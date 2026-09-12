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Vinicius và cái giá phải trả khi hy sinh vì Mourinho & Mbappe

Sự kiện: Vinicius Junior Kylian Mbappe Real Madrid

Vinicius của mùa giải này, sau khi gia hạn với Real Madrid, đã trở thành một cầu thủ dần khác đi so với chính anh ở thời điểm phong độ cao nhất.

  

Trong buổi tối thứ Ba vừa qua trước khi Real Madrid ra sân tiếp đón Inter Milan ở trận mở màn Champions League, tạp chí France Football đã công bố 30 ứng viên cho Quả bóng Vàng 2025/26. Real Madrid có 4 cầu thủ được đề cử gồm Kylian Mbappe, Vinicius, Marc Cucurella và Jude Bellingham.

Mourinho có vẻ không hài lòng với việc nhiều fan Real Madrid la ó khi Vinicius bị thay ra

Mourinho có vẻ không hài lòng với việc nhiều fan Real Madrid la ó khi Vinicius bị thay ra

Gần như ứng viên nào được đề cử cũng đã có thành tích trong năm qua, không phải danh hiệu tập thể thì cũng là cá nhân, không phải giải cá nhân đơn lẻ thì cũng là góp mặt trong đội hình tiêu biểu, không phải giải ở cấp CLB thì vẫn có giải ở cấp đội tuyển. Duy nhất một mình Vinicius không có gì hết.

Khi trận đấu tại Bernabeu bắt đầu, Mbappe có bàn thắng và Real Madrid thắng 2-1, nhưng họ bỏ lỡ quá nhiều. Vinicius khi rời sân ở phút 87 đã bị một số không nhỏ khán giả nhà la ó, nhưng số khác vẫn đứng dậy cổ vũ anh, và Vinicius đã vỗ tay cảm ơn trước khi được Jose Mourinho úy lạo.

Mặc dù Inter thua 2 bàn do sai lầm cá nhân, số cơ hội Real Madrid tạo ra rất nhiều để ghi nhiều bàn hơn nữa và đó là thành quả của việc các tiền đạo Madrid chịu khó tranh bóng. Vinicius thực sự là một nỗi phiền toái cho các hậu vệ Inter và đã kết thúc trận với 9 lần đoạt bóng, nhiều hơn cả các hậu vệ.

Real Madrid tạo ra rất nhiều cơ hội trước Inter nhờ Vinicius tranh bóng

Real Madrid tạo ra rất nhiều cơ hội trước Inter nhờ Vinicius tranh bóng

Khó khăn cho Vinicius là anh chẳng có bàn thắng hay kiến tạo nào, và ngay cả khi anh ở vị trí thoáng đồng đội lại chẳng chuyền cho. Bóng đá, rất tiếc, là môn thể thao mà người xem hay bị cuốn vào những tình tiết mang tính quyết định trận đấu, những pha dứt điểm thành bàn và những đường chuyền kiến tạo gần như được xem là những thứ quan trọng duy nhất cho các cầu thủ tấn công.

Vinicius dù vậy vẫn nhận được sự khen ngợi của Mourinho. Như lời ông nói, “bất cứ ai chăm chỉ và cống hiến hết sức đều đáng được tôn trọng”, và Mourinho ghi nhận nỗ lực của Vinicius vẫn quan trọng hơn sự la ó của một bộ phận khán đài Bernabeu.

Cam phận làm nền

Mùa qua Mbappe đã ẵm tới 3 giải Vua phá lưới khác nhau và vị thế của anh ở Bernabeu ngày càng được củng cố bởi khả năng săn bàn. Điều này đang tạo ra một sự chia rẽ giữa các fan Real Madrid: Mbappe dù có ghi bao nhiêu bàn thì vẫn trắng tay, chưa mang về danh hiệu gì cho đội, trong khi Vinicius và Bellingham đều đã công lao.

Mbappe đoạt 3 giải Vua phá lưới khác nhau trong năm qua

Mbappe đoạt 3 giải Vua phá lưới khác nhau trong năm qua

Nhưng rồi sự chia rẽ đó cũng lan sang cả Vinicius khi một mặt tiền đạo người Brazil bị chỉ trích vì phong độ kém (từ khi Mbappe xuất hiện), nhưng mặt khác rất nhiều người coi sự đi xuống phong độ đó là minh chứng vì sao Mbappe không phải điềm lành cho CLB. Do đó sự kiện Vinicius gia hạn hợp đồng tới tận 2032 đã được đón nhận với nhiều phản ứng trái chiều trên truyền thông Madrid.

Vinicius hoàn toàn có thể chuyển sang Arsenal trong mùa hè qua để được ghi nhận ở một CLB mạnh khác, nhưng anh chọn ở lại Madrid và có vẻ chấp nhận đứng dưới cái bóng của Mbappe. Sự lựa chọn đó dẫn tới Vinicius từ đầu mùa hy sinh rất nhiều trên mặt trận tấn công để bù lại bằng sự chăm chỉ hỗ trợ phòng ngự, cũng như chịu khó chuyền bóng.

Vinicius hiện còn không nằm trong top 10 cầu thủ rê dắt thành công nhất La Liga từ đầu mùa

Vinicius hiện còn không nằm trong top 10 cầu thủ rê dắt thành công nhất La Liga từ đầu mùa

Có cảm giác rằng chính Vinicius cũng đang thấy mình không còn bùng nổ như xưa. Anh đã trở nên đô con hơn để tranh chấp tốt hơn, nhưng chậm đi và gặp khó khăn trong những tình huống rê dắt 1-chọi-1. Ban huấn luyện có thể hiểu được ý nghĩa của sự thay đổi từ phía Vinicius, nhưng các khán đài vẫn quen thuộc với hình ảnh cũ.

2 năm trước Vinicius đã quá uất vì vụ Rodri đoạt Quả bóng Vàng mà tuyên bố mình sẽ “làm tốt gấp 10 lần”. Nhưng giờ viễn cảnh đó có vẻ quá xa vời, thay vào đó Vinicius đang hy sinh vì Real Madrid, vì Mourinho, vì Mbappe. Một Vinicius mới không còn chỉ là về ngoại hình mà cả thói quen thi đấu, và fan Real Madrid có thể sẽ phải làm quen với điều đó.

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Real Madrid giành 3 điểm trước Inter Milan ở Cúp C1, nhưng không vì vậy mà HLV Jose Mourinho có thể an tâm.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/09/2026 09:14 AM (GMT+7)
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