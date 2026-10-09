Kịch bản điên rồ Man City xuống hạng vẫn được đá Cúp C1

Man City đối mặt án phạt nghiêm khắc

Một số quan chức cấp cao của bóng đá Anh tin rằng Man City vẫn có thể góp mặt tại Champions League mùa tới bất chấp việc phải nhận án phạt nặng từ Premier League. Đội bóng thành Manchester đã bị kết luận vi phạm 114 cáo buộc liên quan đến tài chính trong giai đoạn 2009 - 2018.

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Trong khoảng thời gian này, các chủ sở hữu Man City bị cáo buộc đã thao túng sổ sách với tổng giá trị hơn 900 triệu bảng, qua đó giúp CLB vượt qua những giới hạn tài chính tại các giải đấu trong nước và châu Âu.

Man City hiện vẫn kháng cáo các phán quyết và khẳng định hoàn toàn vô tội. Tuy nhiên, đội chủ sân Etihad vẫn đứng trước nguy cơ nhận những hình phạt nghiêm khắc, từ trừ điểm, xuống hạng cho tới kịch bản nghiêm trọng nhất là bị loại hoàn toàn khỏi hệ thống bóng đá.

Kẽ hở Champions League có thể giúp Man City

Bất chấp nguy cơ đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở bóng đá Anh, những nhân vật có tiếng nói trong làng bóng đá cho rằng Man City vẫn có khả năng chơi Champions League mùa tới.

Theo BBC Sport, Man City có thể giành quyền dự Champions League bằng cách vô địch giải đấu này ở mùa giải hiện tại.

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Đáng chú ý, không có cơ chế tự động loại một CLB khỏi đấu trường châu Âu nếu đội bóng đó giành quyền tham dự thông qua thành tích chuyên môn trên sân. Đây chính là điều khiến nhiều quan chức bóng đá lo ngại.

Theo họ, sẽ rất khó chấp nhận nếu Man City vừa phải nhận một án phạt nghiêm khắc trong nước nhưng vẫn có thể hưởng những khoản lợi nhuận khổng lồ từ sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Vấn đề trước mắt nằm ở giấy phép UEFA, điều kiện bắt buộc để một CLB được tham dự các giải đấu châu Âu. GiveMeSport tiết lộ giấy phép của Man City "đã được đặt vào diện cần quan tâm đặc biệt". Nguồn tin này cho rằng việc giải quyết vấn đề sẽ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, điều mà bóng đá Anh đang thiếu.

FA, UEFA đứng trước bài toán chưa có tiền lệ

LĐBĐ Anh (FA) là cơ quan cấp giấy phép tham dự các giải đấu châu Âu và ủy quyền trách nhiệm này cho Premier League. Tuy nhiên, cơ quan quản lý không thể từ chối cấp phép nếu một CLB đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tối thiểu.

Giấy phép được cấp dựa trên tình hình tài chính hiện tại của đội bóng. Chi tiết này khiến khả năng để các cơ quan chức năng từ chối Man City tham dự Champions League trở nên không rõ ràng.

Kịch bản nói trên có thể phơi bày một lỗ hổng lớn trong hệ thống quản trị bóng đá. Man City có thể bị đẩy xuống các hạng đấu thấp hơn tại Anh nhưng vẫn tiếp đón những CLB hàng đầu châu Âu trên sân Etihad vào giữa tuần.

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Chờ phán quyết cuối cùng

Ở thời điểm hiện tại, Man City chưa phải nhận bất kỳ án phạt nào bởi CLB vẫn đang trong quá trình kháng cáo các phán quyết. Do thủ tục pháp lý chưa kết thúc, đội bóng thành Manchester vẫn hoạt động bình thường.

Nếu Man City vô địch Champions League mùa này, áp lực sẽ lập tức dồn lên UEFA và FA. Các quan chức bóng đá chắc chắn sẽ yêu cầu làm rõ liệu một CLB bị trừng phạt ở đấu trường quốc nội có được phép tiếp tục thi đấu tại châu Âu hay không.

Cho đến khi quá trình kháng cáo khép lại, Man City vẫn sẽ chiến đấu trên cả hai mặt trận để bảo vệ tương lai của mình, cả ở bóng đá Anh lẫn đấu trường châu lục.