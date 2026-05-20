Real có thể "quay xe" với Mourinho vì điều khoản sốc của "ông trùm" Perez

Real sẽ công bố Mourinho đầu tuần tới

Nguồn tin từ ESPN cho biết, Real Madrid đang lên kế hoạch công bố Jose Mourinho trở lại dẫn dắt đội bóng vào Chủ nhật hoặc thứ Hai tới, ngay sau trận đấu cuối cùng của mùa giải La Liga 2025/26.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ tiếp đón Bilbao trên sân Santiago Bernabéu vào tối thứ Bảy tuần này theo giờ địa phương trong trận đấu khép lại mùa giải.

Trước đó, ESPN tiết lộ Mourinho - người từng dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2010-2013 - đã đạt thỏa thuận về bản hợp đồng kéo dài 2 năm với đội bóng thủ đô Tây Ban Nha. Chiến lược gia 63 tuổi cũng được cho là đã bắt đầu nói lời chia tay với CLB chủ quản Benfica.

Perez đón Mourinho dù chưa chắc giữ ghế Chủ tịch

Real Madrid trải qua mùa giải thất vọng khi chỉ cán đích ở vị trí á quân La Liga sau Barcelona, đồng thời dừng bước tại tứ kết Champions League. Đây cũng là mùa giải thứ 2 liên tiếp đội bóng không giành được danh hiệu lớn nào.

Chủ tịch Florentino Perez được cho là đã quyết định đặt niềm tin trở lại vào Mourinho. Tuần trước, ông từng ca ngợi chiến lược gia người Bồ Đào Nha vì “nâng tầm tính cạnh tranh của Real Madrid” trong nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời tạo nền móng cho giai đoạn thành công sau đó của đội bóng.

Nguồn tin từ ESPN cho biết, Perez quyết tâm đưa Mourinho trở lại đến mức cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid sắp tới cũng không khiến ông trì hoãn kế hoạch công bố.

Real có thể "lật kèo" Mourinho nếu Perez không tái đắc cử

Perez đã kêu gọi bầu cử từ tuần trước, với thời hạn đăng ký tranh cử kéo dài tới ngày 23/5. Hiện tại, Perez xác nhận sẽ tái tranh cử, trong khi doanh nhân Enrique Riquelme cho biết ông sẽ quyết định trong “2 hoặc 3 ngày tới” về việc có tham gia hay không.

Trong trường hợp không có đối thủ, Perez sẽ tự động tái đắc cử. Nếu Enrique Riquelme đủ điều kiện tranh cử, Real Madrid sẽ bước vào chiến dịch bầu cử kéo dài hai tuần.

Đáng chú ý, Perez thậm chí đang cân nhắc đưa điều khoản đặc biệt vào hợp đồng của Mourinho. Điều khoản này cho phép ban lãnh đạo mới, trong trường hợp Riquelme chiến thắng, có quyền không bổ nhiệm HLV người Bồ Đào Nha và lựa chọn ứng viên khác. Dù Mourinho đạt thỏa thuận miệng với Real Madrid, các thủ tục giấy tờ chính thức hiện vẫn chưa hoàn tất.