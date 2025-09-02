Amorim "sống trong ác mộng", nguy cơ bị MU sa thải trong đợt "FIFA Days"

⏳Amorim bị ví như “đang sống trong cơn ác mộng”

HLV Amorim đã trải qua khởi đầu khó khăn cùng MU mùa này. Sau khi thua Arsenal và không thể đánh bại Fulham ở hai vòng mở màn Ngoại hạng Anh, “Quỷ đỏ” tiếp tục bị loại khỏi League Cup. MU đã phải chịu thất bại bẽ bàng trên chấm luân lưu trước Grimsby Town, đội bóng hạng Tư của Anh.

HLV Amorim được dự đoán sẽ rời MU trong đợt "FIFA Days"

Trong buổi họp báo trước trận gặp Burnley, HLV Amorim thừa nhận ông nghi ngờ về khoảng thời gian mình sẽ còn gắn bó với MU. Dù sau đó “Quỷ đỏ” đã thắng Burnley để giành 3 điểm đầu tiên của mùa giải, tương lai của nhà cầm quân 40 tuổi vẫn phủ đầy dấu hỏi.

Chia sẻ trên talkSPORT, Petit bày tỏ sự lo lắng: “Trước hết, tôi đánh giá cao sự trung thực của Amorim. Nhưng đồng thời, tôi cảm giác ông ấy cần được giúp đỡ. Amorim nói những điều tốt, rồi lại những điều tệ. Ông ấy chia sẻ rằng ‘Tôi hạnh phúc nhưng cũng không hạnh phúc. Tôi muốn ở cùng cầu thủ nhưng đôi khi lại muốn giết họ’.

Amorim cần sự hỗ trợ, và đôi lúc tôi thấy tội nghiệp vì ông ấy đang cố gắng hết sức. Ngôn ngữ cơ thể, phát biểu trước báo chí… tất cả cho thấy ông ấy đang đơn độc”.

Tuy vậy, nhà vô địch World Cup 1998 khẳng định những khó khăn hiện tại ở MI không định nghĩa năng lực cầm quân của HLV Amorim: “Tôi chắc chắn ông ấy là HLV giỏi. Nhưng Amorim đang sống trong cơn ác mộng, giống như nhiều người khác từng trải qua khi ngồi ghế nóng ở MU”.

Petit dự đoán bi quan về tương lai của HLV Amorim tại MU

Dù dành sự cảm thông, Petit không tin HLV Amorim sẽ gắn bó lâu dài với MU: “Thành thật mà nói, tôi không thấy ông ấy sẽ tiếp tục ở MU. Tôi nghĩ kỳ nghỉ FIFA Days sẽ quyết định tất cả. Đó là quan điểm cá nhân của tôi”.

Amorim còn chưa đầy 2 năm hợp đồng với MU, kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 11 năm ngoái. Sau đợt “FIFA Days”, đội chủ sân Old Trafford sẽ trở lại bằng trận derby Manchester gặp Man City vào ngày 14/9.

🗣️Amorim có đang lo lắng?

Những phát biểu của Petit được đưa ra ngay sau khi chính HLV Amorim bày tỏ quan điểm về tương lai của mình tại MU. Trước trận gặp Burnley, ông chia sẻ với báo chí: “Đôi khi tôi muốn từ chức. Đôi khi tôi lại muốn gắn bó ở đây 20 năm. Có lúc tôi yêu thích việc làm việc cùng các cầu thủ, nhưng cũng có lúc tôi chẳng muốn ở gần họ.

Vì thế, tôi cần phải cải thiện điều đó! Tôi biết khi mình nói những điều này… Thành thật mà nói, mỗi khi chúng tôi nhận thất bại như thế, bây giờ hay sau này, tôi sẽ lại như vậy. Sẽ có lúc tôi ghét các cầu thủ, có lúc tôi yêu họ, có lúc tôi muốn bảo vệ họ. Đó là cách làm việc của tôi, và tôi sẽ vẫn như vậy.

Khi đó, tôi thực sự cảm thấy bực bội và khó chịu. Tôi cũng hiểu rằng nhiều người có kinh nghiệm khuyên tôi nên bình tĩnh hơn, nhất quán hơn khi đối diện truyền thông. Nhưng tôi không thể thay đổi bản chất của mình”.

Dù vậy, sau khi Bruno Fernandes thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ để mang về cho MU 3 điểm trọn vẹn, HLV Amorim lại thổ lộ trên chương trình Match of the Day: “Tôi rất giàu cảm xúc, và trong vài tháng qua mọi người có thể thấy rõ điều đó. Tôi là con người như vậy, và các bạn cũng yêu cái cách đó”.

Chiến thắng trước Burnley giúp MU tạm xếp thứ 9 ở Ngoại hạng Anh sau 3 vòng đấu.