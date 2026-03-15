Man City ghi 0 bàn từ 15 quả phạt góc: "Thầy" Pep phải cắp sách học "trò" Arteta

Tại vòng 30 Ngoại hạng Anh, Man City đã trải qua trận đấu đầy thất vọng khi bị West Ham cầm hòa 1-1, đánh dấu bước lùi đáng kể trong cuộc đua vô địch.

Trên sân London, dàn sao Man City tạo nên thế trận áp đảo toàn diện, kiểm soát bóng hơn 70%, tung ra 21 cú dứt điểm và đặc biệt là hưởng tới 15 quả phạt góc. Tuy nhiên, hiệu quả thu về từ các tình huống cố định này chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Man City bất lực nhìn Arsenal bỏ xa trong cuộc đua vô địch

Cần biết, West Ham ghi bàn gỡ hòa từ cú dứt điểm duy nhất xuyên suốt trận đấu và trớ trêu hơn, đó lại là tình huống... phạt góc. Nếu không có pha lập công của Bernardo Silva ở phút 31, đại diện thành Manchester sẽ đối diện thảm họa thực sự. Tất nhiên, thầy trò Pep Guardiola chẳng lấy làm vui mừng trong bối cảnh Arsenal đánh bại Everton 2-0, qua đó nới rộng cách biệt với họ lên 9 điểm.

Man City ngày càng tụt hậu vì không biết ghi bàn từ bóng chết

Trong nhiều năm, triết lý của HLV Pep Guardiola dựa trên khả năng kiểm soát bóng và tạo ra cơ hội từ những pha phối hợp ở cự ly ngắn. Man City hiếm khi phụ thuộc vào các tình huống cố định để ghi bàn.

Tuy nhiên, Ngoại hạng Anh ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Các đội bóng thường phòng ngự số đông trước Man City, khiến khoảng trống trong vòng cấm trở nên hạn chế. Khi đó, những tình huống có thể trở thành chìa khóa để mở khóa trận đấu.

Một trong những xu hướng chiến thuật nổi bật nhất mùa này là sự gia tăng rõ rệt của các bàn thắng đến từ bóng chết. Cho đến trước vòng 30, từ 25% đến gần 30% số bàn thắng tại Ngoại hạng Anh đến từ các tình huống cố định như phạt góc, đá phạt hoặc ném biên dài. Trong đó, riêng phạt góc chiếm khoảng 18% tổng số bàn thắng.

Xu hướng này không phải ngẫu nhiên. Các đội bóng ngày càng đầu tư nhiều hơn vào chuyên gia huấn luyện tình huống cố định, phân tích dữ liệu và thiết kế các bài phối hợp cụ thể. Trong bóng đá hiện đại, nơi khoảng cách trình độ giữa các đội ngày càng thu hẹp, những chi tiết nhỏ có thể quyết định cả trận đấu.

Không đội bóng nào thể hiện rõ xu hướng này tốt hơn Arsenal. Đội bóng của Mikel Arteta đang là CLB tận dụng tình huống cố định hiệu quả nhất giải.

Chính xu hướng chiến thuật đó khiến trận hòa của Man City trước West Ham càng trở nên đáng chú ý. Việc có tới 15 quả phạt góc mà không ghi bàn nào cho thấy, Man City vẫn chưa tận dụng tốt loại “vũ khí” thời thượng này.

Man City - Pep hụt hơi vì không thể tận dụng "vũ khí" bóng chết gây bão Ngoại hạng Anh

"Thầy" Guardiola phải cắp sách học "trò" Arteta

Arteta từng là một trong những trợ lý thân cận nhất của Guardiola tại Man City giai đoạn 2016–2019. Điều thú vị là Arteta không chỉ sao chép triết lý của người thầy. Trong những năm dẫn dắt Arsenal, ông dần phát triển phong cách riêng. Arsenal vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng và pressing hiện đại giống Man City, nhưng được bổ sung nhiều yếu tố thực dụng hơn.

Họ xây dựng hẳn một hệ thống tấn công dựa trên phạt góc và đá phạt. Đây là yếu tố giúp đội bóng London ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng mùa này.

Vì thế, khi nhìn vào cuộc đua vô địch hiện tại, người ta không chỉ thấy sự cạnh tranh giữa 2 đội bóng lớn. Đó còn là cuộc đối đầu giữa 2 thế hệ – nơi "học trò" Arteta đang chứng minh rằng mình đủ khả năng thách thức, thậm chí vượt qua, chính người thầy đã dìu dắt mình bước vào nghiệp cầm quân.