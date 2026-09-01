10 khoảnh khắc vĩ đại của Lionel Messi cùng tuyển Argentina

Vô địch World Cup: Lionel Messi hoàn thành giấc mơ lớn nhất sự nghiệp tại sân vận động Lusail, Qatar. Anh ghi cú đúp ngoạn mục trong trận chung kết World Cup 2022, sau đó thực hiện thành công quả đá luân lưu, góp công lớn giúp Argentina chiến thắng. Sau 16 năm chờ đợi, cuối cùng Messi cũng chạm tới và nâng cao chiếc cúp vàng danh giá.

Lần đầu ghi bàn cho Argentina: Ngày 1/3/2006, Lionel Messi lần đầu ghi bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina. Trong trận giao hữu gặp Croatia tại Basel, chàng trai 18 tuổi mang áo số 19, tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương, thực hiện cú cứa lòng chân trái sở trường từ rìa vòng cấm và ghi bàn. Đây cũng là trận ra mắt đội tuyển Croatia của Luka Modric.

Ghi bàn đầu tiên ở World Cup: Tiền đạo tuổi teen Lionel Messi ra mắt đội tuyển tại World Cup vào ngày 16/6/2006. Anh vào sân thay người ở phút 74, chỉ mất vài phút để kiến tạo cho Hernan Crespo lập công. Ngay sau đó, anh tự mình ghi bàn thắng ấn định tỷ số 6-0 từ đường chuyền của Carlos Tevez. Pha lập công đáng nhớ biến anh thành cầu thủ Argentina trẻ nhất lịch sử ghi bàn tại một kỳ World Cup.

Danh hiệu đầu tiên cùng Argentina: Lionel Messi cùng đồng đội đánh bại kình địch Brazil ngay trên thánh địa Maracana ở chung kết Copa America 2021. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, đó là lúc Messi chấm dứt cơn khát danh hiệu ở cấp đội tuyển kéo dài suốt 28 năm của đội tuyển Argentina. Các cầu thủ Albiceleste lao đến ôm Messi, khóc cùng người đội trưởng vì chiếc cúp quý giá. Nhờ danh hiệu Copa America 2021, Messi được tiếp thêm niềm tin và sau đó cùng Argentina chinh phục nốt đỉnh cao World Cup 2022.

Cú hat-trick thiên tài cứu rỗi Argentina: Lionel Messi một tay kéo con tàu đắm Argentina vượt qua giông bão tại vòng loại World Cup 2018. Đội tuyển xứ Tango đối mặt nguy cơ bị loại và nhận bàn thua sớm ngay phút đầu tiên trên sân Quito. Giữa khủng hoảng, siêu sao số 10 rực sáng bằng cú hat-trick thiên tài, đưa đội tuyển lội ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 3-1. Một tay Messi đã kéo Argentina trở lại từ cõi chết và có vé dự World Cup 2018.

Phút chết lặng ở World Cup 2014: Lionel Messi thể hiện phong độ đỉnh cao khi gồng gánh tập thể Argentina bất ổn tiến thẳng vào chung kết World Cup 2014. Anh ghi bốn bàn thắng quan trọng tại vòng bảng và liên tục kiến tạo cho đồng đội tỏa sáng ở vòng loại trực tiếp. Dù đội nhà nhận thất bại cay đắng 0-1 trước người Đức ở hiệp phụ và rơi chức vô địch, Messi vẫn giành danh hiệu Quả bóng vàng. Khoảnh khắc Messi đi qua chiếc cúp vàng và cúi đầu đã làm tan nát trái tim hàng triệu CĐV bóng đá.

Khoảnh khắc kinh điển trước Hà Lan ở World Cup 2022: Lionel Messi thực hiện đường kiến tạo thiên tài tại trận tứ kết World Cup 2022 gặp Hà Lan. Anh dốc bóng tốc độ ở trung lộ rồi bất ngờ tung ra đường chọc khe xuyên qua 5 cầu thủ áo cam. Đường chuyền xé toạc hàng phòng ngự đặt Nahuel Molina vào vị thế thuận lợi để ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Đây được xem là một trong những đường kiến tạo hay nhất sự nghiệp của Messi.

Ngày Messi trở thành chân sút số 1 Argentina: Lionel Messi vẽ đường cong tuyệt mỹ vào lưới đội tuyển Mỹ trong trận bán kết Copa America Centenario 2016. Anh thực hiện cú đá phạt góc chết hiểm hóc từ khoảng cách hơn 25m, đánh bại hoàn toàn thủ môn Brad Guzan. Bàn thắng siêu phẩm này giúp anh cán mốc 55 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Anh chính thức vượt qua kỷ lục của huyền thoại Gabriel Batistuta để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Argentina.

Ngày Messi tuyên bố giã từ đội tuyển lần một: Lionel Messi tuyên bố từ giã sự nghiệp quốc tế trong nước mắt sau thất bại đau đớn tại chung kết Copa America 2016. Quyết định đột ngột của anh tạo cú sốc cực lớn trên toàn đất nước Argentina. Tổng thống nước này cùng hàng triệu người hâm mộ đồng loạt xuống đường kêu gọi người đội trưởng thay đổi ý định. Lắng nghe tiếng gọi từ trái tim và tình yêu quê nhà, anh quyết định rút lại lời tuyên bố để trở lại khoác áo Albiceleste và phần còn lại đã là lịch sử.

Trận đấu cuối cùng của Messi cùng Argentina: Lão tướng 39 tuổi làm đầu tàu, cùng đồng đội tiến vào trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha. Messi thể hiện sức chiến đấu tuyệt vời khi chơi trọn vẹn 120 phút trước Tây Ban Nha hùng mạnh. Argentina nhận thất bại đáng tiếc và lỡ hẹn với chiếc cúp vàng lần thứ 2 liên tiếp, nhưng đây vẫn là giải đấu vĩ đại của Messi. Tiếc thay, trận chung kết World Cup 2026 cũng là lần cuối cùng Leo ra sân cho đội tuyển.