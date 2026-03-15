Man City ghi 0 bàn từ 15 quả phạt góc: "Thầy" Pep phải cắp sách học "trò" Arteta

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Manchester City vs Real Madrid
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Barcelona vs Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Bayern Munich vs Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Man City ghi 0 bàn từ 15 quả phạt góc: "Thầy" Pep phải cắp sách học "trò" Arteta

Sự kiện: Premier League 2025-26 Pep Guardiola HLV Mikel Arteta

Không thể ghi bàn từ 15 tình huống phạt góc, Man City chấp nhận mất điểm, đồng thời hụt hơi trong cuộc đua vô địch vì không thể tận dụng "vũ khí" bóng chết đang gây náo loạn Ngoại hạng Anh mùa này.

   

Tại vòng 30 Ngoại hạng Anh, Man City đã trải qua trận đấu đầy thất vọng khi bị West Ham cầm hòa 1-1, đánh dấu bước lùi đáng kể trong cuộc đua vô địch. 

Trên sân London, dàn sao Man City tạo nên thế trận áp đảo toàn diện, kiểm soát bóng hơn 70%, tung ra 21 cú dứt điểm và đặc biệt là hưởng tới 15 quả phạt góc. Tuy nhiên, hiệu quả thu về từ các tình huống cố định này chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Cần biết, West Ham ghi bàn gỡ hòa từ cú dứt điểm duy nhất xuyên suốt trận đấu và trớ trêu hơn, đó lại là tình huống... phạt góc. Nếu không có pha lập công của Bernardo Silva ở phút 31, đại diện thành Manchester sẽ đối diện thảm họa thực sự. Tất nhiên, thầy trò Pep Guardiola chẳng lấy làm vui mừng trong bối cảnh Arsenal đánh bại Everton 2-0, qua đó nới rộng cách biệt với họ lên 9 điểm.

Man City ngày càng tụt hậu vì không biết ghi bàn từ bóng chết

Trong nhiều năm, triết lý của HLV Pep Guardiola dựa trên khả năng kiểm soát bóng và tạo ra cơ hội từ những pha phối hợp ở cự ly ngắn. Man City hiếm khi phụ thuộc vào các tình huống cố định để ghi bàn.

Tuy nhiên, Ngoại hạng Anh ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Các đội bóng thường phòng ngự số đông trước Man City, khiến khoảng trống trong vòng cấm trở nên hạn chế. Khi đó, những tình huống có thể trở thành chìa khóa để mở khóa trận đấu.

Một trong những xu hướng chiến thuật nổi bật nhất mùa này là sự gia tăng rõ rệt của các bàn thắng đến từ bóng chết. Cho đến trước vòng 30, từ 25% đến gần 30% số bàn thắng tại Ngoại hạng Anh đến từ các tình huống cố định như phạt góc, đá phạt hoặc ném biên dài. Trong đó, riêng phạt góc chiếm khoảng 18% tổng số bàn thắng.

Xu hướng này không phải ngẫu nhiên. Các đội bóng ngày càng đầu tư nhiều hơn vào chuyên gia huấn luyện tình huống cố định, phân tích dữ liệu và thiết kế các bài phối hợp cụ thể. Trong bóng đá hiện đại, nơi khoảng cách trình độ giữa các đội ngày càng thu hẹp, những chi tiết nhỏ có thể quyết định cả trận đấu.

Không đội bóng nào thể hiện rõ xu hướng này tốt hơn Arsenal. Đội bóng của Mikel Arteta đang là CLB tận dụng tình huống cố định hiệu quả nhất giải.

Chính xu hướng chiến thuật đó khiến trận hòa của Man City trước West Ham càng trở nên đáng chú ý. Việc có tới 15 quả phạt góc mà không ghi bàn nào cho thấy, Man City vẫn chưa tận dụng tốt loại “vũ khí” thời thượng này.

"Thầy" Guardiola phải cắp sách học "trò" Arteta

Arteta từng là một trong những trợ lý thân cận nhất của Guardiola tại Man City giai đoạn 2016–2019. Điều thú vị là Arteta không chỉ sao chép triết lý của người thầy. Trong những năm dẫn dắt Arsenal, ông dần phát triển phong cách riêng. Arsenal vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng và pressing hiện đại giống Man City, nhưng được bổ sung nhiều yếu tố thực dụng hơn.

Họ xây dựng hẳn một hệ thống tấn công dựa trên phạt góc và đá phạt. Đây là yếu tố giúp đội bóng London ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng mùa này.

Vì thế, khi nhìn vào cuộc đua vô địch hiện tại, người ta không chỉ thấy sự cạnh tranh giữa 2 đội bóng lớn. Đó còn là cuộc đối đầu giữa 2 thế hệ – nơi "học trò" Arteta đang chứng minh rằng mình đủ khả năng thách thức, thậm chí vượt qua, chính người thầy đã dìu dắt mình bước vào nghiệp cầm quân. 

8

Arsenal - Man City 22.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man City
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 22/03
Thể lệ
Dù đá ít hơn Arsenal 1 trận, Man City vẫn có thể nhìn đối thủ sớm đăng quang Ngoại hạng Anh nếu tiếp tục sảy chân ở trận "chung kết" vào ngày 19/4.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/03/2026 15:28 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN