Mbappe "mách" Chủ tịch Perez sau vụ nhầm đầu gối, trút giận lên đội ngũ y tế Real

Mbappe trực tiếp liên hệ Perez, từ chối bác sĩ CLB

Theo tiết lộ từ L’Equipe, Kylian Mbappe đã có động thái cực đoan khi gọi điện trực tiếp cho Chủ tịch Florentino Perez để bày tỏ sự mất niềm tin hoàn toàn vào đội ngũ y tế nội bộ của Real Madrid.

Mbappe thất vọng với đội ngũ y tế Real Madrid

Tiền đạo 27 tuổi, người đã vật lộn với chấn thương đầu gối dai dẳng từ tháng 12, được cho là không còn hài lòng với quy trình điều trị tại trung tâm Valdebebas. Anh thậm chí yêu cầu chỉ làm việc riêng với Christophe Baudot, bác sĩ từng đồng hành cùng anh tại Paris Saint Germain và được cho là người đứng sau quá trình hồi phục gần đây của siêu sao người Pháp.

Niềm tin đổ vỡ sau bê bối “điều trị nhầm chân”

Mối quan hệ giữa Mbappe và bộ phận y tế Real Madrid rạn nứt nghiêm trọng sau thông tin gây sốc: các bác sĩ ban đầu bị cáo buộc đã tập trung điều trị… nhầm chân.

Dù chân sút người Pháp sau đó đã giảm nhẹ phát biểu về vụ “nhầm đầu gối”, nhưng căng thẳng nội bộ vẫn âm ỉ. Theo L’Equipe, Mbappe tin rằng sức khỏe dài hạn của anh bị đe dọa bởi quá trình hồi phục bị đẩy nhanh quá mức, thiếu sự cẩn trọng cần thiết cho một vận động viên đỉnh cao.

Nguồn tin cũng khẳng định tình hình đã “không thể cứu vãn”, khi niềm tin giữa cầu thủ và đội ngũ y tế gần như sụp đổ hoàn toàn.

Mbappe dính chấn thương, khiến Real Madrid âu lo

Không chỉ Mbappe: Camavinga cũng từng bị chẩn đoán sai

Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, Eduardo Camavinga cũng được cho là nạn nhân của sai sót y tế tại Real Madrid.

Tiền vệ này dính chấn thương cổ chân trái trong trận thắng 3-0 trước Athletic Bilbao ngày 3/12/2025, nhưng các bác sĩ lại tiến hành chụp X-quang… chân phải. Không phát hiện vấn đề, anh được kết luận đủ thể trạng thi đấu.

Hệ quả là Camavinga bỏ lỡ hàng loạt trận đấu quan trọng gặp Alaves, Manchester City và Talavera, trước khi chỉ có thể trở lại vào ngày 20/12 trong trận gặp Sevilla.

Theo L’Equipe, niềm tin giữa phòng y tế và phòng thay đồ Real Madrid đã rạn nứt trong nhiều năm qua, chứ không chỉ mới phát sinh.