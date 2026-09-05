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Mbappe bị "bắt bài", tranh cãi không được đá lại penalty dù đối thủ phạm luật

Sự kiện: La liga 2026-27 Kylian Mbappe Real Madrid

Quả phạt đền của Kylian Mbappe ở những phút cuối trận Real Betis - Real Madrid gây tranh cãi khi Marc Bartra được cho là đã bước vào vòng cấm trước lúc tiền đạo người Pháp thực hiện cú sút.

  

Tình huống gây tranh cãi ở phút 90+3

Real Madrid nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải khi để Real Betis giành chiến thắng 1-0 tại sân La Cartuja. Sau trận đấu, tâm điểm chú ý tập trung vào quyết định của trọng tài trong tình huống phạt đền ở phút 93.

Sau khi Vinicius bị phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài Alejandro Jose Hernandez Hernandez chỉ tay vào chấm phạt đền. Mbappe được trao cơ hội giúp Real Madrid tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối trận.

Mbappe sút phạt đền hỏng ăn

Mbappe sút phạt đền hỏng ăn

Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo người Pháp bị thủ môn Alvaro Valles cản phá. Ngay sau đó, ban huấn luyện và các cổ động viên Real Madrid cho rằng quả phạt đền cần được thực hiện lại vì Marc Bartra dường như đã bước vào vòng cấm trước khi Mbappe sút bóng.

Theo Mundo Deportivo, các pha quay chậm xác nhận Bartra là cầu thủ đầu tiên vượt qua ranh giới vòng cấm. Đáng chú ý, sau khi Valles cản phá cú sút của Mbappe, chính Bartra là người tiếp cận và phá bóng ra ngoài.

Theo luật bóng đá, nếu cầu thủ phòng ngự xâm nhập vòng cấm trước khi quả phạt đền được thực hiện và sau đó có ảnh hưởng đến tình huống khi cú sút không thành bàn, quả phạt đền phải được thực hiện lại. Tuy nhiên, trong trường hợp này, VAR phát hiện một chi tiết quan trọng liên quan đến vị trí bàn chân của Bartra tại chính thời điểm Mbappe chạm bóng.

Vì sao Bartra không bị xác định là phạm lỗi?

Điểm quyết định nằm ở khoảnh khắc Mbappe thực hiện cú sút. Dù Bartra đã lao người về phía trước để chuẩn bị cho khả năng bóng bật ra, hai chân của hậu vệ này vẫn chưa chạm mặt sân bên trong vòng cấm.

Nói cách khác, Bartra đang ở trên không. Phần thân người của anh đã nghiêng vào khu vực vòng cấm, nhưng bàn chân vẫn chưa tiếp xúc với mặt sân trong khu vực này tại thời điểm Mbappe đá bóng.

Chi tiết này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định lỗi xâm nhập vòng cấm. Việc một cầu thủ có đứng trong khu vực cấm địa hay không được đánh giá dựa trên điểm tiếp xúc của cầu thủ với mặt sân, thay vì chỉ căn cứ vào việc thân người đã nghiêng hoặc vươn vào bên trong vòng cấm.

Nhờ thời điểm bật nhảy chính xác, Bartra sau đó có thể trở thành người đầu tiên tiếp cận bóng bật ra mà không bị xác định là đã vi phạm luật tại thời điểm Mbappe thực hiện cú sút. Vì vậy, trọng tài và VAR không yêu cầu thực hiện lại quả phạt đền.

Valles nghiên cứu cách đá phạt đền của Mbappe

Người khiến Real Madrid tiếc nuối nhất trong tình huống này là thủ môn Alvaro Valles. Pha cản phá Mbappe không hoàn toàn đến từ may mắn, bởi thủ môn của Real Betis cho biết anh đã nghiên cứu cách tiền đạo người Pháp thực hiện các quả phạt đền trước trận đấu.

Sau trận, Valles giải thích: "Tôi biết cậu ấy thường sút phạt đền về phía các góc, và tôi cố gắng chờ lâu nhất có thể. Đó là phía tôi đã chọn để đổ người".

Không chỉ nghiên cứu cách sút của Mbappe, Valles còn tìm cách gây áp lực tâm lý lên tiền đạo Real Madrid trước khi quả phạt đền được thực hiện bằng lời mỉa mai: "Cậu may mắn thật đấy, được hưởng phạt đền ở phút cuối, may mắn thật đấy."

Những lời nói này được đưa ra ngay trước thời điểm Mbappe thực hiện cú sút quyết định. Valles sau đó đã cản phá thành công, giúp Real Betis bảo toàn lợi thế 1-0 cho đến khi trận đấu kết thúc.

Trong những phút cuối, tình hình trên sân trở nên căng thẳng. Valles có màn đối đầu trực tiếp với Mbappe, hét vào mặt tiền đạo người Pháp và xảy ra va chạm mạnh khi hai bên tranh chấp.

Thủ môn&nbsp;Alvaro Valles đã nghiên cứu kĩ cách đá phạt đền của Mbappe

Thủ môn Alvaro Valles đã nghiên cứu kĩ cách đá phạt đền của Mbappe

VAR tiếp tục khiến Real Madrid thất vọng

Tình huống phạt đền không phải lần duy nhất công nghệ video đóng vai trò quan trọng trong trận đấu. Trước đó, Real Madrid tưởng rằng họ đã tìm được bàn gỡ khi Carlos Espí ghi bàn ở phút 87. Cầu thủ trẻ này vừa vào sân thay Federico Valverde và chỉ mất khoảng 5 phút để tạo dấu ấn.

Tuy nhiên, bàn thắng sau đó bị hủy bỏ vì một tình huống việt vị xảy ra trước đó trong quá trình triển khai bóng. Quyết định của VAR càng khiến Real Madrid thất vọng trong một trận đấu mà họ kiểm soát bóng trong nhiều thời điểm nhưng không thể tận dụng các cơ hội.

Real Betis mở tỷ số ở phút 81 nhờ công Troy Parrott. Carlos Espí sau đó đưa bóng vào lưới Real Madrid nhưng bàn thắng không được công nhận. Đến phút bù giờ, Mbappe tiếp tục không thể đánh bại Valles từ chấm phạt đền.

Real Madrid đứt mạch thắng: Mbappe quên cách ghi bàn, Mourinho trả giá đắt
Real Madrid đứt mạch thắng: Mbappe quên cách ghi bàn, Mourinho trả giá đắt

Bàn thắng của Parrott đánh gục Real Madrid trong đêm đáng quên của Mbappe, người bỏ lỡ hàng loạt cơ hội và cả quả phạt đền ở những phút bù giờ.

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2026 07:28 AM (GMT+7)
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