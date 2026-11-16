Haaland cam kết “sống chết” cùng Man City, dù phải xuống hạng

Haaland đáp trả đầy mỉa mai về cáo buộc của Man City

Erling Haaland đã phá vỡ sự im lặng về những cáo buộc Manchester City vi phạm các quy định tài chính của Premier League trong một cuộc phỏng vấn dài. Chân sút người Na Uy không chỉ đề cập đến vụ việc mà còn làm rõ quan điểm về tương lai tại sân Etihad.

Haaland ghi bàn cho ĐT Na Uy

Theo tờ The Sun (Anh), Haaland đưa ra những phát biểu sau chiến thắng 3-1 của Na Uy trước Xứ Wales tại UEFA Nations League. Tiền đạo Man City cũng ghi bàn trong trận đấu này trước khi nhận câu hỏi liên quan đến hơn 100 cáo buộc vi phạm quy định tài chính mà đội bóng chủ quản đang đối mặt.

Khi được hỏi về phán quyết trong vụ kiện Man City, Haaland bất ngờ trả lời bằng cách liệt kê hành trình thi đấu của bản thân qua từng năm.

Anh nói: "Năm 2009, tôi chơi cho đội U9 Bryne. Năm 2010 là đội U10, năm 2011 là đội U11. Năm 2012, tôi chơi cho đội U12, sau đó là U13. Chúng ta có cần tiếp tục danh sách này không? Không cần phải kể hết mọi thứ".

Tiền đạo người Na Uy sau đó tiếp tục nhắc đến những đội bóng anh từng khoác áo trong giai đoạn được đề cập trong các cáo buộc.

"Năm 2014, tôi chơi cho đội U14. Năm 2015, tôi khoác áo đội U15 và đội tuyển quốc gia. Sau đó, tôi nghĩ mình chơi cho đội U16. Đến năm 2016, tôi chuyển lên đội một, đội hai và đội trẻ của Bryne", Haaland chia sẻ.

Anh tiếp tục: "Năm 2017, tôi chuyển đến Molde. Tôi tiếp tục thi đấu cho đội bóng này trong năm 2018, ở đội một hoặc Molde 2, đồng thời có một thời gian chơi cho đội trẻ".

Tiền đạo Na Uy né tránh cuộc chiến pháp lý

Sau màn trả lời mang tính châm biếm, Haaland nhấn mạnh đây là vấn đề pháp lý giữa Premier League và Manchester City, không phải chuyện anh có thể đưa ra bình luận chuyên môn.

Có tin cho rằng Haaland rời Man City nếu đội bóng này phải xuống hạng

Anh cho biết: "Tôi cảm thấy khó trả lời câu hỏi này vì nó liên quan đến một cuộc chiến pháp lý. Đây là vụ việc giữa Premier League và Manchester City, và một ủy ban chuyên trách sẽ xem xét. Tôi có phải là người cần trả lời câu hỏi đó không? Thực sự tôi cũng không chắc".

Haaland thậm chí còn nhắc đến một số cầu thủ người Na Uy từng khoác áo Man City trong giai đoạn liên quan, cho rằng họ có thể đưa ra câu trả lời phù hợp hơn.

"Tôi nghĩ có khá nhiều cầu thủ Na Uy từng ở CLB trong khoảng thời gian đó. Có Abdisalam Ibrahim, Martin Samuelsen, Omar Elabdellaoui và cả Kjetil Haug. Tôi nghĩ còn những người khác, nhưng không nhớ hết tên", anh nói.

Chân sút sinh năm 2000 tiếp tục khẳng định bản thân không nắm rõ vụ việc và chưa dành nhiều thời gian tìm hiểu.

"Đây là câu hỏi khó trả lời bởi tôi không biết nhiều về vụ việc. Tôi cho rằng mọi chuyện rồi sẽ được làm sáng tỏ, nhưng không biết khi nào. Tôi cũng chưa đọc nhiều về vấn đề này", tiền đạo thuộc biên chế Man City nói thêm.

Haaland khẳng định không có ý định rời Man City

Thay vì quan tâm đến những tranh cãi pháp lý, Haaland cho biết toàn bộ sự tập trung của anh vẫn dành cho nhiệm vụ thi đấu và đóng góp cho Manchester City.

Haaland vẫn đang chơi tốt cùng Man City

Tiền đạo người Na Uy nhấn mạnh: "Thành thật mà nói, tôi chỉ tập trung vào việc thể hiện phong độ tốt nhất cho Manchester City. Đây là CLB mà tôi ký hợp đồng 5 năm vào năm 2022, sau đó gia hạn thêm 9 năm rưỡi vào cuối năm 2024. Tôi nghĩ điều đó đã nói lên tất cả. Tôi là cầu thủ Manchester City và rất hạnh phúc tại đây".

Khi được hỏi liệu vụ việc có ảnh hưởng đến suy nghĩ về tương lai hay không, Haaland một lần nữa nhắc lại bản hợp đồng dài hạn như lời khẳng định cho niềm tin của anh vào lựa chọn gia nhập đội chủ sân Etihad.

"Tôi hiểu các bạn muốn có một tiêu đề đáng chú ý từ câu trả lời này, nhưng như đã nói, tôi ký hợp đồng dài hạn vào năm 2024. Tôi nghĩ mình đã đưa ra quyết định rất đúng đắn khi gia nhập Manchester City năm 2022 và tất cả chúng ta đều có thể đồng ý với điều đó", anh chia sẻ.

Haaland cũng nhấn mạnh những thành tựu đã đạt được cùng Man City, từ danh hiệu cho đến sự trưởng thành về chuyên môn lẫn cuộc sống cá nhân.

"Tôi sẽ không tự nói về điều đó, nhưng hãy nhìn vào những danh hiệu tôi đã giành được và sự tiến bộ của bản thân cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tôi đang đứng đây sau chiến thắng 3-1 ở trận đấu quốc tế, đồng thời đội tuyển Na Uy cũng dẫn đầu bảng đấu tại châu Âu".

Man City cần sớm cải thiện phong độ tại Premier League

Dù khẳng định tương lai gắn bó với Man City, Haaland cũng thừa nhận đội bóng đang gặp khó khăn tại Premier League. Tuy nhiên, anh tin rằng thầy trò HLV Enzo Maresca có thể sớm xoay chuyển tình thế.

"Manchester City đang không có kết quả tốt ở giải quốc nội, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thay đổi điều đó trong trận gặp Fulham. Hiện tại, chúng tôi không thể tập trung vào vụ việc này bởi tôi còn phải hướng sự chú ý đến trận đấu với Đan Mạch", Haaland kết luận.

Những phát biểu của Haaland cho thấy tiền đạo này không muốn bị cuốn vào cuộc chiến pháp lý của đội bóng. Với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2034, ngôi sao người Na Uy tiếp tục khẳng định niềm tin vào Man City bất chấp những áp lực bên ngoài sân cỏ.