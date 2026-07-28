Luật mới cực lạ ở Ngoại hạng Anh: Cầu thủ tạm thời bị truất quyền thi đấu vì thủ môn

Theo quy định mới, nếu trọng tài ra hiệu cho phép bác sĩ vào sân để điều trị cho thủ môn bị chấn thương, huấn luyện viên sẽ có 10 giây để chọn một cầu thủ khác rời sân trong một phút. Nếu không có ai được chọn, đội trưởng phải rời sân. Cầu thủ được chỉ định phải ở ngoài sân ít nhất một phút sau khi trận đấu tiếp tục.

Quy định này được thiết kế để ngăn các đội sử dụng thời gian điều trị chấn thương cho thủ môn như công cụ chiến thuật để làm chậm đà tấn công của đối phương, câu giờ hoặc để nhận thêm chỉ đạo từ huấn luyện viên. Hiện thủ môn là người duy nhất không phải rời sân để điều trị chấn thương.

Một số trường hợp ngoại lệ sẽ được áp dụng. Việc tạm thời truất quyền thi đấu sẽ không được thực thi nếu thủ môn cần được điều trị ngay lập tức sau khi bị phạm lỗi.

Luật mới tại Ngoại hạng Anh sẽ chống lại chuyện thủ môn câu giờ

Quy định kể trên cũng sẽ không được áp dụng nếu họ va chạm với đồng đội và cả hai cầu thủ cần được chăm sóc y tế, hoặc nếu thủ môn bị chảy máu.

Chương trình thử nghiệm sẽ được áp dụng trên toàn bộ các giải đấu chuyên nghiệp nam và nữ ở Anh, nhưng sẽ không mở rộng xuống dưới cấp độ National League Step 2 trong hệ thống giải đấu nam.

Các nhà chức trách sẽ giám sát cuộc thử nghiệm này trong suốt mùa giải tới cùng với IFAB để xác định xem liệu nó có cải thiện nhịp độ trận đấu mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của cầu thủ hay không.

Thử nghiệm chấn thương thủ môn là một phần trong các biện pháp rộng hơn được đưa ra nhằm tăng thời gian bóng lăn trên sân.

Sau khi áp dụng thành công luật thủ môn được phép giữ bóng trong 8 giây ở mùa giải trước, các trọng tài cũng sẽ bắt đầu sử dụng luật đếm ngược 5 giây khi cầu thủ trì hoãn việc thực hiện quả ném biên hoặc quả phát bóng từ khung thành.

Ngoài ra, quy định mới về giới hạn 10 giây cho các cầu thủ được thay ra khỏi sân sẽ có hiệu lực trên toàn bộ các giải đấu chuyên nghiệp ở Anh. Những quy định này sẽ có hiệu lực từ vòng đấu mở màn của League Cup mùa giải 2026/27.