Những kỷ lục vô tiền khoáng hậu Messi thiết lập trong màu áo đội tuyển Argentina

Cầu thủ khoác áo đội tuyển Argentina nhiều nhất

Con số 207 trận đấu tạo nên một trong những kỷ lục áp đảo nhất của Messi. Người đứng thứ hai về số lần ra sân cho đội tuyển quốc gia là Javier Mascherano với 147 trận. Điều này đồng nghĩa với việc Messi kết thúc sự nghiệp quốc tế với cách biệt nhiều hơn tới 60 trận so với người xếp nhì trên bảng vàng lịch sử. Angel Di Maria đứng thứ 3 với 145 trận. Di Maria chỉ kém Messi đúng 1 tuổi nhưng anh kém tới 52 trận, chi tiết cho thấy sự bền bỉ của ngôi sao sinh năm 1987 là lớn đến nhường nào.

Hành trình của Messi được trải đều qua 34 trận tại World Cup, 72 trận ở vòng loại World Cup, 39 trận tại Copa America, 61 trận giao hữu và 1 trận tranh Siêu cúp Liên lục địa (Finalissima).

Chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Argentina

Khoảng cách thậm chí còn lớn hơn thế khi nhìn vào danh sách ghi bàn. Messi giải nghệ với 125 bàn thắng cho đội tuyển Argentina, cũng là nhiều nhất mọi thời đại. Kỷ lục gia trước anh là Gabriel Batistuta chỉ dừng lại ở con số… 56 bàn. Tức là ngôi sao đến từ Rosario đã bỏ xa chân sút huyền thoại Batistuta tới 69 bàn thắng.

Trong 125 pha lập công ấy, có 54 bàn ở các trận giao hữu, 36 bàn tại Vòng loại, 21 bàn ở World Cup và 14 bàn tại Copa America. Ngoài ra, 36 bàn thắng đó cũng giúp anh giữ vững vị thế là chân sút vĩ đại nhất lịch sử vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, xếp trên Luis Suarez (29 bàn). Messi cũng khép lại chặng đường vòng loại Cúp thế giới với 72 trận ra sân, cân bằng kỷ lục số trận của tuyển thủ người Ecuador Iván Hurtado.

Ông vua sân cỏ tại các kỳ World Cup

World Cup 2026 đã giúp anh thiết lập một trong những cột mốc khó chạm tới nhất. Messi thi đấu 34 trận tại các kỳ World Cup – kỷ lục tuyệt đối của giải đấu này. Anh vượt qua kỷ lục 25 trận của huyền thoại người Đức Lothar Matthaus tại Qatar 2022 và tiếp tục nới rộng khoảng cách ở VCK vừa qua.

Anh đã tranh tài tại Đức 2006, Nam Phi 2010, Brazil 2014, Nga 2018, Qatar 2022 và Bắc Mỹ 2026. Cùng với Cristiano Ronaldo, Messi trở thành một trong những nam cầu thủ đầu tiên thực sự ra sân ở 6 vòng chung kết World Cup khác nhau.

Chân sút Argentina vĩ đại nhất World Cup

Messi cũng khép lại chặng đường với tư cách chân sút Argentina ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup với 21 bàn, gấp hơn hai lần con số 10 bàn của Gabriel Batistuta. Tại World Cup 2026, anh thậm chí từng vươn lên thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu khi vượt qua cột mốc 16 bàn thắng của Miroslav Klose. Tuy nhiên, kỷ lục đó đã đổi chủ trước khi giải đấu khép lại: Kylian Mbappe kết thúc giải đấu với 22 pha lập công, và Messi xếp thứ hai với 21 bàn.

Vua kiến tạo của các kỳ World Cup

Không phải mọi kỷ lục World Cup của Messi đều gắn liền với việc ghi bàn. Vì anh còn bận… kiến tạo. Messi kết thúc sự nghiệp với 12 đường kiến tạo tại các kỳ World Cup, con số cao nhất kể từ khi hệ thống dữ liệu thống kê của Opta bắt đầu thống kê.

Messi có 12 đường kiến tạo tại các kỳ World Cup

Messi giữ kỷ lục là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất lịch sử Cúp thế giới, là cầu thủ duy nhất kiến tạo trong cả 6 VCK tham dự. Đó là minh chứng sống động cho sự bền bỉ của Messi.

9 trận liên tiếp 'nổ súng', dài nhất lịch sử World Cup

Một kỷ lục khác đã được Messi thiết lập tại World Cup 2026. VCK vừa qua giúp siêu sao 39 tuổi cán mốc 9 trận liên tiếp ghi bàn ở World Cup. Chuỗi trận này bắt đầu từ cuộc so tài với Australia ở vòng 16 đội ở World Cup 2022 và kéo dài đến trận đấu gặp Ai Cập tại VCK 2026.

Những bàn thắng ấy đã góp phần to lớn giúp Argentina vô địch ở Qatar và vào đến chung kết ở Mỹ năm 2026. Anh cũng kết thúc sự nghiệp với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất từ ngoài vòng cấm trong lịch sử World Cup - 7 pha lập công.

Kỷ lục gia ở Copa America

Copa America cũng lưu dấu kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Messi. Anh đã thi đấu 39 trận qua 7 giải và là cầu thủ thi đấu nhiều nhất lịch sử giải đấu này. Thủ thành người Chile, Sergio Livingstone, xếp thứ hai với 34 trận. Messi đã tranh tài ở các năm 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021 và 2024. Anh ghi 14 bàn và nâng cao cúp vô địch 2 lần liên tiếp tại Brazil 2021 và Mỹ 2024.

Trận gặp Tây Ban Nha là lần cuối cùng Messi khoác áo tuyển Argentina

Cầu thủ lớn tuổi nhất góp mặt ở một trận chung kết

Ngay ở trận đấu cuối cùng sự nghiệp quốc tế thì Messi vẫn kịp thiết lập một cột mốc lịch sử. Khi bước ra sân trong trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha, anh đã 39 tuổi 25 ngày. Cột mốc này biến anh trở thành cầu thủ thi đấu trên sân (ngoài vị trí thủ môn) lớn tuổi nhất lịch sử từng chơi một trận chung kết World Cup, vượt qua Gunnar Gren của Thụy Điển - người từng đá trận chung kết năm 1958 lúc 37 tuổi 241 ngày.

Đó cũng là trận chung kết World Cup thứ 3 trong sự nghiệp của Messi, sau các năm 2014 tại Brazil và 2022 tại Qatar. Trước anh, chỉ duy nhất danh thủ Cafu của Brazil từng đạt được cột mốc thi đấu 3 trận chung kết World Cup.

Trận chung kết gặp Tây Ban Nha khép lại cũng là lần xuất trận thứ 207 và là điểm dừng chân cuối cùng của anh trong màu áo Albiceleste. Messi bắt đầu hành trình cùng đội tuyển Argentina từ năm 18 tuổi. Anh giã từ sự nghiệp 21 năm sau đó với tư thế của một nhà vô địch thế giới, nhà vô địch Copa America hai lần liên tiếp, cây săn bàn vĩ đại nhất, người ra sân nhiều nhất và là chủ nhân của những di sản phi thường bậc nhất mà một cầu thủ từng để lại cho màu cờ sắc áo tổ quốc.