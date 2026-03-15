Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND 15/03/26 - Trực tiếp
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng 15/03/26 - Trực tiếp
Crystal Palace vs Leeds United
Manchester United vs Aston Villa
Nottingham Forest vs Fulham
Barcelona vs Sevilla
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Real Betis vs Celta de Vigo
Stuttgart vs RB Leipzig
Lazio vs Milan
Rennes vs Lille
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Haaland trượt dài khiến Man City giương "cờ trắng", Pep Guardiola bất lực

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Erling Haaland

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh của Man City không còn diễn ra thuận lợi đúng lúc Erling Haaland "khô hạn" bàn thắng.

   

Haaland trượt dài

West Ham từng là đối thủ ưa thích của Haaland. Anh từng ghi 11 bàn vào lưới "Búa tạ", nhiều hơn bất cứ đội nào khác ở Ngoại hạng Anh. Nhưng trong ngày Man City hòa West Ham 1-1 tại vòng 30 Ngoại hạng Anh vừa qua, ngôi sao người Na Uy lại có màn trình diễn tệ nhất và đáng thất vọng nhất mùa giải hiện tại.

Haaland chỉ có vỏn vẹn 21 lần chạm bóng suốt trận gặp West Ham. Anh có 4 cú sút, nhưng chỉ 1 lần buộc thủ môn Hermansen của West Ham phải cứu thua. Những lần còn lại đều là các pha dứt điểm kém chất lượng.

Haaland hoàn toàn "tàng hình" trong ngày Man City bị West Ham cầm hòa

Hiện Haaland vẫn dẫn đầu cuộc đua Ngoại hạng Anh mùa này với 22 bàn, hơn Igor Thiago của Brentford 4 bàn. Nhưng anh đã trải qua 1 tháng không ghi bàn trên mọi đấu trường.

Chuỗi ngày tịt ngòi kéo dài 1 tháng không chỉ là sự cố thoáng qua của Haaland. Nhìn ra bức tranh lớn hơn, tiền đạo người Na Uy chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn trong 12 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, trong đó 2 bàn từ chấm phạt đền.

Năm nay quan trọng với Haaland khi Na Uy đã giành vé dự World Cup 2026. Nhưng thật tiếc khi ngôi sao sinh năm 2000 đang trải qua giai đoạn sa sút tồi tệ nhất sự nghiệp. Điều này dường như đã khiến Man City mất đi cơ hội vô địch.

Những ngày thi đấu đáng quên như trước West Ham đang diễn ra thường xuyên hơn với Haaland. Anh ra sân như thể mệt mỏi hoặc bị chấn thương dai dẳng.

Cũng hợp lý để giải thích sự sa sút này khi cho rằng Haaland thiếu đi sự phục vụ từ các vệ tinh xung quanh. Kevin De Bruyne đã rời Man City, Phil Foden bất ngờ biến mất khỏi đội hình của Pep Guardiola. Việc đó cắt đứt nguồn cung cấp bóng đáng tin cậy khác. 

Man City vẫn còn sức sáng tạo trong đội hình, đáng chú ý họ trở nên nguy hiểm hơn hẳn khi Rayan Cherki vào sân từ phút 60. Thế nhưng ngay cả khi có Cherki, Haaland chỉ có 1 cơ hội rõ ràng và anh đã bỏ lỡ.

Tiền đạo dù xuất chúng tới đâu cũng sẽ có lúc trải qua thời điểm tịt ngòi. Nhưng đây là lần đầu tiên Haaland rơi vào chuỗi ngày sa sút kéo dài tới vậy trong sự nghiệp, lại còn rơi đúng vào thời điểm Man City và chính anh trước đây thường tăng tốc.

Man City trượt dài vì Haaland

Trái với Haaland, Gyokeres lại đang thi đấu khá ổn định. Tiền đạo này có 6 bàn trong 12 trận gần nhất cho Arsenal. Bàn mở tỷ số ở phút 89 của ngôi sao người Thụy Điển trong chiến thắng 2-0 trước Everton có thể trở thành khoảnh khắc quyết định cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal.

Chính Pep Guardiola hiện cũng phải bất lực với phong độ của Haaland: "Haaland biết chúng tôi cần những bàn thắng của cậu ấy. Chúng tôi cũng cần tạo ra nhiều cơ hội hơn cho cậu ấy, nhưng Haaland đã có 3 hoặc 4 cơ hội tốt ngay đầu hiệp một mà không tận dụng được.

Đến bao giờ Haaland mới tìm lại phong độ cao?

Nhưng không thể chỉ nói riêng cậu ấy. Đó là vấn đề của toàn đội. Dù sao thì cậu ấy sẽ trở lại với phong độ tốt nhất, có lẽ sớm thôi".

Haaland từng là người hùng của Man City trong nhiều năm. Đến mức khi anh không còn là chính mình, hiệu suất đội bóng giảm sút rõ rệt. Pep Guardiola cảm nhận rõ bản thân phải trả giá với sự sa sút đó bằng việc sắp dâng cúp vô địch Ngoại hạng Anh vào tay Arsenal, khi khoảng cách giữa đôi bên bị nâng lên thành 9 điểm.

Theo Phong Đức

Nguồn bài viết

