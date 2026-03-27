Mbappe "mách" Chủ tịch Perez sau vụ nhầm đầu gối, trút giận lên đội ngũ y tế Real

Trung Quốc vs Curaçao 27/03/26 - Trực tiếp
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
1
Logo Curaçao - CUW Curaçao
0
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
-
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Mbappe "mách" Chủ tịch Perez sau vụ nhầm đầu gối, trút giận lên đội ngũ y tế Real

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid Kylian Mbappe

Siêu sao người Pháp Kylian Mbappe được cho là đã chạm đến giới hạn chịu đựng khi trực tiếp liên hệ Chủ tịch Florentino Perez, tuyên bố không còn muốn được đội ngũ y tế của Real Madrid điều trị sau hàng loạt lùm xùm nghiêm trọng.

  

Mbappe trực tiếp liên hệ Perez, từ chối bác sĩ CLB

Theo tiết lộ từ L’Equipe, Kylian Mbappe đã có động thái cực đoan khi gọi điện trực tiếp cho Chủ tịch Florentino Perez để bày tỏ sự mất niềm tin hoàn toàn vào đội ngũ y tế nội bộ của Real Madrid.

Mbappe thất vọng với đội ngũ y tế Real Madrid

Tiền đạo 27 tuổi, người đã vật lộn với chấn thương đầu gối dai dẳng từ tháng 12, được cho là không còn hài lòng với quy trình điều trị tại trung tâm Valdebebas. Anh thậm chí yêu cầu chỉ làm việc riêng với Christophe Baudot, bác sĩ từng đồng hành cùng anh tại Paris Saint Germain và được cho là người đứng sau quá trình hồi phục gần đây của siêu sao người Pháp.

Niềm tin đổ vỡ sau bê bối “điều trị nhầm chân”

Mối quan hệ giữa Mbappe và bộ phận y tế Real Madrid rạn nứt nghiêm trọng sau thông tin gây sốc: các bác sĩ ban đầu bị cáo buộc đã tập trung điều trị… nhầm chân.

Dù chân sút người Pháp sau đó đã giảm nhẹ phát biểu về vụ “nhầm đầu gối”, nhưng căng thẳng nội bộ vẫn âm ỉ. Theo L’Equipe, Mbappe tin rằng sức khỏe dài hạn của anh bị đe dọa bởi quá trình hồi phục bị đẩy nhanh quá mức, thiếu sự cẩn trọng cần thiết cho một vận động viên đỉnh cao.

Nguồn tin cũng khẳng định tình hình đã “không thể cứu vãn”, khi niềm tin giữa cầu thủ và đội ngũ y tế gần như sụp đổ hoàn toàn.

Mbappe dính chấn thương, khiến Real Madrid âu lo

Không chỉ Mbappe: Camavinga cũng từng bị chẩn đoán sai

Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, Eduardo Camavinga cũng được cho là nạn nhân của sai sót y tế tại Real Madrid.

Tiền vệ này dính chấn thương cổ chân trái trong trận thắng 3-0 trước Athletic Bilbao ngày 3/12/2025, nhưng các bác sĩ lại tiến hành chụp X-quang… chân phải. Không phát hiện vấn đề, anh được kết luận đủ thể trạng thi đấu.

Hệ quả là Camavinga bỏ lỡ hàng loạt trận đấu quan trọng gặp Alaves, Manchester City và Talavera, trước khi chỉ có thể trở lại vào ngày 20/12 trong trận gặp Sevilla.

Theo L’Equipe, niềm tin giữa phòng y tế và phòng thay đồ Real Madrid đã rạn nứt trong nhiều năm qua, chứ không chỉ mới phát sinh.

