Man City bị liệt vào "danh sách đen" của ngân hàng, đối mặt rủi ro lớn

Ngân hàng bắt đầu run, không dám cho Man City vay tiền

Câu chuyện Man City vi phạm 114/115 cáo buộc của Ngoại hạng Anh vẫn chưa có hồi kết. Theo nhiều tờ báo uy tín của Anh, Man City có thể bị đánh rớt hạng và bồi hoàn khoản thiệt hại cực lớn. Họ đã nộp đơn kháng cáo và có thể được đưa ra xét xử trong tháng 12 tới đây. Nếu Man City muốn, họ có thể kéo dài vụ việc này tới hết mùa giải 2026/27. Tuy nhiên, cuộc chiến này kéo dài càng lâu, họ càng gặp bất lợi.

Các ngân hàng bắt đầu chùn tay, không dám cho Man City vay tiền

Theo nguồn tin từ Bloomberg, các ngân hàng đang bắt đầu né tránh những thương vụ tài trợ tài chính liên quan đến hoạt động chuyển nhượng của Manchester City. Thay vào đó, họ chờ xem Ngoại hạng Anh sẽ trừng phạt đội bóng này như thế nào vì vi phạm các quy định tài chính. Những ngân hàng thường ứng tiền cho Manchester City mua cầu thủ hiện đang giữ sự thận trọng cho đến khi mức độ của bất kỳ án phạt nào dành cho đội bóng vùng tây bắc nước Anh được làm rõ.

Nguồn tin cho biết một ngân hàng nổi tiếng của Đức đã rút khỏi thỏa thuận tài trợ tài chính liên quan đến thương vụ Manchester City chiêu mộ cầu thủ người Brazil Allan Elias từ Palmeiras với mức phí được cho là 34 triệu bảng. Khoản tài trợ này sẽ cho phép Palmeiras nhận một khoản thanh toán lớn ngay từ đầu, được bảo đảm bằng các khoản phí chuyển nhượng trong tương lai.

Elias đã ký hợp đồng với Manchester City nên "The Citizens" chắc chắn phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Vấn đề nằm ở chỗ họ đã mất đi nhà tài trợ ban đầu và khó lòng tìm được nhà tài trợ mới trong thời gian tới.

Man City đối mặt với nguy cơ đứt gãy dòng tiền

Để hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chúng ta cần phải nói kỹ hơn một chút. Đã từ lâu, các CLB tại châu Âu hiếm khi thanh toán toàn bộ số tiền chuyển nhượng ngay khi mua cầu thủ. Đó là lý do hình ảnh Neymar vác va li tiền tới trụ sở của Barcelona cách đây gần 10 năm đến bây giờ vẫn gây chấn động.

"Bom tấn" Enzo Fernandez nhiều khả năng cũng được mua theo diện trả góp

Hầu như các thương vụ "bom tấn" hiện tại đều được đàm phán thanh toán theo kỳ hạn, hay còn được gọi là trả góp. Không phải đội bóng không có tiền trả hết ngay nhưng họ còn phải cân đối tài chính cho những khoản chi khác nên cách này là tiện nhất và phù hợp nhất.

Ví dụ như thương vụ trị giá 100 triệu bảng, đôi bên có thể thương lượng trả góp trong vòng 5 kỳ hạn, mỗi kỳ hạn kéo dài từ 12 đến 18 tháng, số tiền tương ứng có thể chia đều hoặc khoản thanh toán lớn được trả trong kỳ hạn đầu tiên.

Cứ như vậy, các CLB đa phần đều hoạt động theo phương thức này. Họ sẽ có khoản phải thu (tiền bán cầu thủ) ngắn hạn và dài hạn, cùng với đó là khoản nợ (mua cầu thủ) ngắn hạn và dài hạn. Các ngân hàng sẵn sàng cho CLB có tiềm năng vay tiền để trả khoản nợ ngắn hạn và thu hồi lại khi họ nhận về những khoản thu.

Trường hợp của Man City khá đặc biệt khi họ có chủ sở hữu giàu có từ UAE. Tuy nhiên, Luật Công bằng tài chính khiến đội bóng này cũng phải dùng cách này. Theo báo cáo tài chính mùa 2024/25, tổng khoản nợ phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng của Man City là 243 triệu bảng.

Man City bỏ ra hơn 520 triệu euro để mua cầu thủ trong hè 2026, cao hơn 189 triệu euro so với số tiền họ bán cầu thủ

Con số này chắc chắn tăng mạnh trong 2 mùa giải gần đây do đội bóng này cải tổ. Họ đã thâm hụt thêm gần 320 triệu bảng do sự chênh lệch giữa tiền mua và tiền bán cầu thủ trong 2 mùa 2025/26 và 2026/27. Điều đó đồng nghĩa với việc những khoản nợ ngắn hạn trong thời gian tới của Man City sẽ không hề ít.

Nếu Man City không tìm được nhà tài trợ để thanh toán những khoản nợ này, đội bóng sẽ phải lấy tiền hoạt động ra để trả. Điều này có thể dẫn đến khả năng đứt gãy tài chính khi đội bóng liên tục phải bỏ tiền túi ra để trả nợ. Đây là viễn cảnh cực kỳ tệ với Man City, có thể khiến CLB phá sản nếu như không được bơm tiền. Vấn đề nằm ở chỗ các hợp đồng tài trợ của đội bóng này đang bị soi cực kỹ nên tình hình càng trở nên khó khăn.