Dự đoán tỷ số vòng 6 Ngoại hạng Anh: MU khổ chiến Tottenham, Man City coi chừng Liverpool

MU khổ chiến Tottenham

MU và Tottenham đều đang đối diện với nhiều thách thức. Spurs gặp nhiều khó khăn hơn cả khi chưa thắng nổi trận nào ở Ngoại hạng Anh, dù cho chi rất nhiều tiền trên phiên chợ hè 2026 để mua nhiều ngôi sao như Mateus Fernandes hay Tonali.

Về phần MU, dù cho tình hình không tệ hại giống Tottenham nhưng cũng chẳng tốt đẹp. Đoàn quân HLV Carrick đã không thắng trong 3 trận liên tiếp, với trận hòa mới nhất là giữa Fulham với tỷ số 1-1.

MU và Tottenham đều khao khát chiến thắng hơn bao giờ hết

2 "kẻ cùng khổ" đó sẽ gặp nhau ở vòng 6 Ngoại hạng Anh (23h30, 10/10) để tìm cách giải tỏa cơn bĩ cực. MU ở trận này có lợi thế được chơi trên sân nhà Old Trafford và họ phải tận dụng triệt để điều đó. Như trong 5 trận gần nhất "Quỷ đỏ" tiếp đón Tottenham ở sân đấu này, họ thắng 3 trận, hòa 1 trận và chỉ nhận 1 thất bại.

Cách chơi của MU hiện tại ít nhất còn mang lại hy vọng, khi hàng công vẫn đang tạo ra nhiều cơ hội. Trong khi đó, Tottenham gặp vấn đề cả ở tuyến phòng ngự lẫn hàng thủ. "Gà trống" thành London mới ghi 2 bàn và thủng lưới 8 lần sau 5 trận. Do vậy, giới chuyên môn vẫn tin tưởng chiến thắng sẽ thuộc về "Quỷ đỏ".

Man City coi chừng Liverpool

Việc hành quân đến sân của Liverpool (22h30, 11/10) sẽ là trận đấu đầu tiên của Man City kể từ khi họ bị kết tội vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh. Việc này rõ ràng sẽ khiến đoàn quân HLV Maresca đối mặt với màn chào đón không mấy thân thiện ở Anfield.

Tâm lý của dàn sao Man City hiện ít nhiều bị dao động. Điều đó khiến họ không thể tập trung hoàn toàn cho nhiệm vụ duy trì chuỗi trận toàn thắng ở Ngoại hạng Anh.

Cuộc đấu giữa Liverpool và Man City sẽ rất khó lường

Tất nhiên Liverpool cũng chưa bao giờ là cái tên dễ bị Man City bắt nạt. Trong 7 lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội, nửa xanh thành Manchester thắng 3 trận, thua 2 trận và hòa 2 trận trước Liverpool.

Vấn đề của Liverpool hiện là nhân sự. Họ có lượng lớn cầu thủ không thể ra sân. Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros và Cody Gakpo đều bị liệt kê trong danh sách chấn thương.

Nhưng Man City cũng không hề có nhân sự khỏe mạnh 100%. Antoine Semenyo và Nico O'Reilly đều chấn thương. Phil Foden bị treo giò. Còn tình trạng thể lực của Haaland, người đã rời sân trong trận thua của Na Uy trước Bồ Đào Nha, vẫn là mối lo ngại cấp bách.

Arsenal gây sức ép

Arsenal hiện nắm trong tay 12 điểm, kém Man City 3 điểm. Nhưng họ lại thi đấu sớm hơn nửa xanh thành Manchester khi tiếp đón Leeds (18h30, 10/10). Nếu thắng trận, đoàn quân HLV Arteta sẽ gây sức ép lớn lên Man City.

Leeds là "mồi ngon" của Arsenal trong thời gian qua. 5 trận gần nhất gặp đối thủ này, đội chủ sân Emirates toàn thắng, ghi 16 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua.

Phong độ của Leeds không quá tệ so với vị thế của họ, khi đội bóng này giành 9 điểm sau 5 vòng đấu. Nhưng vấn đề ở chỗ họ không phải đội đá sân khách thực sự tốt, đặc biệt trong những chuyến làm khách ở sân Emirates. Lần gần nhất Leeds không để thua ở sân đấu này đã diễn ra vào tháng 1/2011.