Man City chiêu mộ Enzo Fernandez: Đắt giá, tài năng & đầy rẫy hiểm họa khôn lường

Fernandez đến Man City trong sự hỗn loạn

Cú dứt điểm quyết đoán ở phút 88 của Elliot Anderson cho Nottingham Forest tại Etihad hồi tháng 3 giúp đội khách giành được một trận hòa trước Man City. Điều đó cũng diễn ra đúng 2 tháng sau một bàn gỡ thậm chí còn muộn hơn: Pha lập công ở phút 90+4 của Enzo Fernandez cho Chelsea không có HLV trưởng trong trận đấu hồi tháng 1.

Giờ đây, Anderson và Fernandez có thể tạo thành cặp tiền vệ đắt giá nhất lịch sử trong màu áo Man City, với tổng mức phí lên tới 241 triệu bảng. Thế nhưng, khi nhắc đến việc 2 gương mặt này đá cùng nhau, người ta có thể nhớ tới những hình ảnh khác.

Fernandez đã thúc cùi chỏ vào sau đầu chính đồng đội mới của anh ở trận Argentina đấu ĐT Anh ở World Cup 2026. Sự hỗn loạn của Argentina sau đó lên đến đỉnh điểm trong trận chung kết World Cup, khi Fernandez bị truất quyền thi đấu vì một pha vào bóng nguy hiểm. Các đồng đội của anh cũng khiến bản thân mất mặt sau tiếng còi mãn cuộc, trước khi tiền vệ 25 tuổi đăng bài trên Instagram khẳng định "Albiceleste" đã hành xử với “niềm tự hào” và “sự khiêm nhường”.

Fernandez từng chơi xấu Anderson ở World Cup 2026

Nhưng khi nói về Fernandez, có lẽ còn nhiều từ khác xuất hiện trong đầu người ta trước cả chữ “khiêm nhường”.

Maresca vẫn là một đồng minh cũ của Fernandez và có lẽ đã đưa ra những lời nhận xét tốt đẹp về tính cách của một cầu thủ đôi khi tỏ ra nóng nảy, ích kỷ và thiếu kỷ luật.

Dù vậy, Fernandez vẫn là tiền vệ đủ tốt, khi có khả năng ghi 15 bàn trong một mùa giải cho đội bóng chỉ cán đích thứ 10, điều anh đã làm được cùng Chelsea mùa trước. Khả năng săn bàn và tạo ra khác biệt trong những khoảnh khắc quyết định của anh cũng được thể hiện hai lần tại World Cup 2026 với bàn thắng ở những phút bù giờ trước Ai Cập và pha gỡ hòa muộn trong trận bán kết gặp Anh.

Tất cả những điều đó có thể khiến người ta tin rằng Fernandez chính là sự thay thế muộn màng của Man City dành cho Kevin De Bruyne, hoặc là phiên bản Ilkay Gundogan của năm 2023.

3 vấn đề của Fernandez

Thế nhưng, điều đó cũng cho thấy Man City đang phải đối mặt với 3 vấn đề trong quyết định chiêu mộ anh: Vấn đề tài chính, vấn đề về tính khí và vấn đề chiến thuật.

Một phần nhờ sự thành công của Rayan Cherki, Man City thực tế đã có sẵn phương án kế thừa Kevin De Bruyne. Tuy nhiên, phong độ tốt nhất của Fernandez tại Chelsea đến khi anh chơi ở vị trí số 10 hoặc số 8, với sự tự do để thường xuyên dâng cao.

Ban đầu khi bị sử dụng sai vai trò ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Fernandez đó đá cặp cùng Moises Caicedo, tạo nên bộ đôi tiền vệ đầu tiên của Chelsea có tổng mức phí chuyển nhượng vượt 200 triệu bảng. Tuy nhiên, dần dần người ta nhận ra anh thích thi đấu khi phía sau có cả Caicedo lẫn một cầu thủ khác, đôi khi là Andrey Santos, Romeo Lavia hoặc Reece James, những người đảm nhiệm phần lớn công việc "dọn dẹp" nặng nhọc.

