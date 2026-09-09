HLV Carrick báo tin vui về Rashford - Baleba, MU sẵn sàng trở lại cúp C1 sau 3 năm

Rashford khiến Carrick lo lắng trước trận ra quân Cúp C1

MU bước vào một tuần bận rộn với trận gặp Sabah trước mắt (2h ngày 11/9 - giờ Hà Nội), nhưng tâm điểm chắc chắn là cuộc đối đầu Man City vào lúc 22h30 ngày 13/9. Tình hình lực lượng của đội bóng đang có những chuyển biến đáng chú ý khi một số trụ cột bắt đầu trở lại.

MU chuẩn bị cho sự trở lại ở đấu trường Champions League

Marcus Rashford là trường hợp khiến Carrick phải cân nhắc. Tiền đạo người Anh chơi nổi bật trước Everton, liên tục gây khó khăn cho hàng thủ đối phương bằng những pha tăng tốc và khả năng khai thác khoảng trống. Tuy nhiên, anh chỉ thi đấu 70 phút trước khi rời sân.

Carrick sau trận cho biết Rashford “cảm thấy hơi có vấn đề”. Điều này chưa đồng nghĩa với một chấn thương nghiêm trọng, nhưng khiến khả năng ra sân của anh trong những trận tới được đặt dưới dấu hỏi.

MU nhiều khả năng sẽ không mạo hiểm nếu Rashford chưa hoàn toàn ổn. Trong trường hợp được cho nghỉ để đảm bảo an toàn, cuộc tiếp đón Sabah tại Old Trafford có thể là thời điểm anh trở lại sớm nhất. Dù vậy, trận derby Manchester mới là mục tiêu quan trọng hơn.

Amad Diallo hướng đến derby Manchester

Amad Diallo vẫn chưa thi đấu trận nào ở mùa giải này sau khi gặp vấn đề về cơ trong một buổi tập. HLV Carrick cho biết cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà sẽ phải nghỉ thêm “một thời gian nữa”, nhưng những tín hiệu gần đây cho thấy quá trình hồi phục đang diễn ra thuận lợi.

Trận đấu với Sabah có thể đến hơi sớm với Amad Diallo. Tuy nhiên, cuộc chạm trán Man City là câu chuyện khác. Nếu kịp bình phục, ngay cả việc Diallo ngồi dự bị cũng giúp Carrick có thêm một phương án giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến ở 1/3 cuối sân đối phương.

Ngày 13/9 vì thế đang được xem là cột mốc đáng chờ đợi đối với Amad Diallo. Sự trở lại của anh sẽ đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh MU cần thêm những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt ở các tình huống chuyển trạng thái.

Rashford có thể đá chính trước Sabah

Baleba, De Ligt vẫn cần thêm thời gian

Carlos Baleba chưa thể ra mắt MU do gặp vấn đề nhẹ ở mắt cá chân. Carrick khẳng định đây không phải chấn thương nghiêm trọng và CLB đã biết về tình trạng này từ trước.

“Cậu ấy gặp một chút vấn đề ở mắt cá chân, có thể mất khoảng 2-3 tuần. Chúng tôi sẽ chờ xem. Đây không phải vấn đề lớn và thật tuyệt khi có cậu ấy trở lại”, Carrick chia sẻ.

Với tiền vệ trị giá 70 triệu bảng, khả năng trở lại trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia vẫn còn bỏ ngỏ. Mục tiêu thực tế hơn có thể là trận gặp Tottenham trên sân nhà ngày 10/10, qua đó giúp Baleba có đủ thời gian hồi phục và hòa nhập thay vì bị đẩy trở lại quá sớm.

Tân binh Baleba chưa thể thi đấu cho MU trong tháng 9

Trong khi đó, Matthijs de Ligt đang ở một giai đoạn khác. Trung vệ người Hà Lan đã trở lại tập luyện cùng đội một sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương lưng dưới và phải phẫu thuật.

Carrick đánh giá tích cực về quá trình hồi phục của De Ligt: “Cậu ấy đã nghỉ thi đấu trong thời gian dài, nhưng hiện đang tập luyện. Cậu ấy có thể trạng tốt và đang đi đúng hướng”.

Dù vậy, sau gần 10 tháng không thi đấu, De Ligt cần thời gian để tìm lại cảm giác bóng và nhịp độ thi đấu. Tháng 9 vẫn được xem là khoảng thời gian mục tiêu cho sự trở lại của anh.

Nhìn tổng thể, Rashford và Amad Diallo là hai cái tên mang đến nhiều hy vọng nhất trước derby Manchester. Baleba cần thêm kiên nhẫn, còn De Ligt đang từng bước hoàn tất quá trình tái hòa nhập. Với MU, việc có thêm lựa chọn trong những tuần tới sẽ quan trọng không kém phong độ của từng cá nhân.