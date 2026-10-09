Kịch bản điên rồ Man City xuống hạng vẫn được đá Cúp C1

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Borussia Dortmund vs Werder Bremen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Genoa vs Fiorentina
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Mainz 05 vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Chelsea vs Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Ipswich Town vs Fulham
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Barcelona vs Getafe
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Frosinone
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Frosinone - FRO Frosinone
-
Monaco vs Toulouse
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris Saint-Germain vs Le Mans
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Le Mans - LEM Le Mans
-
Real Madrid vs Villarreal
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs Bắc Ninh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Hull City vs Everton
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Coventry City vs Newcastle United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Sabah vs Slavia Praha
Logo Sabah - SAB Sabah
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Lens vs Sporting CP
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Arsenal vs Lille
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Galatasaray vs Barcelona
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Inter Milan vs Club Brugge
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Atlético de Madrid vs Manchester United
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Viking vs Bayern Munich
Logo Viking - VIK Viking
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Villarreal vs Napoli
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
LASK vs Liverpool
Logo LASK - ASK LASK
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Borussia Dortmund
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Roma vs Real Madrid
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Porto
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Porto - POR Porto
-
Salzburg vs Milan
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Milan - MIL Milan
-
AZ vs Hapoel Be'er Sheva
Logo AZ - AZ AZ
-
Logo Hapoel Be&#39;er Sheva - HBS Hapoel Be'er Sheva
-
Lech Poznań vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Lech Poznań - LPO Lech Poznań
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Olympique Lyonnais vs Crystal Palace
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Olympique Marseille vs Olympiakos Piraeus
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Celta de Vigo vs Juventus
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Benfica vs Celtic
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-

Kịch bản điên rồ Man City xuống hạng vẫn được đá Cúp C1

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 Manchester City Premier League 2026-27

Manchester City có thể gây chấn động khi vẫn giữ được suất dự Champions League mùa tới ngay cả trong trường hợp Premier League đưa ra án phạt giáng xuống hạng. Khả năng này xuất phát từ một kẽ hở trong hệ thống cấp phép của UEFA.

   

Man City đối mặt án phạt nghiêm khắc

Một số quan chức cấp cao của bóng đá Anh tin rằng Man City vẫn có thể góp mặt tại Champions League mùa tới bất chấp việc phải nhận án phạt nặng từ Premier League. Đội bóng thành Manchester đã bị kết luận vi phạm 114 cáo buộc liên quan đến tài chính trong giai đoạn 2009 - 2018.

Man City sắp phải trả giá cho những gian lận trong quá khứ

Man City sắp phải trả giá cho những gian lận trong quá khứ

Trong khoảng thời gian này, các chủ sở hữu Man City bị cáo buộc đã thao túng sổ sách với tổng giá trị hơn 900 triệu bảng, qua đó giúp CLB vượt qua những giới hạn tài chính tại các giải đấu trong nước và châu Âu.

Man City hiện vẫn kháng cáo các phán quyết và khẳng định hoàn toàn vô tội. Tuy nhiên, đội chủ sân Etihad vẫn đứng trước nguy cơ nhận những hình phạt nghiêm khắc, từ trừ điểm, xuống hạng cho tới kịch bản nghiêm trọng nhất là bị loại hoàn toàn khỏi hệ thống bóng đá.

Kẽ hở Champions League có thể giúp Man City

Bất chấp nguy cơ đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở bóng đá Anh, những nhân vật có tiếng nói trong làng bóng đá cho rằng Man City vẫn có khả năng chơi Champions League mùa tới.

Theo BBC Sport, Man City có thể giành quyền dự Champions League bằng cách vô địch giải đấu này ở mùa giải hiện tại.

Nếu Man City vô địch Champions League mùa này giống năm 2023, họ vẫn sẽ có mặt ở cúp châu Âu mùa sau

Nếu Man City vô địch Champions League mùa này giống năm 2023, họ vẫn sẽ có mặt ở cúp châu Âu mùa sau

Đáng chú ý, không có cơ chế tự động loại một CLB khỏi đấu trường châu Âu nếu đội bóng đó giành quyền tham dự thông qua thành tích chuyên môn trên sân. Đây chính là điều khiến nhiều quan chức bóng đá lo ngại.

Theo họ, sẽ rất khó chấp nhận nếu Man City vừa phải nhận một án phạt nghiêm khắc trong nước nhưng vẫn có thể hưởng những khoản lợi nhuận khổng lồ từ sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Vấn đề trước mắt nằm ở giấy phép UEFA, điều kiện bắt buộc để một CLB được tham dự các giải đấu châu Âu. GiveMeSport tiết lộ giấy phép của Man City "đã được đặt vào diện cần quan tâm đặc biệt". Nguồn tin này cho rằng việc giải quyết vấn đề sẽ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, điều mà bóng đá Anh đang thiếu.

FA, UEFA đứng trước bài toán chưa có tiền lệ

LĐBĐ Anh (FA) là cơ quan cấp giấy phép tham dự các giải đấu châu Âu và ủy quyền trách nhiệm này cho Premier League. Tuy nhiên, cơ quan quản lý không thể từ chối cấp phép nếu một CLB đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tối thiểu.

Giấy phép được cấp dựa trên tình hình tài chính hiện tại của đội bóng. Chi tiết này khiến khả năng để các cơ quan chức năng từ chối Man City tham dự Champions League trở nên không rõ ràng.

Kịch bản nói trên có thể phơi bày một lỗ hổng lớn trong hệ thống quản trị bóng đá. Man City có thể bị đẩy xuống các hạng đấu thấp hơn tại Anh nhưng vẫn tiếp đón những CLB hàng đầu châu Âu trên sân Etihad vào giữa tuần.

Đội bóng của HLV Maresca toàn thắng sau 5 trận tại Ngoại hạng Anh 2026/27

Đội bóng của HLV Maresca toàn thắng sau 5 trận tại Ngoại hạng Anh 2026/27

Chờ phán quyết cuối cùng

Ở thời điểm hiện tại, Man City chưa phải nhận bất kỳ án phạt nào bởi CLB vẫn đang trong quá trình kháng cáo các phán quyết. Do thủ tục pháp lý chưa kết thúc, đội bóng thành Manchester vẫn hoạt động bình thường.

Nếu Man City vô địch Champions League mùa này, áp lực sẽ lập tức dồn lên UEFA và FA. Các quan chức bóng đá chắc chắn sẽ yêu cầu làm rõ liệu một CLB bị trừng phạt ở đấu trường quốc nội có được phép tiếp tục thi đấu tại châu Âu hay không.

Cho đến khi quá trình kháng cáo khép lại, Man City vẫn sẽ chiến đấu trên cả hai mặt trận để bảo vệ tương lai của mình, cả ở bóng đá Anh lẫn đấu trường châu lục.

8

Liverpool - Man City 11.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man City
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 11/10
Thể lệ
3 tuần định đoạt ghế nóng HLV Carrick, 8 trận khổ chiến chờ MU
3 tuần định đoạt ghế nóng HLV Carrick, 8 trận khổ chiến chờ MU

HLV Michael Carrick đang chịu áp lực ngày càng lớn tại Manchester United khi thành tích sa sút của đội bóng khiến tương lai nhà cầm quân người Anh bị...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/10/2026 08:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2026/27 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN