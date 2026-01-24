Arteta hứa giúp Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh sau 3 lần về nhì liên tiếp

Arteta khẳng định khát khao vô địch Premier League

Arsenal sẽ tiếp đón MU trên sân nhà Emirates với mục tiêu củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Arsenal hiện đang nắm lợi thế lớn sau khi nới rộng cách biệt lên 7 điểm dù bị Nottingham Forest cầm hòa, trong bối cảnh Man City và Aston Villa cùng sảy chân ở vòng đấu trước.

Arteta khẳng định không ai có “nhiều động lực, khát khao và quyết tâm” hơn ông trong mục tiêu giúp Arsenal giành chức vô địch Premier League mùa này

Khi được hỏi cảm giác của mình trước nhận định rằng Arsenal đang ở thế “tự quyết” trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, Arteta cho biết: “Tôi nghĩ có lẽ không ai có nhiều động lực, khát khao và quyết tâm hơn chúng tôi để đi đến cùng và giành chức vô địch.

Nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng con đường duy nhất để làm được điều đó là tập trung tuyệt đối vào hiện tại, hiện diện trong từng khoảnh khắc và làm tốt nhất những gì cần làm hôm nay, rồi ngày mai phải làm tốt hơn nữa. Đó là điều duy nhất chúng tôi có thể kiểm soát. Những thứ khác không mang lại giá trị gì, thậm chí còn khiến sự tập trung bị đặt sai chỗ”.

Sau trận hòa Nottingham Forest tại City Ground hôm 18/1, đã xuất hiện những dấu hiệu thất vọng trong nội bộ Arsenal, khi Declan Rice bị ghi lại khoảnh khắc tỏ rõ sự bực tức vì đánh rơi điểm số.

Arteta cho biết ông đang tập trung tối đa vào việc giữ cho các học trò duy trì sự tập trung và sẵn sàng “làm lại từ đầu” sau mỗi kết quả: “Bằng cách nói chuyện mỗi ngày về những gì chúng tôi phải làm, những gì đang làm và những điểm cần cải thiện.

Chúng tôi hiểu rõ trận đấu gặp MU sẽ khó khăn thế nào, và nếu đến Chủ nhật (25/1) mới bắt đầu chuẩn bị thì đã là quá muộn. Vì vậy, chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị ngay sau trận gặp Inter Milan. Lặp lại những gì đã làm rất tốt, cải thiện những điểm chưa đủ tốt và tiếp tục thúc đẩy cả tập thể lẫn từng cá nhân, để mỗi người đều đạt trạng thái tốt nhất vào Chủ nhật và giành thêm một chiến thắng nữa”.

Hincapie và Calafiori chạy đua với thời gian

Arsenal đang phải chạy đua với thời gian nhằm đảm bảo Piero Hincapie và Riccardo Calafiori có thể góp mặt trong trận đấu với MU. Bộ đôi hậu vệ của “Pháo thủ” đã trở lại tập luyện hôm 23/1 để chuẩn bị cho cuộc đối đầu tại Emirates. Arteta cho biết: “Chúng tôi vẫn còn một buổi tập nữa. Chúng tôi sẽ theo dõi và đưa ra quyết định về danh sách thi đấu”.

Calafiori dính chấn thương trong lúc khởi động trước chiến thắng trước Brighton hồi tháng 12 năm ngoái. Tuyển thủ Italia đã vắng mặt 8 trận liên tiếp của Arsenal trên mọi đấu trường vì vấn đề cơ bắp, nhưng đang dần lấy lại thể trạng tốt nhất.

Trong khi đó, Hincapie không thi đấu kể từ khi phải rời sân ở trận hòa không bàn thắng với nhà đương kim vô địch Liverpool hồi đầu tháng. Chấn thương háng đã khiến tuyển thủ Ecuador phải ngồi ngoài, song việc anh trở lại sân tập mang đến cú hích đáng kể cho Arteta ở hàng thủ.

Bên cạnh đó, trong 24 giờ qua đã xuất hiện những đồn đoán cho rằng Arsenal đang lo ngại về tình trạng thể lực của Kai Havertz. Tuyển thủ Đức đã hồi phục sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng, nhưng vẫn đang chờ đợi lần đá chính thứ hai tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Havertz gặp trục trặc trong quá trình hồi phục, dù anh đã kịp góp mặt trên băng ghế dự bị của Arsenal vào cuối tháng 12 năm ngoái. Cuộc chiến để đạt thể trạng sung mãn nhất của tiền đạo 26 tuổi vẫn tiếp diễn, và nhiều khả năng thời lượng thi đấu của anh sẽ được kiểm soát chặt chẽ.