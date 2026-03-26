Lý giải động thái bất ngờ của Malaysia trước giờ tái đấu Việt Nam

Malaysia sẽ có trận tái đấu tuyển Việt Nam thuộc lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường ngày 31-3 tới.

Trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục sau khi AFC trừ Malayssia 6 điểm vì dùng cầu thủ nhập tịch "lậu" và tuyển Việt Nam đã giành tấm vé duy nhất bảng F vào vòng chung kết sớm một vòng đấu.

Dù vậy, tuyển Malaysia khiến chính truyền thông và người hâm mộ đội nhà bất ngờ khi tổ chức chuyến tập huấn tại Thái Lan để chuẩn bị cho trận thủ tục với Việt Nam.

Tuyển Malaysia đang tập huấn tại Thái Lan, được cho là sẽ có trận đấu tập kín với đội tuyển chủ nhà trước màn so tài chính thức với Việt Nam

"Chuyến tập huấn 4 ngày tại Thái Lan là một điều bí ẩn", tờ Astro của Malaysia bình luận. Thậm chí tờ báo dẫn lời phàn nàn của một bộ phận cổ động viên cho rằng chuyến tập huấn của tuyển Malaysia là "vô bổ và lãng phí".

Và sau khi tìm hiểu từ người trong cuộc, Astro cho biết: "Tại Thái Lan, tuyển Malaysia sẽ đóng quân và tập luyện trên sân CLB BG Pathum Utd. Thầy trò HLV Cklamovski nhiều khả năng sẽ đấu tập với chủ nhà BG Pathum Utd và đội tuyển Thái Lan, trước khi sang Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu chính thức".

Tờ báo dẫn lời HLV Cklamovski cho biết chuyến tập huấn đã được lên kế hoạch từ trước. Điểm tập huấn Thái Lan được chọn nhờ tiện đường di chuyển, có điều kiện sân bãi tốt và chi phí hợp lí.

Thời điểm này, Thái Lan cũng đang tập trung tối đa cho trận đấu quyết định tranh vé trực tiếp với Turkmenistan trên sân nhà, với mục tiêu phải thắng. "Voi chiến" không công bố kế hoạch giao hữu quốc tế trước trận đấu quan trọng này. Vì vậy, thông tin về trận đá kín giữa Malaysia và Thái Lan càng trở nên có cơ sở.

Về phần mình, dù đã giành vé đi tiếp song tuyển Việt Nam vẫn triệu tập lực lượng mạnh nhất cho mục tiêu 3 điểm trước Malaysia ngày 31-3 tới. Trước đó 5 ngày, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ giao hữu với tuyển Bangladesh tại Hàng Đẫy.