lối chơi và tinh thần thi đấu, bất kể ai ngồi trên băng ghế chỉ đạo.
Với Fernandes, trận gặp Bournemouth là dấu hiệu cho thấy vị thế của anh không còn bất khả xâm phạm. Nếu Carrick tiếp tục tại vị, ông sẽ phải quyết định liệu có thể khôi phục mối quan hệ với đội trưởng hay tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn. Nếu một HLV mới xuất hiện, Fernandes cũng phải chứng minh mình xứng đáng với vai trò thủ lĩnh.
Carrick có thể là người đầu tiên đẩy Fernandes khỏi đội hình xuất phát, nhưng chưa chắc sẽ là người cuối cùng đặt dấu hỏi về chiếc băng thủ quân của tiền vệ này. Trong cuộc khủng hoảng tại Old Trafford, tương lai của cả HLV lẫn đội trưởng đều không còn được bảo đảm.
Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/mu-co-nen-tuoc-bang-doi-truong-cua-fernande...Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/mu-co-nen-tuoc-bang-doi-truong-cua-fernandes-post8591576204.html-27/10/2026 08:55 AM (GMT+7)