MU đại tu Carrington ngốn 1763 tỷ đồng, tỷ phú Ratcliffe "nghe lời" Ronaldo

💰MU chi "tiền tấn" cải tạo trung tâm huấn luyện Carrington

Dự án cải tạo tòa nhà đội một nam tại khu huấn luyện Carrington với trị giá 50 triệu bảng (khoảng 1763 tỷ đồng) đã được hoàn thành. Điều này mang đến “cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới” cho các cầu thủ và nhân viên ở MU.

Công trình được hoàn thành đúng tiến độ. Đây là 1 phần trong khoản đầu tư trị giá hơn 200 triệu bảng mà tỷ phú Jim Ratcliffe hứa hẹn mang đến từ khi ngồi vào ban lãnh đạo của MU. Đây là lần nâng cấp lớn đầu tiên cho cơ sở vật chất đội nam kể từ khi khu huấn luyện Carrington mở cửa vào năm 2000.

HLV Amorim đến thăm trung tâm huấn luyện mới của MU

Tỷ phú Ratcliffe chia sẻ về trung tâm huấn luyện của MU khi được cải tạo: "Sau khi xem xét cơ sở vật chất vào năm ngoái, chúng tôi nhanh chóng quyết định đầu tư mạnh mẽ để tạo ra một môi trường làm việc đẳng cấp thế giới cho nhân viên và cầu thủ, phản ánh tham vọng và tầm nhìn của MU. Chúng tôi hài lòng với kết quả và tự tin rằng cơ sở hạ tầng mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng văn hóa chiến thắng tại MU".

Nhiều thành viên trong ban điều hành của MU giờ đây sẽ làm việc tại tòa nhà mới, thay vì tại sân Old Trafford như trước. Tòa nhà được thiết kế với sự tham gia ý kiến từ cầu thủ và nhân viên, ưu tiên tính thực dụng, sự cởi mở và kết nối, với ánh sáng tự nhiên được tăng cường và không gian làm việc mở. Thiết bị và công nghệ tại cơ sở mới cũng được nâng cấp toàn diện, tập trung vào thể thao, dinh dưỡng, phục hồi và sự gắn kết giữa các thành viên trong CLB.

💡Ronaldo từng chê bai thậm tệ trung tâm huấn luyện của MU

Trước đây, trung tâm huấn luyện của MU bị Ronaldo chê bai thậm tệ. Siêu sao người Bồ Đào Nha chia sẻ với nhà báo Piers Morgan vào năm 2022:

"Chẳng có gì thay đổi, thật đáng ngạc nhiên. Không chỉ bể bơi, bồn tắm nước nóng, mà cả phòng gym không thay đổi. Mọi thứ không hề phát triển theo thời gian.

Tôi rất bất ngờ. Tôi nghĩ bản thân được thấy những thứ khác khi trở lại MU, có thể là công nghệ và cơ sở hạ tầng mới. Thật không may, những gì tôi thấy giống hệt thời tôi 21, 22, 23 tuổi. Điều đó thực sự khiến tôi sốc. Kể từ khi Sir Alex Ferguson rời đi, tôi không thấy sự tiến bộ nào ở câu lạc bộ. MU phải phá bỏ và xây lại từ đầu".

Những hình ảnh đáng chú ý khác về tòa nhà huấn luyện được xây mới của MU