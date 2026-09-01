Man City đạt thỏa thuận mua Enzo Fernandez từ Chelsea giá 140 triệu euro

Theo tin mới nhất từ báo chí Anh, Man City đã thành công trong việc thỏa thuận chiêu mộ Enzo Fernandez từ Chelsea. Đội chủ sân Etihad đẩy mạnh đàm phán từ ngày hôm qua (31/8) và cố gắng chốt xong các điều khoản với Chelsea trong ngày hôm nay (1/9).

Enzo Fernandez

Nguồn tin cho biết mức phí Man City phải bỏ ra cho thương vụ này lên tới 140 triệu euro và con số này có thể tăng lên thêm bởi những điều khoản kèm theo được Chelsea cài vào. Trên thực tế, "The Blues" không muốn bán cầu thủ người Argentina nhưng Enzo Fernandez kiên quyết ra đi nên họ buộc phải đưa ra quyết định.

Trước đó, Chelsea ra hạn chót là 17h ngày 14/8 (giờ địa phương) để Man City hỏi mua Enzo Fernandez và mức giá không được dưới 120 triệu euro. Tuy nhiên, "The Citizen" không gửi lời đề nghị nào và Chelsea tuyên bố Enzo sẽ ở lại đội bóng.

Thế nhưng, cầu thủ người Argentina không ra sân trong hai trận gần nhất của Chelsea (một tại League Cup và một tại Ngoại hạng Anh) khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tương lai của Enzo. Bản thân HLV Xabi Alonso cũng chỉ trả lời úp mở về vấn đề trong hai buổi họp báo gần nhất. Ông thầy người Tây Ban Nha rất thích lối chơi của cựu sao Benfica nhưng Enzo chỉ muốn tái hợp với Maresca.

Man City đang liên hệ để Enzo Fernandez kiểm tra y tế ngay lập tức và hoàn thành bản hợp đồng "bom tấn". Nên nhớ rằng thị trường chuyển nhượng tại Anh sẽ đóng cửa vào lúc 17h ngày 1/9 theo giờ địa phương (tức khoảng 5h sáng tại Việt Nam). Bởi vậy, Man City phải đẩy nhanh tiến độ nếu không muốn lỡ "bom tấn" mang tên Enzo Fernandez.