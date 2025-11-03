Nữ tay vợt sướng nhất WTA Finals, ngồi khán đài cổ vũ vẫn nhận 3,9 tỷ đồng

Ekaterina Alexandrova, tay vợt người Nga đang khiến giới quần vợt phải trầm trồ khi “kiếm tiền mà không cần thi đấu”. Dù chỉ là suất dự bị tại WTA Finals 2025, cô vẫn bỏ túi 150.000 USD (khoảng 3,9 tỷ đồng) mà không cần ra sân đánh một set nào.

Alexandrova có mặt ở Saudi Arabia, sẵn sàng vào sân thi đấu WTA Finals

🎾 Ngồi khán đài, vẫn nhận thưởng

WTA Finals, giải đấu quy tụ 8 tay vợt nữ xuất sắc nhất mùa, năm nay tổ chức tại nhà thi đấu King Saud University (Riyadh, Saudi Arabia). Ngoài 8 suất chính thức, ban tổ chức còn gọi thêm hai tay vợt dự bị, và Alexandrova là một trong số đó. Theo quy định, dù không thi đấu, mỗi tay vợt dự bị vẫn được nhận khoản phí 114.000 bảng (tương đương 150.000 USD).

Nếu được gọi vào thi đấu thay thế, phần thưởng tăng lên đáng kể, tay vợt dự bị chơi 1 trận sẽ nhận 210.000 USD, còn nếu đánh 2 trận vòng bảng thì số tiền là 260.000 USD.

Với việc Mirra Andreeva (hạng 9 thế giới) cũng có mặt tại Riyadh và đồng thời thi đấu nội dung đôi cùng Diana Shnaider, Alexandrova trở thành tay vợt dự bị số 2, gần như chắc chắn cũng sẽ hưởng suất “ngồi chơi hưởng lộc”.

🏆 Mùa giải trong mơ của Alexandrova

Khoản tiền 3,9 tỷ đồng chỉ là “phần thưởng phụ” trong mùa giải tuyệt vời của tay vợt 30 tuổi. Năm 2025, Alexandrova lần đầu tiên lọt vào top 10 thế giới, vô địch 5 danh hiệu và liên tục tiến sâu ở các giải Grand Slam. Thành tích đó giúp cô giành suất đến WTA Finals dù chỉ trong vai trò dự bị.

Trên khán đài WTA Finals, Alexandrova nhiều lần được bắt gặp chăm chú theo dõi các trận đấu. Trong ngày mở màn, cô xuất hiện để cổ vũ Iga Swiatek, người đã dễ dàng vượt qua Madison Keys với tỷ số 6-1, 6-2.

Không chỉ Alexandrova, tay vợt Serbia Aleksandra Krunic, dự bị nội dung đôi nữ cũng nhận 62.000 USD tiền công, dù nhiệm vụ chính chỉ là… ngồi chờ.

Alexandrova "ngồi chơi xơi nước" chắc chắn nhận 3,9 tỷ đồng

💺 Nghĩa vụ “ngồi chờ lệnh”

Dù nhận thưởng hậu hĩnh, các tay vợt dự bị vẫn phải duy trì việc tập luyện hàng ngày, chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp có người rút lui. Mùa trước, Daria Kasatkina từng được gọi thay Jessica Pegula, người bỏ cuộc vì chấn thương đầu gối và phải ra sân thi đấu với Iga Swiatek, thua 1-6, 0-6.

Với Alexandrova, phần thưởng WTA Finals chẳng khác nào một kỳ nghỉ sang trọng có lương. “Ngồi khán đài xem bạn bè thi đấu mà vẫn nhận 150.000 USD, không ai sướng hơn cô ấy”, một phóng viên tennis quốc tế bình luận vui.

Giải đấu năm nay đang khởi tranh sôi động, Swiatek hạ Keys trong trận ra quân, Elena Rybakina thắng nhanh Amanda Anisimova 6-3, 6-1, còn Aryna Sabalenka sau khi chắc chắn giữ ngôi số 1 cuối năm cũng khởi đầu bằng chiến thắng 6-3, 6-1 trước Jasmine Paolini.