Một số màn trình diễn hay nhất của Fernandez cho Chelsea lại đến trong thời gian Cole Palmer vắng mặt. Nhưng khi Palmer khỏe mạnh và Morgan Rogers gia nhập đội bóng, có thể lập luận rằng tiền vệ người Argentina không còn chỗ đứng trong sơ đồ 3-4-2-1 của Xabi Alonso.

Trong khi đó, Man City lại có Fernandez, cùng với Anderson và Ayyoub Bouaddi trị giá 85 triệu bảng, để đảm nhiệm những vai trò lùi sâu hơn ở hàng tiền vệ, phía sau Cherki hoặc Phil Foden. Họ được xem là những phương án thay thế Rodri và Bernardo Silva, nhưng chắc chắn không thể một sớm một chiều tái hiện được đỉnh cao của 2 cái tên đó.

Pep Guardiola từng rất yêu thích Bernardo Silva, không chỉ bởi kỹ thuật mà còn vì tính cách của cầu thủ này. Và đó là thêm một lý do để đặt câu hỏi về sự khôn ngoan của Man City khi cam kết khoản tiền khổng lồ cho Fernandez.

Hãy nhớ lại đội hình vĩ đại nhất của Man City, sẽ thấy đáng chú ý khi rất nhiều cầu thủ, không chỉ Rodri, Silva, Gundogan hay De Bruyne, mà cả những người như Nathan Ake, Manuel Akanji và Ruben Dias, đều là những chuyên nghiệp xuất sắc và những nhân vật đáng ngưỡng mộ. Phần lớn trong số họ đều không khiến CLB phải đau đầu vì những vấn đề ngoài sân cỏ.

Còn Fernandez thì khác. Anh đã tự tìm cách thúc đẩy cuộc chia tay với Benfica, rồi sau đó là Chelsea, trong cả hai trường hợp đều diễn ra khi anh vẫn còn hợp đồng dài hạn và dường như đều hướng tới những mức đãi ngộ cao hơn.

Enzo Fernandez không phải mẫu cầu thủ trung thành

Maresca có thể cho rằng những bình luận từng khiến Chelsea treo giò Fernandez 2 trận, nhưng sau đó anh vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp là biểu hiện cho lòng trung thành của cầu thủ này với vị HLV cũ. Nhưng cuối cùng, Maresca và Fernandez tái hợp tại thành Manchester. Với những người khác, đó lại là hành động thiếu trung thành.

Fernandez từng ám chỉ rằng anh muốn chuyển tới Real Madrid, đến mức đội bóng Tây Ban Nha sau đó phải thực hiện động thái khá bất thường: công khai phủ nhận việc họ có ý định ký hợp đồng với anh. Tất cả những điều đó lẽ ra phải là những “cờ đỏ” cảnh báo Man City. Nhưng rõ ràng, chúng không đủ để khiến đội chủ sân Etihad chùn bước.

Chelsea từng cố gắng đặt ra hạn chót ngày 14/8 cho việc bán Fernandez, nhưng việc họ vẫn chấp nhận để anh ra đi vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng cho thấy một điều: họ đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với tiền vệ người Argentina. Việc Chelsea có thể bán Fernandez để thu về lợi nhuận là thành tựu đáng kinh ngạc.

Fernandez đã tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Argentina. Tuy nhiên, trong màu áo Chelsea, việc giành chức vô địch FIFA Club World Cup sau quãng thời gian 3 năm rưỡi của anh tại London nhìn chung vẫn là một giai đoạn không đáp ứng được kỳ vọng.

Những mức phí chuyển nhượng mà Fernandez tạo ra hoàn toàn mất cân đối so với những gì anh thực sự thể hiện cho Chelsea. Ngôi sao này không mang lại giá trị tương xứng với số tiền mà Chelsea đã bỏ ra trong quá khứ, hoặc có thể là số tiền Man City chi ra của hiện tại.