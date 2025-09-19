Benfica có thể sa thải Mourinho sau mùa này, Amorim được nhắm thay thế

🚨Mourinho có thể sớm bị sa thải

Mourinho đã tái xuất Benfica để thay thế cho HLV Bruno Lage mới bị sa thải. "Người đặc biệt" ký hợp đồng kéo dài 2 năm với đội bóng này, nhưng điều đó không đồng nghĩa tương lai của ông được đảm bảo cho đến hết hợp đồng kể cả khi Benfica có thành tích thi đấu tốt.

Mourinho mới "chân ướt chân ráo" đến Benfica

Chủ tịch của Benfica hiện tại là Rui Costa chia sẻ thẳng thắn về điều khoản trong hợp đồng giữa CLB và HLV Mourinho: "Có một điều khoản cuối mùa giải cho phép CLB lựa chọn tiếp tục gắn bó với HLV Mourinho hoặc không. Chúng tôi đã chiêu mộ HLV đẳng cấp cho Benfica. Ông ấy là một trong những cái tên được đánh giá cao nhất thế giới".

Sở dĩ Rui Costa nói như vậy là bởi cuộc bầu cử chủ tịch Benfica sẽ diễn ra vào ngày 25/10. Hiện Rui Costa phải cạnh tranh với Joao Noronha Lopes và Wristovao Carvalho trong cuộc đua tranh cử.

🔄Amorim có thể thay thế Mourinho

Trong trường hợp Rui Costa phải rời khỏi ghế chủ tịch Benfica, tương lai của Mourinho cũng bị đe dọa. Lý do bởi Noronha Lopes có mong muốn chiêu mộ HLV Amorim, người hiện gặp bế tắc ở MU. Noronha Lopes từng dành nhiều lời khen ngợi tới chiến lược gia sinh năm 1985.

MU thời Amorim đã chi ra hàng trăm triệu bảng để nâng cấp đội hình, đồng thời tống khứ hàng loạt cầu thủ đúng theo yêu cầu của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Nhưng cuối cùng, "Quỷ đỏ" vẫn thi đấu rất kém cỏi.

Trong khi đó, Wristovao Carvalho cũng sẵn sàng gây sốc nếu được bầu cử vào vị trí chủ tịch Benfica. Ông chỉ muốn mang cựu HLV Liverpool là Jurgen Klopp về với sân Estadio da Luz.

Về phần Mourinho, ông thừa nhận rằng ban đầu không nghĩ sẽ trở thành HLV của Benfica: "Tôi rất hứng thú với cơ hội dẫn dắt Benfica. Ai mà lại có thể nói không với Benfica chứ? Chắc chắn không phải tôi. Thú thật, tôi nghĩ ngày tôi trở về Bồ Đào Nha sẽ là ngày tôi nhận việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Benfica đã bày tỏ sự quan tâm với tôi và tôi nói với họ rằng tôi sẽ rất vui lòng nói chuyện thêm về vấn đề đó. Tôi không muốn bỏ lỡ thời gian còn lại của mùa giải này mà không làm công tác huấn luyện ở đâu đó".