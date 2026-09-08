Mbappe tự tin đoạt Quả bóng vàng 2026: Lập luận sắc bén hay quá ảo tưởng?

Mbappe tự tin giành danh hiệu “Quả bóng vàng 2026”

Trong ngày 8/9, tạp chí nổi tiếng France Football sẽ công bố danh sách 30 ứng viên cho danh hiệu “Quả bóng vàng 2026”. Đây là phiên bản thứ 10 của giải thưởng danh giá này. Điểm đáng chú ý là năm nay không có một ứng viên sáng giá rõ ràng nào. Chính vì vậy, Kylian Mbappe tỏ ra rất tự tin khi trả lời phỏng vấn France Football.

Kylian Mbappe tự tin bản thân có thể giành danh hiệu "Quả bóng vàng"

“Tôi có cảm giác mình có thể giành được nó trong năm nay, vì vậy tôi không hề tự tách mình khỏi cuộc đua đó. Đó là một giải thưởng cá nhân. Nó đánh giá những gì cầu thủ đã làm được về mặt cá nhân.

Mọi người nói rằng tôi không giành được danh hiệu nào, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một Quả bóng Vàng được trao một cách đồng thuận tuyệt đối cho một người đáp ứng tất cả các tiêu chí trong mọi thời điểm. Tôi không biết liệu đã có ai từng giành được với 100% số phiếu hay chưa. Điều đó có nghĩa là luôn có người nghĩ rằng họ không xứng đáng.

Cầu thủ người Pháp tiếp tục với lập luận tốt nhất của mình đó là danh hiệu “Vua phá lưới World Cup 2026”. “Tôi nghĩ trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại trong lịch sử World Cup, vượt qua tất cả những huyền thoại vĩ đại trong lịch sử thể thao ở giải đấu quan trọng nhất, là điều in sâu vào ký ức của bạn, một sự kiện mang tính toàn cầu.

Kết thúc với tư cách Vua phá lưới ở những giải đấu quan trọng nhất, nơi những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thi đấu, là điều có ý nghĩa. Lịch sử luôn phải được tưởng thưởng. Tôi sẽ bỏ phiếu cho ai? Cho chính mình. Đó là điều chắc chắn”.

Mbappe khá nhiều điểm tương đồng với "Vua dội bom" Gerd Muller

Đầu tiên hãy xét đến lập luận của tiền đạo đang chơi cho Real Madrid. Trên thực tế, chủ nhân của danh hiệu “Vua phá lưới World Cup” hầu như đều trượt “Bóng vàng” trong cùng năm. Người duy nhất trong lịch sử đoạt được cả hai danh hiệu cá nhân này trong cùng một năm là huyền thoại Gerd Muller vào năm 1970, tức là đã cách đây 56 năm.

Mbappe có nhiều nét tương đồng với "Vua dội bom" Gerd Muller cách đây 56 năm

Tình huống của Mbappe có nhiều phần tương đồng với “Vua dội bom” năm ấy. Gerd Muller cùng Bayern Munich không có được danh hiệu nào trong mùa giải 1969/70 (đứng thứ hai tại Bundesliga, dừng chân ở tứ kết cúp quốc gia, dừng chân ở vòng 1 của Cúp C1). “Vua dội bom” cũng chẳng thể giúp ĐT Tây Đức giành chức vô địch World Cup trên đất Mexico.

Bởi vậy, tiền đạo người Pháp không hẳn là tự phụ khi nói rằng bản thân là ứng viên sáng giá cho danh hiệu “Quả bóng vàng 2026”. Mbappe đã chơi rất xuất sắc tại World Cup và trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Không những vậy, cầu thủ này còn là “Vua phá lưới” tại Champions League với 15 bàn và đứng thứ ba trong danh sách đua “Giày vàng châu Âu” với 25 bàn thắng tại La Liga.

Mbappe bị phản biện gay gắt

Thế nhưng, phía phản biện với ý kiến của Mbappe cũng đưa ra những ý kiến rất sắc bén. Đầu tiên, nếu xét tới thành tích ghi bàn, Harry Kane tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với tiền đạo người Pháp. Tiền đạo người Anh có tới 34 bàn thắng tại Bundesliga, hơn 9 bàn so với Mbappe trong khi giải đấu của tiền đạo có nhiều hơn 2 trận (38 và 36 trận).

Những thông số cho thấy kỹ năng tấn công của Mbappe chưa hẳn là đã vượt trội so với phần còn lại nhưng lại lười phòng ngự hơn hẳn

Tại Champions League, Harry Kane cũng có 14 bàn, chỉ kém 1 bàn so với Mbappe và có được 6 bàn tại World Cup 2026. Thậm chí, người ta còn phân tích sâu hơn để thấy được Mbappe không bằng được Kane và nhiều tiền đạo khác tại châu Âu.

Theo đó, số bàn thắng không tính phạt đền (tính riêng tại giải VĐQG) của Mbappe là 17 bàn và cầu thủ người Pháp trung bình cần 8,05 lần dứt điểm mới tìm được 1 bàn thắng. Còn với Harry Kane, cầu thủ này có 26 bàn không tính phạt đền và chỉ cần trung bình 4,15 lần sút để kiếm được 1 bàn thắng.

Trên thực tế, chỉ số trung bình số lần dứt điểm/bàn thắng của Mbappe tệ hơn nhiều cầu thủ khác như Erling Haaland (Man City), Ferran Torres (Barcelona), Lautaro (Inter Milan), Joao Pedro (Chelsea) hay thậm chí cả Lepaul, tiền đạo khá vô danh tới từ Rennes (Pháp).

Chưa kể đến việc Mbappe cực kỳ lười trong việc phòng ngự từ gây áp lực, đoạt lại bóng hay đơn giản là kèm người. Trong khi đó, Harry Kane cho thấy khả năng công thủ toàn diện khi đóng góp cho mặt trận của Bayern Munich cực nhiều. Đây là điểm trừ rất nặng của Mbappe bởi tham gia phòng ngự từ xa cũng như đoạt lại bóng là một phần công việc của tiền đạo ở thời điểm hiện tại.

Còn nói về danh hiệu, Mbappe rõ ràng là không thể so sánh với Ousmane Dembele hay Rodri và Lamine Yamal. Hai trong ba cầu thủ trên từng đoạt “Bóng vàng” và không ngạc nhiên nếu họ tiếp tục được bình chọn sau những màn trình diễn tốt tại Champions League cũng như World Cup.

Trong khi đó, Lamine Yamal đang là ngôi sao đang lên của bóng đá thế giới. Cầu thủ này giành hàng loạt danh hiệu cùng Barcelona và đoạt luôn cả World Cup cùng ĐT Tây Ban Nha. Vậy Mbappe lấy gì đấu lại đây?